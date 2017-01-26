 СБУ пресекла в Запорожье работу нелегального канала связи, который боевики использовали для переговоров с кураторами из РФ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Житель областного центра, используя специальное телекоммуникационное оборудование, организовал маршрутизацию телефонного трафика в обход международных центров коммутации. Под видом местных телефонных разговоров трафик направлялся на сети украинских операторов мобильной связи.
Оперативники СБУ обнаружили в трех арендованных злоумышленником квартирах специализированное телекоммуникационное оборудование для нелегального предоставления услуг международной IP-телефонии. По информации спецслужбы, закрытыми каналам связи пользовались боевики незаконных вооруженных формирований "ДНР/ЛНР" для переговоров с российскими кураторами.
Во время обысков правоохранители изъяли три программно-аппаратных комплекса для незаконной маршрутизации трафика, шесть компьютеров с установленным специализированным программным обеспечением, объединенных в сеть для шифрования информации, а также более семисот стартовых пакетов операторов мобильной связи.
Открыто уголовное производство по ст. 361 Уголовного кодекса Украины.
1469 9
Материалы по теме: Антитеррористическая операция
За минувшие сутки погибших нет. Ранены трое украинских воинов, - спикер АТО(2)
Три тайника с оружием и боеприпасами выявлены в районе проведения АТО, - СБУ. ФОТОрепортаж(1)
Обвинительные акты против 4 "судей "ЛНР" переданы в суд, - прокуратура(6)
ВСУ не обстреливали гражданский автомобиль под Славяносербском, - пресс-офицер(4)
СБУ виявила велику схованку зі зброєю на Донбасі. ФОТО(0)
Сегодняшняя ночь была самой неспокойной за последние несколько недель: боевики применили РСЗО "Град" на луганском направлении, - пресс-центр штаба АТО(10)
Террористы обстреляли Красногоровку из установок "ГРАД-"П", - пресс-центр штаба АТО. ФОТО(24)
Ответить
Ответить
очередная новость для лохов о "подвигах" ысбыу))
на терминации трафика зарабатывают за счет разницы тарифов. а что он на ДЫРе зарабатывал? ))
бредни.
Ответить
Ответить
пусть там, на рудниках , орут ***путин введи*** и подставляют свои грязные пуканы под член сифилитика .
Ответить
Ответить
"Skype" нашли ???
.
Ответить
У результаті ДТП Мацєревич не постраждав. Він пересів в іншу машину і повернувся до Варшави. Дорожньо-транспортної пригоди трапилась на дорозі PL-10 в місцевості Лібич-Дольний неподалік Торуня Куявсько-Поморського воєводства.
Прес-секретар Куявсько-поморського відділення пожежної служби, старший капітан Аркадіуш Пєнтак повідомив, що в ДТП брало участь сім легкових автомобілів і евакуатор, в тому числі два авто з колони військової жандармерії. Трьох осіб госпіталізовано.
Розслідуванням займеться військова жандармерія Польщі.
Ответить