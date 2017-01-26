 Вследствие гололедицы 1 711 киевлян получили травмы в 2016 году

Об этом говорится в отчете Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини".
Из 1 711 пострадавших наибольшее количество травмированных в Шевченковском районе.
В Центре отметили, что по сравнению с 2014 годом, количество пострадавших от гололедицы выросло на 913 человек.
Как сообщалось, мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко позитивно оценивает работу коммунальных служб по уборке снега.
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Кличко є за що шпиняти, та не за ці травми-точно.
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