 РФ планирует ежемесячно отправлять "путинские гумконвои" на Донбасс

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава МЧС РФ Владимир Пучков.
"В этом месяце прибудет", - сказал Пучков в четверг журналистам.
"Мы планируем, что ежемесячно будут, как правило, ходить по одному конвою. На ближайшие 6 месяцев все планы и программы составлены", - добавил глава МЧС.
Напомним, 22 декабря на территорию Украины вторгся 59-й "путинский гумконвой". Вместо заявленных 40 автомобилей на Донбасс въехало 46.
Отметим также, что в октябре МИД Украины направил России ноту протеста в связи с незаконным пересечением границы Украины очередным "гумконвоем".
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Така "АТО" хоч 100 років тривати може ...
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Новосибирское правительство отменяет выплаты беженцам с востока Украины. Федеральные власти не предусмотрели помощи в 2017 году.
Новосибирские власти готовятся признать утратившими силу документы, по которым оказывалась поддержка беженцам из восточных регионов Украины. Соответствующие проекты постановления правительства и распоряжения губернатора подготовило минсоцразвития.
По действующим документам беженцам на территории Новосибирской области полагалось бесплатные проживание в пунктах временного размещения, проезд в общественном транспорте, питанием из расчета 800 рублей в сутки, и единовременная выплата 1000 рублей на человека.
«В 2017 году не предусмотрено выделение из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации средств на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию РФ в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения», - рассказал Тайге.инфо замначальника управления демографической политики облправительства Павел Кучин.
В 2017 году все пункты временного размещения в Новосибирской области закрылись. Все украинцы, которые до сих пор не определились со своим статусом, должны обратиться в МВД с заявлением для получения направления в один из действующих центров временного размещения иностранцев в Астраханской, Саратовской и Тамбовской областях.
«Для обеспечения дальнейшей поддержки граждан Украины, проживающих на территории Новосибирской области, в 2017 году будет продолжена работа по решению вопросов их дальнейшего жизнеустройства (медицинское обслуживание, трудоустройство, обучения детей в образовательных организациях, социальная и гуманитарная поддержка)», - добавили в минсоцразвития.
С начала конфликта на Украине в Новосибирскую область переехали около 8 тыс. беженцев. В пунктах временного размещения, начиная с 2014 года, находилось 5 068 человек.
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«Папа найдет тебя в России». Как нигерийцы обиделись на Сергея Мавроди
Чем обернулся африканский проект МММ
Михаил Тищенко
07:15
В Нигерии растет недовольство из-за местной сети МММ - очередного проекта, связанного с Сергеем Мавроди. Пирамида успела просуществовать около года. В декабре ее участники перестали получать деньги, позднее выплаты возобновили, но лишь на небольшие суммы. К тому же появилось новое условие - чтобы вернуть хотя бы часть вложений, надо сначала заплатить еще.
Власти страны теперь выступают с язвительными комментариями, напоминая вкладчикам, что предупреждали их не связываться с пирамидой. Те протестуют на улицах, жалуются и требуют денег. Дело дошло до угроз - одна из участниц пригрозила расправой лично Мавроди. Она заявила, что если ей не вернут вложения, то создатель пирамиды будет убит с помощью колдовства.
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чё там сеня блокирует то
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