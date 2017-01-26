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 Общество
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Все про:Донецкая область (3580) ГФС (2282)

 На Донетчине налоговики пресекли работу нелегальной автозаправки

В Донецкой области сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность незаконной автозаправочной станции.

В ходе операции "Акциз-2017" было установлено, что в городе Николаевка на АЗС гражданином осуществляется реализация горюче-смазочных материалов без государственной регистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГФС .

В результате проведенных мероприятий было обнаружено и изъято 17,5 тонны ГСМ стоимостью 330 тысяч гривен.

В отношении указанного гражданина составлен протокол о совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 164 (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) КУоАП. Изъятое топливо передано на ответственное хранение.

гфс

гфс

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это победа! бизнес с оборотом в пару штук баксов в месяц накрыли
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Жупанов ...Ни капли в рот, Ни сантиметра в #опу..Депутат (вже бувша) госдури РФ Мізуліна від партії "Справедливая Россия"....😁😁😁😁😁😁
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З
А от щодо тої нелегальної заправки, так вона там не остання....😕
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНа Донетчине налоговики пресекли работу нелегальной автозаправки
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