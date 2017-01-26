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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:гололедица (47) Киев (15934) погода (2367)

 Вследствие гололедицы 1 711 киевлян получили травмы в 2016 году

1 711 киевлян получили травмы вследствие гололедицы в 2016 году.

Об этом говорится в отчете Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини".

Из 1 711 пострадавших наибольшее количество травмированных в Шевченковском районе.

В Центре отметили, что по сравнению с 2014 годом, количество пострадавших от гололедицы выросло на 913 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В больницы Киева обратились 164 человека, получивших травмы на скользких дорогах, 39 из них госпитализированы

Как сообщалось, мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко позитивно оценивает работу коммунальных служб по уборке снега.



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А з 2015 і 2013 чому не порівняли?
Кличко є за що шпиняти, та не за ці травми-точно.
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Да что то страшное с этими травмами , в травматологии поликлиники и боком не протиснутся возле кабинетов,народ ломается ,что хрустальный.
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rekomenduju , mozjno i drugije modifikaciji - lehko i ocjenj efektivno, na mnogo efektivnej cjem potom lecjitsa

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Ofigetj, posmotrel raznicu temperatur Kijeva i Norge (nu v Norge vibral , tam gde tepleje) tak raznica pocjti v 30 gradusov.
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Kiev (Ukraina)
kl 17-23 -13°0 Svak vind, 3 m/s fra nord-nordvest
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