EN|RU|UK
Темы дня: Покушение на Геращенко Компромат на Трампа Санкции против России Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили Взлом почты Суркова Украинские заложники в РФ Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
  1018  15
Материалы по теме:
Все про:коррупция (6577) налоговая (717) таможня (1248)

 20 мобильных групп "Черной сотни" работают сегодня на таможне, - глава Межведомственного целевого центра Власов

На сегодняшний день в Украине работают 20 мобильных групп по предотвращению и выявлению нарушений на таможне.

Об этом руководитель Целевого центра по предупреждению и выявлению нарушений законодательства по вопросам государственного таможенного дела и мобильных групп Александр Власов сообщил в интервью Цензор.НЕТ.

За время работы "черных сотен" на таможне остановить весь поток нелегальных товаров, конечно, не удалось, но использование контрабандных схем минимизировали, отмечает Власов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Некоторые сотрудники прокуратуры оперативно открывают дела против представителей мобильных групп по заявлениям контрабандистов, - руководитель "Черной сотни" Власов

"Теперь потихоньку начинают убегать из Киева и области в другие регионы и пытаются найти "понимание" на местах. Но мы тоже реагируем. Если раньше старались везде расставить экипажи мобильных групп, сейчас, например, больше на западной границе и в Одессе. Дальше посмотрим.

Аналитическая группа работает по линиям. А по конкретным целевым задачам уже дежурная смена. Аналитики формируют их на основе анализа баз данных. Излагают в аналитической записке. Потом она передается старшему смены, а он уже оформляет письменные поручения", - рассказал Власов.

Отвечая на вопрос о том, сколько экипажей "Черной сотни" работает сегодня на таможне он сказал: "Уже все двадцать экипажей".

Также читайте: "Черная сотня" и налоговики не допустили незаконного экспорта почти 3 тыс. тонн подсолнечного масла

При этом пытаться договариваться с представителями Целевого центра и мобильных групп - бесполезно, уверяет Власов, но попытки со стороны участников коррупционных потоков все же бывают.

"Я умею говорить слово "нет" и ни с кем не договариваюсь. Я не готов на все 100% сказать это о всех своих людях. Если есть факты, сообщайте, будем реагировать. Пока у нас был только один случай. Таможенный брокер предлагал работникам группы 1500 долларов США за беспрепятственное оформление на посту "Черноморск" Одесской таможни партии китайских товаров народного потребления. Данный факт задокументирован сотрудниками мобильной группы совместно с прокуратурой Одесской области и областным управлением внутренней безопасности ГФС.

Да, ко мне пытались звонить посредники, которые якобы представляют интересы субъектов внешнеэкономической деятельности. О деньгах речь не шла. Просили почти одно и тоже: "Дайте нам правила, мы будем по ним работать". Всем посоветовал изучить Таможенный кодекс. Других правил нет", - отметил он.

Полный текст интервью с Александром Власовым читайте ЗДЕСЬ.

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Народный депутат Семён Семенченко сообщил о том, что в прифронтовом районе Луганщины, вблизи станции Горное, ветераны антитеррористической операции (АТО) заблокировали железнодорожные пути, по которым перевозят товары на оккупированные территории. Об этом Семенченко написал в среду, 25 января, у себя в Facebook.

http://podvodka.info/blokada-donbassa-bojcy-ato-zablokirovali-pervyj-poezd-idushhij-v-lnr-video/
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тука: Категорически не поддерживаю блокаду ОРДЛО.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука выступил против блокады оккупированных территорий Донбасса. Об этом он сказал в эфире телеканала NewsOne
На 112 каналі виступив тука. Він вважає блокаду залізничних перевезень в Луганській області бандитською. І каже, що має бути силовий розгін активістів та патріотів.

Ще раз. Припиняти торгівлю з ворогом під час війни - бандитизм. Потрібен силовий розгін.перемога
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Смени методичку ватник !!! инфе уже 5 лет !,она не жена уже давно !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Этого Власова непосредственно курирует Насиров через Романенко(кум Калетника),дальше думаю можна не продолжать,кстати,сейчас идёт дополнительный набор этих шутов гороховых,настолько им это понравилось(зарплатка старшего экипажа-50 косарей гривасиков,остальных-30 косарей)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
МВФ притормозил заем. Давно надо было это сделать для реализации действительных реформ и против воровства давно. Как первый результат- якобы успехи "чёрной сотни". Посмотрим.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это той сотни, которая с портретом Бенджамина Франклина? Так она не черная, она черно-зеленая.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины20 мобильных групп "Черной сотни" работают сегодня на таможне, - глава Межведомственного целевого центра Власов
 Облако тегов
Аваков Антитеррористическая операция боевик Быковня вандализм взятка ГПУ Гройсман ГФС Донбасс задержание Кабмин коррупция Крым крымские татары Курбединов Луганщина Нацполиция обстрел обыск Омелян ПАСЕ Польша репрессии Россия СБУ суд Трамп убийство Укрзализныця
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти