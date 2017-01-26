 За три года зарубежные партнеры предоставили ВСУ материально-технической помощи на 3 млрд грн

Об этом сообщило Министерство обороны Украины в ответ на запрос Тижня, передает Цензор.НЕТ.
В частности, от США поступила такая помощь: лазерная система имитации тактических действий MILES, медицинское оборудование, аптечки, оборудование для разминирования, приборы ночного видения и тепловизоры, бронежилеты и кевларовые шлемы, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, автомобили повышенной проходимости типа HMMWV, индивидуальное снаряжение и обмундирование.
Канада предоставила оборудование для разминирования, приборы ночного видения, бронежилеты и кевларовые шлемы, индивидуальное снаряжение и обмундирование; от Польши поступило медицинское оборудование, снаряжение и обмундирование.
Великобритания направила аптечки, приборы ночного видения, тепловизоры, бронежилеты, кевларовые шлемы, ноутбуки, снаряжение и обмундирование; Австралия предоставила обмундирование, Китай - оборудование, Турция - оборудование, снаряжение и обмундирование, Словакия - электрогенераторы, оборудование, снаряжение и обмундирование.
Франция предоставила бронежилеты и оборудование, Нидерланды - электрогенераторы, снаряжение и обмундирование, Испания - бронежилеты и кевларовые шлемы, Чехия и Албания - снаряжение и обмундирование, Литва - оборудование, обмундирование, Норвегия, Латвия, Дания, Япония - оборудование, также помощь оказывали некоторые другие страны.
В Минобороны уточнили, что не могут предоставить всю информацию о зарубежной помощи Украине, поскольку она является конфиденциальной.
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http://www.svoboda.org/a/28259364.html
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