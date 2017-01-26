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 Политика Украины
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Все про:исчезновение (199) Крым (18043) пикет (675) посольство РФ (270) репрессии (1578) Олег Богачук (310)

 Активисты пикетировали посольство РФ с требованием найти пропавших в оккупированном Крыму людей: "По 5 крымчанам дела не открывались, по 6 - расследование приостановлено". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Общественная организация "Крым SOS" в рамках акции "Find and free" пикетировала посольство РФ с требованием расследовать дела об исчезновении людей в Крыму с момента начала оккупации.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

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Видео: Олег Богачук

Активисты пикетировали посольство РФ в Киеве с требованием проведение эффективного расследования по делам об исчезновении людей в Крыму после начала оккупации. По данным, которые активисты получили в ответ на запрос в прокуратуру Москвы, часть дел была приостановлена, а по некоторым случаям вообще никаких дел не было открыто.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинского узника Кремля Выговского пытают в России: "Над головой стреляли из автомата над вырытой для него могилой". ФОТО

"По 5 пропавшим крымчанам вообще не открывались дела, потому что прокуратура не увидела состава преступления. По 6 крымчанам дела были приостановлены. Будут ли они возобновлены неизвестно. Мы это понимаем, как систематическое игнорирование расследования насильственных исчезновений", - пояснили активисты.

Также, перед митингующими выступил отец похищенного в Крыму и приговоренного к 11 годам за якобы шпионаж Валентина Выговского Петр.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Шестерки! Запомни этот день, в аду гореть будете. Позорники!", - во время задержания крымскотатарского активиста Салиева произошла потасовка с силовиками. ВИДЕО


пикет рф посольства

Активисты пикетируют посольство РФ в Киеве с требованием расследовать похищение людей в Крыму после начала оккупации

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Перед митингующими выступил отец украинского узника Кремля Валентина Выговского Петр.

пикет рф посольства

Координатор "Крым SOS" Тамила Ташева

пикет рф посольства

Фото: Олег Богачук
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Nu tak v Kijeve, da a slapatojedam to vsio pofig, ponazcjalu dumal mozjet v rasseje, no nee zje, nebivajet posoljstvo rasseji v rasseje, hotja oni bi mogli i otkritj, cjtob bidlu bilo gde shoditj i podderzjatj politiku huila.

Kstati, vot video - nebrosajet druga v bede, sleza na glazah azj pojevilas
https://www.youtube.com/watch?v=GTmozA9-IRI
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Крымского мудака олежку зубкова помните? Не прижились зубков и его львы в намКрыше. Теперь проститут хочет стать турецкоподданым.
Гоша Печерський ‏@GoShaPechersky 4 год4 години томуБільше@KrimRt Общественное движение "Львы с Россией" подало документы на перерегистрацию под названием "Türkiye ile aslanlar"...

RoksolanaToday&Крым ‏@KrimRt 5 год.5 годин томуБільше"ДЭвушка созрела"
Владелец крымского парка львов «Тайган» Зубков подал документы на турецкое гражданство
http://www.c-inform.info/news/id/48357


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раньше просился в Китай, там сказали - езжай в сибирь, она уже наша
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, najelsa do sita rjuskova mira, nooo, nadobno teperj za predateljstvo rasseji jesjcjo na godika 15 posaditj v gorsjok, cjtob razumu prisjol.
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Якось дивним виглядає наявність дипломатичної місії агресора в столиці країни, яка зазнала агресії..
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на жаль, Україна не розірвала дипломатичні відносини з мацквою...
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Татары хотели не противится злу.И получили,то что имеют.А были бы как чеченцы вначале,так и ситуация была бы другой.Никакой автономии вы не заслужили.Радуйтесь,что украинцы еще помогают вам.
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Эти блин узкомирцы продолжают неконтролируемое деление на народы. Были уже народ Крыма и народ Донбасса. Теперь вот народ Феодосийский ( засрал, правда, свою Феодосию).



И у меня ещё вопросик в связи с этим постиом назрел. Никто не в курсе, а народ Феодосийский родственен народу Керчинскому или народу Севастопольскому?
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А как вам такое: 1-.01.1943 г. в Москве группа советских граждан пикетировала посольство Германии с требованием чего-то там! У меня уже даже нет сил удивляться. Эта война будет идти вечно, до полного уничтожения 2-х народов!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАктивисты пикетировали посольство РФ с требованием найти пропавших в оккупированном Крыму людей: "По 5 крымчанам дела не открывались, по 6 - расследование приостановлено". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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