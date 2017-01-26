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Все про:боевик (17818) Запорожье (1423) СБУ (13084) связь (182)

 СБУ пресекла в Запорожье работу нелегального канала связи, который боевики использовали для переговоров с кураторами из РФ

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией пресекли в Запорожье работу нелегального международного канала связи.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Житель областного центра, используя специальное телекоммуникационное оборудование, организовал маршрутизацию телефонного трафика в обход международных центров коммутации. Под видом местных телефонных разговоров трафик направлялся на сети украинских операторов мобильной связи.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: СБУ пресекла деятельность несанкционированного канала связи, который использовали террористы. ФОТО+ВИДЕО

Оперативники СБУ обнаружили в трех арендованных злоумышленником квартирах специализированное телекоммуникационное оборудование для нелегального предоставления услуг международной IP-телефонии. По информации спецслужбы, закрытыми каналам связи пользовались боевики незаконных вооруженных формирований "ДНР/ЛНР" для переговоров с российскими кураторами.

Во время обысков правоохранители изъяли три программно-аппаратных комплекса для незаконной маршрутизации трафика, шесть компьютеров с установленным специализированным программным обеспечением, объединенных в сеть для шифрования информации, а также более семисот стартовых пакетов операторов мобильной связи.

Смотрите: "Нас не считали за людей. Меня вконец это достало!", - россиянин, воевавший за "ДНР", сдался силам АТО, - СБУ. ВИДЕО

Открыто уголовное производство по ст. 361 Уголовного кодекса Украины.
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Подумайте головою що написано в повідомленні. Людина поставила вдома мобільний VoIP шлюз щоб приймати з Інтернету телефонні дзвінки і передавати ці дзвінки в мобільні мережі міста, щоб іноземні абоненти могли додзвонитись українським абонентам мобільних мереж! До чого тут взагалі ДНР та ЛНР? Шлюзи стояли в Запоріжжі а не в ДНР та ЛНР, тому працювали для доступу абонентів в мобільні мережі Запоріжжя! А в мобільній мережі СБУ може прослухати будь який телефон! СБУ несе таку х*йню що стидно читати! Так враження що в СБУ взагалі не розуміють що вони говорять! Для того щоб спілкуватись з ким завгодно в Інтернеті є Скайп та Телеграмм, не потрібні мобільні шлюзи! Якщо терористи хочуть поспілкуватись між Україною та РФ вони можуть використати будь який закритий протокол та будь яку шифровану службу в Інтернеті, їм для цього не потрібно двзонити і виходити на телефонні мережі загального користування, які знаходяться на прослуховуванні СБУ!
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))
очередная новость для лохов о "подвигах" ысбыу))
на терминации трафика зарабатывают за счет разницы тарифов. а что он на ДЫРе зарабатывал? ))
бредни.
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владельцев квартир, сдавших их в аренду - туда же
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А квартиры я надеюсь конфискованы в пользу малообеспеченных семей, ВЕКАМИ стоящих на очереди за жильем у воровского правительства Украины... а сами фигуранты получили по 10 лет за участие в террористических бандформированиях и отправлены в Днепродзержинск на урановые рудники вместе с проститутками их выродившими, алкашами их зачавшими, шалашовками женами и сучьими выблядком этих членососов лилипутина .
пусть там, на рудниках , орут ***путин введи*** и подставляют свои грязные пуканы под член сифилитика .
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маршрутизацию телефонного трафика в обход международных центров коммутации

"Skype" нашли ???
.
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втомобіль, в якому їхав міністр національної оборони Польщі Антоні Мацеревич, потрапив в ДТП біля польського міста Торунь. Про це повідомляє "Польське радіо".
У результаті ДТП Мацєревич не постраждав. Він пересів в іншу машину і повернувся до Варшави. Дорожньо-транспортної пригоди трапилась на дорозі PL-10 в місцевості Лібич-Дольний неподалік Торуня Куявсько-Поморського воєводства.
Прес-секретар Куявсько-поморського відділення пожежної служби, старший капітан Аркадіуш Пєнтак повідомив, що в ДТП брало участь сім легкових автомобілів і евакуатор, в тому числі два авто з колони військової жандармерії. Трьох осіб госпіталізовано.
Розслідуванням займеться військова жандармерія Польщі.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСБУ пресекла в Запорожье работу нелегального канала связи, который боевики использовали для переговоров с кураторами из РФ
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