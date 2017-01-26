 Сейчас есть больше оснований считать, что к убийству Нигояна, Жизневского и Сеника причастны силовики, - Горбатюк

Об этом сообщил в комментарии журналистам начальник департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, передает Цезор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.net.
Он подчеркнул, что первая экспертиза проводилась еще предыдущей властью. "Она была сделана в феврале 2014 года", - сказал Горбатюк.
Начальник департамента спецрасследований ГПУ напомнил, что по данным первой экспертизы, выстрелы были сделаны с расстояния до трех метров. При этом силовики находились на расстоянии 20-30 метров от протестующих.
"На сегодняшний день у нас больше данных, что именно правоохранители причастны к этим преступлениям. Предыдущей экспертизой практически исключалось их участие или выдвигалась версия, что кто-то из правоохранителей мог быть переодетым (среди протестующих, - ред.), что очень сложно доказать", - сказал он.
Горбатюк отметил, что идентифицированы подразделения, которые были в это время на улице Грушевского. Следствие работает над установлением подозреваемых.
Горбатюк отметил, что содействия следствию со стороны силовиков времен Майдана фактически нет.
"За все время из тысяч допрошенных правоохранителей, может, до десяти человек найдется, которые дали показания, которые помогают следствию. В основном: "Не видел, не слышал, не знаю", - пояснил он.
Горбатюк отметил, что версия о причастности силовиков к убийству подкрепляется тем, что Сеник и Жизневский были убиты пулями, предназначенными для остановки транспортных средств, которые используются только в системе МВД и не поступают в свободную продажу. В теле Сеника выявлена именно эта пуля, у Жизневского - сквозное ранение, но отверстие и другие признаки свидетельствуют о том, что была эта же пуля. Нигоян был убит картечью, а на видео того дня есть кадры, на которых видно, как силовики выходят перед строем с помповыми ружьями и стреляют в направлении протестующих.
"Поэтому сейчас есть больше оснований считать, что причастны (силовики к убийству Нигояна, Жизневского и Сеника, - ред.). Категорически заявлять я не могу, потому что о подозрении еще никому не сообщено", - сказал он.
Ранее Горбатюк заявил, что ГПУ направила в суд обвинительные акты относительно 197 подозреваемых по делам Майдана.
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Не эта же, а такая же. Грамотеи, млин.
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26 января 2017 г. в 13:36
Детали покушения на нардепа Антона Геращенко продолжают бурно обсуждаться экспертами и обычными людьми. Между тем СБУ нашла «российский след» в деле убийства осенью прошлого года атошника в Ровно. В этом преступлении подозревается россиянин, который признал, что направился в Украину куратором из ФСБ РФ.
Видео признательных показаний задержанного появилось в Интернете только 24 января. Судя по той информации, которая его сопровождает, гражданин России заявил, что в Москве от некоего «Филиппа», ставшего его куратором от ФСБ, получил четкие инструкции и оружие. Сам задержанный входит в специальную группу по проведению диверсионных действий на территории Украины. Этот человек признался, что застрелил из пистолета, полученного в Москве, украинского офицера и участника АТО Ивана Мамчура. Преступление он совершил в ровенской многоэтажке.
Россиянин признался, что выданный ему пистолет был переделанным под ПМ. Ему поручили выяснить, где находятся конкретные украинские военные, поэтому он колесил по Украине и отчитывался. Также задержанный пояснил, что есть целый список военных, на которых в Москве «охотятся», все встречи с куратором проходили в Москве, где он и получал вознаграждение за свою работу.
http://kriminal.tv/news/agent_fsb_rasskazal_pro_ubijstvo_voennogo_v_ukraine_video.html
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мы не успеваем....
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После того, как провокаторы Кремля начали забрасывать силовиков коктейдями Молотова , Кремлю необходимы были обязательные жертвы на Майдане. Поэтому и произошли эти убийства.
Если бы Самооборона Майдана вовремя ликвидировала б кремлевских провокаторов которые забрасывали силовиков коктейлями, то не было б ни Небесной Сотни , ни аннексии Крыма ни войны на Донбассе.
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"пули, предназначенные для остановки транспортных средств,
которые используются только в системе МВД и не поступают в свободную продажу"
а какие то другие?
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А кому это выгодно и кто это сделал решайте сами...
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скрепа не стой стороны высунулась.
не по уставу.поправьте что ли...
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только прямее как бы надо и под цвет травы.
понабирают нестроевиков....
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Твою мать!
Ти ж обіцяв, що до НР всі справи будуть в судах!
А зараз знову пісні про тяжку долю прокурора?
Ти теж вже переходиш в категорію ворогів.
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Нынешние. Не попэрэдники.
Пастор - "сопливое чмо", логопедофоб Палубий, КМС по стрельбе лёжа Пашинский ну и Сабаков прежде всего.
Не согласны ?
Ну расскажите тогда мне , когда покинут покинут свои посты эти неприкасаемые.
PS
Никогда.
На их руках кровь немалой части Небесной Сотни.
Посыпятся эти фигуранты - посыпится весь рошеновский режим.
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Наше солнце пусть светит для нас!
Помолились - и стали Героями.
Стал Легендой обычный рассказ.
Битва смертью наполнилась та еще.
Зло в агонии - страх еще тот!
И Победа, сквозь дым и пожарища,
Души наши срывала в полет.
Очень многие Светлые Души
Строго спрашивать станут с небес -
Кто Победу Святую разрушил?
Как растоптанный дьявол воскрес?
Почему люди снова в прострации?
Тут опять сатана правит бал?
Где итог долгожданной люстрации?
Кто Победу Святую забрал?...
(полностью: Смотрят Души Героев с небес )
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