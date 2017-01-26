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Все про:КПИ (37) хакер (534)

 Команда из КПИ заняла первое место в рейтинге "белых" хакеров

Команда КПИ имени Игоря Сикорского заняла первую строчку в рейтинге CTFtime в 2016 году среди 12 000 команд "белых" хакеров всего мира, сообщает пресс-служба КПИ.

Отмечается, что рейтинг составляется по результатам участия команд в соревнованиях по информационной безопасности и является одним из самых престижных в мире, передает Цензор.НЕТ.

"Сам рейтинг составляется из суммы баллов, которые команда набрала в международных соревнованиях в течение года. В 2016 году к нему были отнесены результаты почти 70 соревнований, которые проводились очно или в режиме онлайн ", - говорится в комментарии пресс-службы.

рейтинг хакер

Также пресс-служба пояснила, что "белыми" или "этическими" хакерами называют специалистов, способных определить, насколько защищенной является система от внешних атак и киберпреступников.

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Украинский команду, созданную в 2012 году, пишет пресс-служба, возглавляет ученый Николай Ильин.





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Так вот кто Клинтоншу погубил
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Можешь не сомневаться. Кому нужны мягкотелые демократы, если нужны решительные республиканцы, такие как Рейган, развалившие совок.
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Кто с орками запоребриковыми борется - то завсегда среди белых маг... простите, хакеров.
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Достижение действительно классное. Но лучше чем штатовских военных хакеров никого нет. Я думаю при Трампе и Бешенном псе мы очень много интересных вещей увидим
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Ну, как же своих не обгадить? ))))
Во истину, нет пророка в своем отечестве
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Я никого обгаживать не хотел, я просто говорю, что во-первых есть куда стремится, а во-вторых финансовые и материальные возможности США и Украины несопоставимы, следовательно для американцев условия для развития своего таланта намного лучше
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Там сильная школа, но до американской не дотягивает. Просто за время президенства Обамы сложилось у многих ложное впечатление беззащитности США
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Дай, Бог, чтобы эти ребята получили условия для работы в Украине на благо Украины и самую достойную зарплату! Чтобы не было искушения искать счастья за семью морями.
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А на россосии какой-то шум по поводу ареста заместителя руководителя Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова и топ-менеджера «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова.

Предполагается, что за взлом "почты суркова" ( во что не верят зарадофилы). Вернее за неспособность этих деятелей обеспечить защиту подобной информации от хищений.
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"Наши, расійскіі хакєри с агромним атривам апєрєділі амєріканцав!"
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Цензор.НЕТНовостиТехнологииКоманда из КПИ заняла первое место в рейтинге "белых" хакеров
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