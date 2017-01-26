 20 мобильных групп "Черной сотни" работают сегодня на таможне, - глава Межведомственного целевого центра Власов

Об этом руководитель Целевого центра по предупреждению и выявлению нарушений законодательства по вопросам государственного таможенного дела и мобильных групп Александр Власов сообщил в интервью Цензор.НЕТ.
За время работы "черных сотен" на таможне остановить весь поток нелегальных товаров, конечно, не удалось, но использование контрабандных схем минимизировали, отмечает Власов.
"Теперь потихоньку начинают убегать из Киева и области в другие регионы и пытаются найти "понимание" на местах. Но мы тоже реагируем. Если раньше старались везде расставить экипажи мобильных групп, сейчас, например, больше на западной границе и в Одессе. Дальше посмотрим.
Аналитическая группа работает по линиям. А по конкретным целевым задачам уже дежурная смена. Аналитики формируют их на основе анализа баз данных. Излагают в аналитической записке. Потом она передается старшему смены, а он уже оформляет письменные поручения", - рассказал Власов.
Отвечая на вопрос о том, сколько экипажей "Черной сотни" работает сегодня на таможне он сказал: "Уже все двадцать экипажей".
При этом пытаться договариваться с представителями Целевого центра и мобильных групп - бесполезно, уверяет Власов, но попытки со стороны участников коррупционных потоков все же бывают.
"Я умею говорить слово "нет" и ни с кем не договариваюсь. Я не готов на все 100% сказать это о всех своих людях. Если есть факты, сообщайте, будем реагировать. Пока у нас был только один случай. Таможенный брокер предлагал работникам группы 1500 долларов США за беспрепятственное оформление на посту "Черноморск" Одесской таможни партии китайских товаров народного потребления. Данный факт задокументирован сотрудниками мобильной группы совместно с прокуратурой Одесской области и областным управлением внутренней безопасности ГФС.
Да, ко мне пытались звонить посредники, которые якобы представляют интересы субъектов внешнеэкономической деятельности. О деньгах речь не шла. Просили почти одно и тоже: "Дайте нам правила, мы будем по ним работать". Всем посоветовал изучить Таможенный кодекс. Других правил нет", - отметил он.
Полный текст интервью с Александром Власовым читайте ЗДЕСЬ.
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Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука выступил против блокады оккупированных территорий Донбасса. Об этом он сказал в эфире телеканала NewsOne
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