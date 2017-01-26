 На Донетчине налоговики пресекли работу нелегальной автозаправки

В ходе операции "Акциз-2017" было установлено, что в городе Николаевка на АЗС гражданином осуществляется реализация горюче-смазочных материалов без государственной регистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГФС .
В результате проведенных мероприятий было обнаружено и изъято 17,5 тонны ГСМ стоимостью 330 тысяч гривен.
В отношении указанного гражданина составлен протокол о совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 164 (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) КУоАП. Изъятое топливо передано на ответственное хранение.
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А от щодо тої нелегальної заправки, так вона там не остання....😕
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