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 Политика Украины
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Все про:боевик (17818) больница (548) разведка (1492) Донбасс (12071) лечение (538)

 Больницы и медпункты массово закрываются на оккупированных территориях Донбасса, - ГУР Минобороны

Вследствие недостаточного финансирования и низкого уровня заработной платы медицинского персонала отмечается существенное уменьшение количества работающих больниц и медицинских пунктов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГУР Минобороны Украины.

"При отсутствии достаточного количества функционирующих лечебных заведений боевики, в том числе из числа местных жителей, 9 отдельного штурмового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (Донецк) ВС РФ проходят лечение и реабилитацию после ранений и увечий в медицинских учреждениях Ростовской области. Гражданское население региона имеет возможность выезда на лечение на территорию РФ исключительно за собственный счет", - отметили в ГУР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командование боевиков приказало скрывать потери путем оформления раненых и убитых как пострадавших в результате несчастных случаев, - ГУР Минобороны

Напомним, согласно данным украинской разведки, российские оккупанты распространяют информацию относительно активизации боевых действий на территории Луганской области и советуют гражданскому населению эвакуировать детей и лиц пожилого возраста в направлении РФ.

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ДНР/ЛНР на випередження проводить українську медичну реформу по закриттю лікарень у всіх райцентрах!
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А можно номера леч учереждений и город ???? Или это лишннее
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- На что жалуемся?
- На голову жалуется.
- Это хорошо. Лёгкие дышат, сердце стучит.
- А голова?
- А голова - предмет тёмный, исследованию не подлежит.
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Ну это просто праздник какой то. А давайте им отправлять всю нашу африканскую свинину, водку за 25 рублей, заразным больным - бесплатную экскурсию в лугандон.
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Ипохондрия есть жестокое любострастие, которое содержит дух в непрерывном печальном положении. Тут медицина знает разные средства, лучшее из которых и самое безвредное - беседа. Слово лечит, разговор мысль отгоняет. Хотите беседовать, сударь?
- О чём?
- О чём прикажете. О войне с турками, о превратностях климата или, к примеру, о графе Калиостро.
- О ком?
- О Калиостро. Известный чародей и магистр тайных сил. Нынче в Петербурге шуму много наделал. Газеты пишут - камни драгоценные растил, будущность предсказывал. А ещё говорят, фрейлине Головиной из медальона вывел образ покойного мужа, да так, что она его осязала и теперь вроде как на сносях…
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типа как львовский бронетанковый завод?
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Мда..Да вот только поговорил я с этими придурками когда родных приезжал проведать на Новый Год..Так у них виноваты все.Кроме расии.
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Тука: "Там много чего перегоняется. Надо силовикам немедленно зачистить и освободить все пути."
Сука, ты расскажи куда гонятся брони листы 20мм. Они срочно шахтам нужны? Притом их 50 ВАГОНОВ!!!
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Вал Мишель ‏@VALMICHEL7 21 ч.21 час назад
КРУГОВОРОТ ЗОЛОТА В РОССИИ При сборке Протонов УКРАДЕНЫ материалы с содержанием ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ. У охранников Газпрома ЗОЛОТЫЕ УНИТАЗЫ.


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Если ветеринарные поликлиники работают - значит все в порядке.
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Татьяна ‏@Donezkukraine 8 ч.8 часов назад
Закрыли проезд ч/з нолБП днр на Александровку, говорят нагнали техники и лс, боятся наступления ЗСУ
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то не дуже добре, бо медицина добряче таки висмоктує бюджет
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На грани исчезновения Институт туберкулеза и другие медицинские институты Украины

Украина берет новые высоты на пути воссоединения с Европой и в воссоздании своего неварварского и прогрессивного государства, жестоко поруганного ордынцами. Возрождающаяся Украина поступательно и мужественно избавляется от гнусного наследия варваров. Настала очередь почить в Бозе очередному скопу позорных пережитков мучительного прошлого.

На Украине вскоре исчезнут все медицинские институты. Катастрофическая ситуация сложилась, в частности, с Институтом туберкулеза, жалуются его несознательные сотрудники, не способные внять великолепию момента европеизации Украины.

На сегодня в Институте туберкулеза сложилась критическая ситуация - государство не финансирует лечение больных туберкулезом, хотя это предусмотрено законом Украины. Кроме того существует дефицит в размере 2 млн грн в выплате заработных плат сотрудникам, жалуется директор Национального института фтизиатрии и пульмонологии им. Яновского АМН Украины, академик Юрий Фещенко.

«Так сложилось, что у нас на сегодня, а именно на январь месяц - ноль гривен финансирования питания больных, и до 20 января на медикаменты также ноль гривен было выделено. И кроме того, повышение заработной платы. У нас 1124 сотрудника и из них 28 подпадают под повышение заработной платы. Так нам не то, что кто-то что-то дал на эту компенсацию, - у нас дефицит по разделу клиника - 2 млн 334 тыс. И это на январь месяц. То есть, дефицит заработной платы у нас где-то 80%», - рассказал Фещенко в интервью УНН.

По его словам, в клинике Института 530 коек. А сегодня у них находится на лечении 175 больных активным туберкулезом легких и нерезистентной формы.

«Также у нас 70 детей, больных туберкулезом и 40 больных в хирургическом отделении - это самые тяжелые. То есть, 280 больных активным туберкулезом, а эта группа у нас социально защищена, поскольку государство гарантирует бесплатное лечение. А дети - 70 больных - фактически дважды защищены. Мы не можем давать им таблетки и не кормить их. А у нас больные - это самые тяжелые больные со всех районов Украины. Это пациенты, которым не смогли установить диагноз на месте, или с проблемами лечения», - сказал он.

По словам академика, в связи с недофинансированием персонал тоже уходит, а собрать желающих работать с различными формами туберкулеза очень трудно.

В противотуберкулезном отделении Института есть научные разработки, а именно «краткосрочные» курсы лечения, которые внедряются и дают почти 100% эффективность лечения химиорезистентного туберкулеза. В то же время в мире лучшие показатели, на которые ориентируется ВОЗ, составляют 85%. В Институте туберкулеза последние 7 лет показателей эффективности ниже 82-84% не было.

«Мы прекратили с 1 января госпитализацию больных. Таблетки мы найдем, а вот питание, я уже не говорю о полноценном, сбалансированном питании, а это один из элементов комплексной терапии больных туберкулезом, - нет. И если пациент принимает 4-5 препаратов и его не кормить - это вообще ненормально. 1 января раздали нам временные сметы на первый квартал, на январь месяц», - отметил медик.

По словам руководителя Института, он также не знает, чем будет выплачивать зарплату работникам заведения.
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Бартер треба з ними. Вугілля на горілку міняти. Ви здивуєтесь, як скоро зміниться ситуація на нулі.
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А зачем им больницы Чем быстрее здохнут тем лучше или езжайте в Парашу они же хотели руский мир ,вот он и пришел
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Ну вы там держитесь, всего вам доброго, хорошего настроения и здоровья!
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ВОЙНА ЛЮБИТ ТИШИНУ. ВСУ "ПО-ТИХОМУ" УСТРОИЛИ "ГИБРИДАМ" ПОЛУОКРУЖЕНИЕ В КОМИНТЕРНОВО (КАРТЫ)

За последние дни ВСУ без лишней огласки продвинулись в "серой зоне" еще на нескольких направлениях





Фото: lubomlmisto.in.ua
В начале этого года окончательно "выкристаллизовалась" тактика действий военных на Донбассе - занятие "серой зоны" без "шума и пыли" в условиях информационного вакуума, а затем (через месяц) объявление об этом через разные напрямую не связанные с Министерством обороны источники.
Так, было, например, с позициями, занятыми "Грузинским легионом" на Попаснянском направлении. Часть "серой зоны" с господствующей высотой была занята бойцами 54-й бригады еще до Нового года, но только в конце января телеканал "1+1" засветил новые позиции и таким образом некоторым "легитимизировал" новую линию фронта.
Та же история была и с Донецкой фильтровальной станцией, о контроле над которой широкая украинская общественность узнала только из очередного отчета ОБСЕ. Или Крутой Балкой, о потере которой вовсю пишут "донецкие" СМИ.
Только на днях и то неофициально - со слов одного из бойцов "Донбасс-Украина" - общественность узнала и о контроле ВСУ над трассой Горловка - Новолуганское. Хотя, естественно, ввиду близости вражеских позиций говорить о полном контроле вряд ли стоит. Как метко заметил один бойцов, "ну, на скорости БМП еще проедет, а вот танк - уже нет". И это один из "минусов" продвижения - теперь позиции обстреливаются буквально из всего что может стрелять - от СПГ до стрелковки.
И вот сегодня вот "Фонд "Повернись живим" на своей страничке в "Фейсбуке" буквально в паре фраз "засветил" новые позиции морпехов на приморском направлении. Причем об этом продвижении, по информации местных жителей в соцсетях и намекам волонтеров, было известно всем интересующимся обстановкой на фронте еще до Нового года. Просто отсутствие внимания к этому району было одним из важных элементов операции, которую с блеском провели морпехи с бойцами одного из отдельных разведбатов. Причем тактика в продуваемой азовским ветрами степи была крайне простой по замыслу и одновременно тяжелой по реализации: продвижение на 50-100 метров, окапывание под огнем противника, укрепление позиций, рывок дальше.




Цель "телодвижений" под Мариуполем вполне ясна - освобождение как минимум стратегически важного населенного пункта Коминтерново (после деоккупации - Пикузы), а как максимум дальнейшее продвижение на восток с установлением контроля над так называемой "старой" трассой Мариуполь-Новоазовск - дорога, идущая от Мариуполя через Коминтерново и Заиченко к Красноармейскому, а оттуда поворачивает на юг в направлении Новоазовска и на северо-запад к находящемуся под нашим контролем Пищевику.




Занятые ВСУ позиции позволяют держать эту трассу под огневым контролем не только на отрезке Красноармейское-Коминтерново, но и Красноармейское-Октябрь, где также продолжаются бои. Это существенно усложняет оккупантам снабжение и Коминтерново и своих сил в районе Октября.
Все происходящее прекрасно вписывается в рамки Минского процесса, ведь, по состоянию на 9 сентября 2014 года, этот район должен был "де юре" контролироваться нашими властями, но долгое время тут была "серая зона" и только в прошлом году части коллаборантов при поддержке российской армии захватили их.




Теперь происходит планомерное продвижение, в итоге которого Коминтерново уже сегодня находится в полуокружении и снабжение блок-постов тут для боевиков становится сплошной головной болью. Такая же ситуация, кстати, и под Докучаевском, где сегодня с утра произошло очередное обострение, которое закончилось обстрелами как прифронтовых населенных пунктов, так и контролированной "ДНР" Еленовки.
По неофициальным данным есть продвижение в "серой зоне" так же как минимум на трех направлениях, однако когда об этом будет объявлено официально - неизвестно. Поживем - увидим.
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после перемог в котлах и захват помоек перемогой покажется
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а тебе,падали триколорной не похрен что украинцы на своей земле делают? еще и докучаевский котел сепарам готов. горловка и докучаевск уже в удавке ))
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History Ukraine ‏@History_Ukraine 15 ч.15 часов назад
#ЦейДень 26.1.1988 - народився Михайло Жизневський, член УНА-УНСО - Герой Небесної Сотні. Загинув 22 січня 2014 на Грушевського


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History Ukraine ‏@History_Ukraine 9 ч.9 часов назад
#ЦейДень 26.1.1961 - народився Уейн Гретцьки, канадський хокеїст українського походження), центральний нападаючий, найбільша зірка НХЛ


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Альо, дамбац! Ви там хоч вакансії патологоанатомів збережіть!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБольницы и медпункты массово закрываются на оккупированных территориях Донбасса, - ГУР Минобороны
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