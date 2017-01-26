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 Мошенница, выдававшая себя за сотрудника полиции, задержана в Житомире, - Нацполиция

Мошенница, которая называлась сотрудницей полиции и обещала за вознаграждение "решить проблемы", задержана в Житомире.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На протяжении последних недель в Житомирский отдел полиции поступило несколько обращений от жителей областного центра о мошенничестве. Во всех случаях к ним звонили незнакомцы, которые назывались работниками полиции, сообщали, что сын или внук абонента попал в неприятную криминальную историю и сразу же предлагали "уладить ситуацию". Для этого нужно было передать "сотруднице полиции" определенную сумму денег.

Наглая мошенница приходила к житомирянам домой или назначала встречи на улице и забирала все сбережения и даже мобильные телефоны. О том, что их обманули, потерпевшие обычно узнавали только через некоторое время, а поэтому задержать злоумышленников сразу не удавалось.

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Ночью 25 января похожая история произошла с 75-летней житомирянкой. Женщина, отдав деньги за мнимое спасение внука, все же позвонила ему и поняла, что ее обманули. Пенсионерка обратилась в полицию. На место происшествия был направлен ближайший наряд патрульной полиции. Правоохранители выяснили приметы злоумышленницы и впоследствии неподалеку заметили похожую женщину. Она спорила с каким-то мужчиной, а увидев полицейских, попыталась убежать. Ее задержали и доставили в отдел полиции.

"Задержанная - 40-летняя жительница Бердичевского района. У нее изъяли ряд вещественных доказательств, которые свидетельствовали о причастности к правонарушению, - сообщил начальник Житомирского отдела полиции Михаил Сорока.

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Продолжается дальнейшее расследование уголовных производств по ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Уже установлено, что женщина причастна к пяти таким мошенничествам, совершенным в областном центре. Ей грозит до 3 лет лишения свободы.
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Вот молодцы полиционеры! Оперативно сработали! Жаль только, что такой боевой задор проявляется у них разве что в борьбе с недобросовестной конкуренцией.
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А-шо тут такого, ну аттестацию в полицию не прошла , не взяли её в дорожный патруль,а так она в душе полицейский,отпустите .
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Такие разводы известны еще с совковых времен.
Отчасти виноваты и родные ,надо чаще держать связь со своими стариками ,у мам-пап, дедушек - бабушек, фантазия уже начинает работать только молодежь вырывается погулять.
Чуть задержался , а старики уже написали себе в голове ужастик, страшилка проходимки ложится на сюжет переживательных фантазий, ничего не смогла сделать эта мерзота, если бы можно было связаться с родными и спросить правда ли то ,что им втирают
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"Ночью 25 января похожая история произошла с 75-летней житомирянкой. Женщина, отдав деньги за мнимое спасение внука, все же позвонила ему и поняла, что ее обманули. Пенсионерка обратилась в полицию."

Всё через ж...
1. Отдала деньги.
2. Позвонила внуку.
3. Обратилась в полицию.
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Надо было сделать все наоборот -
позвонить внуку, потом в полицию, пункт третий отпал бы автоматически.
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Не випадково дзвінки робляться пізно вночі - людина спросоння не завжди в змозі адекватно оцінити цей дзвінок.. Моїй мамі також дзвонили серед ночі , з нею номер у шахраїв не пройшов.. Хоч не спала вже до ранку..
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМошенница, выдававшая себя за сотрудника полиции, задержана в Житомире, - Нацполиция
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