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 РФ планирует ежемесячно отправлять "путинские гумконвои" на Донбасс

Очередной гуманитарный конвой на Донбасс будет отправлен до конца месяца, еще пять конвоев будут прибывать ежемесячно в течение полугода.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава МЧС РФ Владимир Пучков.

"В этом месяце прибудет", - сказал Пучков в четверг журналистам.

"Мы планируем, что ежемесячно будут, как правило, ходить по одному конвою. На ближайшие 6 месяцев все планы и программы составлены", - добавил глава МЧС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия оказывает Донбассу гумпомощь, но о каких суммах идет речь, я вам сказать не могу, - Песков

Напомним, 22 декабря на территорию Украины вторгся 59-й "путинский гумконвой". Вместо заявленных 40 автомобилей на Донбасс въехало 46.

Отметим также, что в октябре МИД Украины направил России ноту протеста в связи с незаконным пересечением границы Украины очередным "гумконвоем".


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ПІВРОКУ..... ось і скільки війна протримається
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У опконченцев боекомплект заканчивается?
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Если добробатам все-таки удастся перекрыть все железки Украина -- лугандон, то хуйлу прийдется отправлять больше жратвы оркам своим этими "гум-конвоями"... вот и конкретный результат блокады!)
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гумконвой, пиар акция для европейцев. все товары и техника везут поездами, по 1000 вагонов в сутки.там и товары для Украины, ввозимые потом через сумы и харьков, так и боеприпасы с техникой.
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Надо построить трубопровод для доставки гуманитарки,ведь сколько солярки сжигается))
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Мы планируем, что назад ежемесячно они тоже будут возвращаться не пустыми!
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Формирование гумконвоя на Донбасс в Воронеже...

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вот что боярышник животворящий вытворяет...пойла,как и гуталина-завались,с хавчиком только при помощи мусорных баков,да не хрена схавают,голод не тётка,по боле черпайте,шоб и на гумконвой хватило.
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Вопрос. Почему еще не объявляем эти конвои контрабандой оружия и наркоты и заводим дела на МЧС , ФСБ, пограничников. Факт - на лицо. Потом всех в международный розыск. Или опять наши проснутся через 3 года?
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Я тоже не понимаю, почему постоянно юлят и нельзя просто и ясно написать, что РФ отправляет очередной контрабандный конвой своим наемникам и убийцам украинцев. Что конвой везет в Украину новое оружие, боеприпасы, топливо, сигареты, водку, деньги. А на обратном пути конвой повезет груз 200. Пусть мировое сообщество знает, что в этом конвое. Или я бы назвал еще так, что РФ отправляет очередной конвой смерти, конвой Путина. А на обратном пути конвой повезет груз 200 для Путина, для российских матерей..
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написать и показать то можно что угодно, а толку, проблемы индейцев, шерифа не волнуют. запрещено использовать ядерное оружие, а всё остальное можно.
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Заблокируйте наконец то пенсионный туризм, контрабас по хавчику, электро, газо и водоснабжение! Вся эта байда на Донбассе закончится сама собой очень быстро и почти бескровно. Это ж как глюкнутый "музыкальный автомат" в наливайке - сколько денежек не кидай в щель, Вам оттуда ни хрена кроме кацапского шансона....
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А у нас вот так ---"Укроборонпром" отправляет в неоплачиваемый отпуск сотрудников Львовского бронетанкового завода
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Безвихідна ситуація - наші не насмілюються зачіпати "гумконвої" з боєприпасами , бо тоді "пуціна нападе.." - і сєпари , спокійно і регулярно , отримують все що їм потрібно .
Така "АТО" хоч 100 років тривати може ...
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щоб ви, кацапи, вдавилися тією "гуманітаркою", щоб вона вам розірвалась прямо в пику
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Власти перестанут содержать украинских беженцев в Новосибирске

Новосибирское правительство отменяет выплаты беженцам с востока Украины. Федеральные власти не предусмотрели помощи в 2017 году.

Новосибирские власти готовятся признать утратившими силу документы, по которым оказывалась поддержка беженцам из восточных регионов Украины. Соответствующие проекты постановления правительства и распоряжения губернатора подготовило минсоцразвития.

По действующим документам беженцам на территории Новосибирской области полагалось бесплатные проживание в пунктах временного размещения, проезд в общественном транспорте, питанием из расчета 800 рублей в сутки, и единовременная выплата 1000 рублей на человека.

«В 2017 году не предусмотрено выделение из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации средств на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию РФ в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения», - рассказал Тайге.инфо замначальника управления демографической политики облправительства Павел Кучин.

В 2017 году все пункты временного размещения в Новосибирской области закрылись. Все украинцы, которые до сих пор не определились со своим статусом, должны обратиться в МВД с заявлением для получения направления в один из действующих центров временного размещения иностранцев в Астраханской, Саратовской и Тамбовской областях.

«Для обеспечения дальнейшей поддержки граждан Украины, проживающих на территории Новосибирской области, в 2017 году будет продолжена работа по решению вопросов их дальнейшего жизнеустройства (медицинское обслуживание, трудоустройство, обучения детей в образовательных организациях, социальная и гуманитарная поддержка)», - добавили в минсоцразвития.

С начала конфликта на Украине в Новосибирскую область переехали около 8 тыс. беженцев. В пунктах временного размещения, начиная с 2014 года, находилось 5 068 человек.
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Сначала обобрад снежную Нигерию, потом бесснежную...

«Папа найдет тебя в России». Как нигерийцы обиделись на Сергея Мавроди

Чем обернулся африканский проект МММ


Михаил Тищенко
07:15

В Нигерии растет недовольство из-за местной сети МММ - очередного проекта, связанного с Сергеем Мавроди. Пирамида успела просуществовать около года. В декабре ее участники перестали получать деньги, позднее выплаты возобновили, но лишь на небольшие суммы. К тому же появилось новое условие - чтобы вернуть хотя бы часть вложений, надо сначала заплатить еще.

Власти страны теперь выступают с язвительными комментариями, напоминая вкладчикам, что предупреждали их не связываться с пирамидой. Те протестуют на улицах, жалуются и требуют денег. Дело дошло до угроз - одна из участниц пригрозила расправой лично Мавроди. Она заявила, что если ей не вернут вложения, то создатель пирамиды будет убит с помощью колдовства.
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Окуевшие, шлют без спроса что хотят, а потом такие - а мы не сторона конфликта.
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РФ планирует ежемесячно поставлять гумконвой и оружие в лугандонию, а говнокомандующий Порошенко планирует ежедневно вести торговлю с лугандонией угольком и продуктами, что бы не отставать от Путина
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https://napalm.natocdn.work/2016/03/12422369_1571229876522817_2105591171_o.jpg

чё там сеня блокирует то
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРФ планирует ежемесячно отправлять "путинские гумконвои" на Донбасс
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