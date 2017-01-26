 Команда из КПИ заняла первое место в рейтинге "белых" хакеров

"Сам рейтинг составляется из суммы баллов, которые команда набрала в международных соревнованиях в течение года. В 2016 году к нему были отнесены результаты почти 70 соревнований, которые проводились очно или в режиме онлайн ", - говорится в комментарии пресс-службы.
Также пресс-служба пояснила, что "белыми" или "этическими" хакерами называют специалистов, способных определить, насколько защищенной является система от внешних атак и киберпреступников.
Украинский команду, созданную в 2012 году, пишет пресс-служба, возглавляет ученый Николай Ильин.
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С этой штукой США будут непобедимы в сфере кибербезопасности
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Во истину, нет пророка в своем отечестве
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Предполагается, что за взлом "почты суркова" ( во что не верят зарадофилы). Вернее за неспособность этих деятелей обеспечить защиту подобной информации от хищений.
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