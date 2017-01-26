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 Политика Украины
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 Водителям легковушек не нужно будет пересдавать экзамены каждые 5-15 лет. Только медосмотр, - сервисный центр МВД

Водителям легковушек с удостоверением категории "В" не нужно будет повторно сдавать экзамены для подтверждения права управлять машиной, однако надо будет пройти медосмотр.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Главного сервисного центра МВД Украины.

"Во второй половине 2017 года планируется представление на рассмотрение профильного комитета Верховной Рады законопроекта, согласно которому в удостоверениях появятся дополнительные категории. Сейчас они формируются. Срок их действия составит от 5 до 15 лет в зависимости от категорий. Таким образом, водители категории "В" смогут пользоваться своим удостоверением 15 лет, а вот водители категории "С" и "D" - только 5 лет. После завершения срока действия, водитель должен пройти медицинский осмотр для проверки психофизического соответствия. Прорабатывается также вопрос относительно подтверждения практических и теоретических навыков водителей, правда, это будет касаться исключительно профильных категорий", - сказано в сообщении.

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По его словам, действие нового закона не будет распространяться на владельцев прав сроком действия на 30, 50 лет и бессрочно, поэтому они смогут пользоваться удостоверением соответственно указанному в нему сроку.

Отметим, удостоверение категории "В" предоставляет возможность управлять машиной массой не более 3,5 т с количеством мест не более 9; водители категории "С" могут садиться за руль грузовиков массой до 7,5 т и более; категория "D" позволяет управлять пассажирскими автобусами с 16 пассажирами и более.
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ЗраДавоны рвут пуканы, а зрады нет.....во всём мире медосмотр есть, без которого ни прав ни работы не будет.
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Это вам дядя сказал. Дайте ЗАКОН, бумагу с подписями и печатями! А то потом будет так: да, закон, но есть подзаконные акты и внутренние инструкции ДСП. А по ним - плати и не кряхти!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВодителям легковушек не нужно будет пересдавать экзамены каждые 5-15 лет. Только медосмотр, - сервисный центр МВД
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