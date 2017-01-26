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 Политика Украины
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 За три года зарубежные партнеры предоставили ВСУ материально-технической помощи на 3 млрд грн

В течение 2014-2016 годов Вооруженные Силы Украины получили от различных стран мира материально-технической и гуманитарной помощи на сумму около 3 млрд грн.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины в ответ на запрос Тижня, передает Цензор.НЕТ.

В частности, от США поступила такая помощь: лазерная система имитации тактических действий MILES, медицинское оборудование, аптечки, оборудование для разминирования, приборы ночного видения и тепловизоры, бронежилеты и кевларовые шлемы, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, автомобили повышенной проходимости типа HMMWV, индивидуальное снаряжение и обмундирование.

Канада предоставила оборудование для разминирования, приборы ночного видения, бронежилеты и кевларовые шлемы, индивидуальное снаряжение и обмундирование; от Польши поступило медицинское оборудование, снаряжение и обмундирование.

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Великобритания направила аптечки, приборы ночного видения, тепловизоры, бронежилеты, кевларовые шлемы, ноутбуки, снаряжение и обмундирование; Австралия предоставила обмундирование, Китай - оборудование, Турция - оборудование, снаряжение и обмундирование, Словакия - электрогенераторы, оборудование, снаряжение и обмундирование.

Франция предоставила бронежилеты и оборудование, Нидерланды - электрогенераторы, снаряжение и обмундирование, Испания - бронежилеты и кевларовые шлемы, Чехия и Албания - снаряжение и обмундирование, Литва - оборудование, обмундирование, Норвегия, Латвия, Дания, Япония - оборудование, также помощь оказывали некоторые другие страны.

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В Минобороны уточнили, что не могут предоставить всю информацию о зарубежной помощи Украине, поскольку она является конфиденциальной.
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..... а импортные пистолетики что Аваков разбазаривает не из этого числа западных подарков?
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аваков пістолетом нагородив і дружину пашинського. за щоооо?
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надо углубить сотрудничество- запросить 5 млрд. а до 25 года -200 млрд.
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непонятно.... зрадодрочеры твердят что порошенко и власти коррупционеры, а Америка и Европа миллиарды выделяют стране... проясните ситуацию винторогие... где здесь логика?
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90 % той суммы,осела в карманах кошерных друзей.Не зря же они к коромыслу продирались.
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если это так и такие факты есть почему стране и дальше выделяются миллиарды долларов?
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На самом деле,эти выделения для таких стран - жалкие крохи.Они прекрасно понимают,что те деньги пойдут в никуда.Потому и прижимисты.Но вид помощи, делать необходимо.Для информационного поля.Конфликт тлеет,но хотя бы не распространяется.
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крохи? ты что думаешь в Европе и Америке живут такие идиоты как в странах бывшего совка которые не умеют считать деньги? там в первую очередь стремяться и умеют економить на всём, особенно на деньгах, и отдавать просто так миллиарды точно никто не будет, это люди которые воспитанны на капиталистическом строе, свои деньги они считать умеют и куда попало не отдадут
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Есть такое понятие,как безопасность своих границ.Еще Древний Рим не гнушался подкармливать варваров,чтобы самим не воевать.Посмотри ВВП стран Европы,а потом будешь говорить,деньги это для них или нет.А то,что разворовуется верхушкой,сомнений нет никаких.Иначе зачем волонтеры даже на Цензоре постоянно побираются.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа три года зарубежные партнеры предоставили ВСУ материально-технической помощи на 3 млрд грн
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