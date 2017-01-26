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 Политика Украины
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 С начала работы мобильных групп "Черной сотни" изъято товаров на общую сумму 33,4 млн грн, - глава Межведомственного целевого центра Власов

В рамках дел о нарушении таможенных правил сотрудниками мобильных групп временно изъято товаров на общую сумму 33, 4 миллиона.

Об этом руководитель Целевого центра по предупреждению и выявлению нарушений законодательства по вопросам государственного таможенного дела и мобильных групп Александр Власов сообщил в интервью Цензор.НЕТ.

"К сожалению, суды искусственно затягивают рассмотрение дел, где речь идет о конфискации товара и наложении штрафных санкций в размере полной стоимости изъятого товара. Протоколы передаются в течение 10 дней с момента составления, но в суде материалы, как выяснилось, могут рассматриваться и полгода, и год. Будут решения, проинформируем", - отметил Власов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 20 мобильных групп "Черной сотни" работают сегодня на таможне, - глава Межведомственного целевого центра Власов

Кроме того, по его словам, было направлено 39 запросов относительно проверки правильности определения таможенной стоимости товаров, по результатам которых доначислено таможенных платежей на сумму 12,5 млн гривен.

"Мы полностью укомплектовали и запустили мобильные группы только в ноябре. Уверен, что чем дольше они будут работать, тем заметнее станут результаты", - подытожил Власов.

Также читайте: Некоторые сотрудники прокуратуры оперативно открывают дела против представителей мобильных групп по заявлениям контрабандистов, - руководитель "Черной сотни" Власов

Полный текст интервью с Александром Власовым читайте ЗДЕСЬ.




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Коли буде на три мільярди, скажу - молодці, поки що зарано.
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а сколько стоит народу Украины содержание такой группы?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС начала работы мобильных групп "Черной сотни" изъято товаров на общую сумму 33,4 млн грн, - глава Межведомственного целевого центра Власов
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