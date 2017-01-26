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 Сейчас есть больше оснований считать, что к убийству Нигояна, Жизневского и Сеника причастны силовики, - Горбатюк

В спецуправлении по расследованию преступлений против Майдана склоняются к версии, что в Сергея Нигояна, Михаила Жизневского и Романа Сеника могли стрелять силовики. Первая экспертиза, сделанная еще в 2014 году, такую версию исключала.

Об этом сообщил в комментарии журналистам начальник департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, передает Цезор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.net.

Он подчеркнул, что первая экспертиза проводилась еще предыдущей властью. "Она была сделана в феврале 2014 года", - сказал Горбатюк.

Начальник департамента спецрасследований ГПУ напомнил, что по данным первой экспертизы, выстрелы были сделаны с расстояния до трех метров. При этом силовики находились на расстоянии 20-30 метров от протестующих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следователи ГПУ проводят эксперименты на месте для установления деталей преступлениям на Майдане, - Горбатюк

"На сегодняшний день у нас больше данных, что именно правоохранители причастны к этим преступлениям. Предыдущей экспертизой практически исключалось их участие или выдвигалась версия, что кто-то из правоохранителей мог быть переодетым (среди протестующих, - ред.), что очень сложно доказать", - сказал он.

Горбатюк отметил, что идентифицированы подразделения, которые были в это время на улице Грушевского. Следствие работает над установлением подозреваемых.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судьи не очень хотят рассматривать дела о событиях на Майдане и часто берут самоотвод, - Горбатюк

Горбатюк отметил, что содействия следствию со стороны силовиков времен Майдана фактически нет.

"За все время из тысяч допрошенных правоохранителей, может, до десяти человек найдется, которые дали показания, которые помогают следствию. В основном: "Не видел, не слышал, не знаю", - пояснил он.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Память первых погибших "майдановцев" - Нигояна и Жизневского - почтили в месте их гибели в центре Киева. ФОТО+ВИДЕО

Горбатюк отметил, что версия о причастности силовиков к убийству подкрепляется тем, что Сеник и Жизневский были убиты пулями, предназначенными для остановки транспортных средств, которые используются только в системе МВД и не поступают в свободную продажу. В теле Сеника выявлена именно эта пуля, у Жизневского - сквозное ранение, но отверстие и другие признаки свидетельствуют о том, что была эта же пуля. Нигоян был убит картечью, а на видео того дня есть кадры, на которых видно, как силовики выходят перед строем с помповыми ружьями и стреляют в направлении протестующих.

"Поэтому сейчас есть больше оснований считать, что причастны (силовики к убийству Нигояна, Жизневского и Сеника, - ред.). Категорически заявлять я не могу, потому что о подозрении еще никому не сообщено", - сказал он.

Ранее Горбатюк заявил, что ГПУ направила в суд обвинительные акты относительно 197 подозреваемых по делам Майдана.
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Та ты шо ! А мы думали это Карлсон или Бетмен прилетел , пострелял и дальше улетел .
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Три роки , три генеральних прокурори - і жодного результату...
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расследовать дело на Майдане где было около миллиона людей это тебе не по клавиатуре цокать увы...
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Як це - жодного результату??? Три роки , три генеральних прокурори - хіба не результат?
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Після палкої промови Петра Олексійовича при призначені пана Яреми, я сподівався дещо на інший результат..
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Обіцянки - цяцянки. Петро Олексійович 3 роки справно сплачує у Липецьку податки орді, яничар. Йому вірити - себе не поважати. В орді кажуть на таке - "пустобрьох".
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та ты шо? это за три года удалось предположить? почему так быстро, чуть помедленней надо.
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Вот что они три года хотели доказать! Что стреляли свои.
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а что хотели самострел на парня повесить?
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Видимо да. Да к ихнему сожалению не нашли рядом подходящее ружье.
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"В теле Сеника выявлена именно эта пуля, у Жизневского - сквозное ранение, но отверстие и другие признаки свидетельствуют о том, что была эта же пуля. Источник: http://censor.net.ua/n425034"

Не эта же, а такая же. Грамотеи, млин.
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Дык... "В теле Сеника выявлена именно эта пуля, у Жизневского - сквозное ранение". Чего непонятно-то? Одна и та же пуля, одного - насквозь, в другом застряла. Какой хитрый пуль!
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гент ФСБ рассказал про убийство военного в Украине (Видео)
26 января 2017 г. в 13:36

Детали покушения на нардепа Антона Геращенко продолжают бурно обсуждаться экспертами и обычными людьми. Между тем СБУ нашла «российский след» в деле убийства осенью прошлого года атошника в Ровно. В этом преступлении подозревается россиянин, который признал, что направился в Украину куратором из ФСБ РФ.
Видео признательных показаний задержанного появилось в Интернете только 24 января. Судя по той информации, которая его сопровождает, гражданин России заявил, что в Москве от некоего «Филиппа», ставшего его куратором от ФСБ, получил четкие инструкции и оружие. Сам задержанный входит в специальную группу по проведению диверсионных действий на территории Украины. Этот человек признался, что застрелил из пистолета, полученного в Москве, украинского офицера и участника АТО Ивана Мамчура. Преступление он совершил в ровенской многоэтажке.
Россиянин признался, что выданный ему пистолет был переделанным под ПМ. Ему поручили выяснить, где находятся конкретные украинские военные, поэтому он колесил по Украине и отчитывался. Также задержанный пояснил, что есть целый список военных, на которых в Москве «охотятся», все встречи с куратором проходили в Москве, где он и получал вознаграждение за свою работу.
http://kriminal.tv/news/agent_fsb_rasskazal_pro_ubijstvo_voennogo_v_ukraine_video.html
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нельзя так быстро расследовать.
мы не успеваем....
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неправильная экспертиза -тоже преступление. Пусть отвечают перед законом . Кто проводил экспертизу, фамилии.
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Признать экспертизу фальсифицированной может лишь суд. Это достаточно сложная процедура.
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Ну надо же? Три года считал что коммунальщики! А тут такое!
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Есть даже видео где силовик стреляет с помпового ружья и потом удивляется почему такая отдача сильная , ведь патроны должны были быть заряжены резиной. Когда заздавали патроны, специально подмешали туда боевые заряды.
После того, как провокаторы Кремля начали забрасывать силовиков коктейдями Молотова , Кремлю необходимы были обязательные жертвы на Майдане. Поэтому и произошли эти убийства.
Если бы Самооборона Майдана вовремя ликвидировала б кремлевских провокаторов которые забрасывали силовиков коктейлями, то не было б ни Небесной Сотни , ни аннексии Крыма ни войны на Донбассе.
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отличить патрон с травматом от картечного - не фиг делать: в руке, по весу!
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пока такие Мегрэ в ГПУ, результатов ждать напрасно
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Серьезно? Вот ето молодцы експерды, вот ето оперативность. Всего за три годапришли к такой мысли. А то мы все думали что они отравились яблоками и пули в себя пальцами засунули...
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3 года назад были не
"пули, предназначенные для остановки транспортных средств,
которые используются только в системе МВД и не поступают в свободную продажу"
а какие то другие?
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Для победы революции 3 трупа было недостаточно, поэтому, позднее, пришлось уложить еще сотню, еще и на всякий случай вместе с парой десятков мусоров.
А кому это выгодно и кто это сделал решайте сами...
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у Вас ето....
скрепа не стой стороны высунулась.
не по уставу.поправьте что ли...
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А товарищ лейтенант,(( старшой!)), сказал шо так и нада.
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не, ну если старшой сказал, то все верно.
только прямее как бы надо и под цвет травы.
понабирают нестроевиков....
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Ну яке гуа(в)но знайшли, то такеє й підібрали.
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Та що там Бєз Бєлья -вона без мозґів ,і це жахливо!
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Горбатюк!
Твою мать!
Ти ж обіцяв, що до НР всі справи будуть в судах!
А зараз знову пісні про тяжку долю прокурора?
Ти теж вже переходиш в категорію ворогів.
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Це знущання над загиблими , а що вже казати про муки рідних. Тут вихід один - відмовлятись від цього фарсу ,яким є розслідування і сам судовий процес , збирати матеріали , поки свідки памятають подробиці і відправити їх до діаспори , просити там допомоги , так як вже ясно - нічого ніхто не буде розслідувати , і ніхто не буде покараний а доказова база буде знищуватись.
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Хоч би адвокати додумались взяти копії свідчень потерпілих і саму доказову базу , які знаходяться в "розслідувачів" , ато при такому затягуванні , там все зникне або буде викривлене.
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Ну да, силовики.
Нынешние. Не попэрэдники.
Пастор - "сопливое чмо", логопедофоб Палубий, КМС по стрельбе лёжа Пашинский ну и Сабаков прежде всего.
Не согласны ?
Ну расскажите тогда мне , когда покинут покинут свои посты эти неприкасаемые.
PS
Никогда.
На их руках кровь немалой части Небесной Сотни.
Посыпятся эти фигуранты - посыпится весь рошеновский режим.
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...Ведь не боги нам Киев построили.
Наше солнце пусть светит для нас!
Помолились - и стали Героями.
Стал Легендой обычный рассказ.
Битва смертью наполнилась та еще.
Зло в агонии - страх еще тот!
И Победа, сквозь дым и пожарища,
Души наши срывала в полет.
Очень многие Светлые Души
Строго спрашивать станут с небес -
Кто Победу Святую разрушил?
Как растоптанный дьявол воскрес?
Почему люди снова в прострации?
Тут опять сатана правит бал?
Где итог долгожданной люстрации?
Кто Победу Святую забрал?...
(полностью: Смотрят Души Героев с небес )

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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСейчас есть больше оснований считать, что к убийству Нигояна, Жизневского и Сеника причастны силовики, - Горбатюк
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