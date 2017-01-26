 Трампа ждут два первых испытания в отношениях с Путиным, - The Wall Street Journal

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Инопрессу, говорится в редакционной статье The Wall Street Journal.
- Две инициативы, проходящие по инстанциям в американском Сенате, станут первой проверкой того, будет ли нынешняя попытка сотрудничества с Москвой успешнее, чем неудачная "перезагрузка" Барака Обамы".
Во-первых, речь идет о предложении сенаторов Маккейна и Кардина укрепить режим санкций против России.
"У Трампа была мысль, что США могут отменить некоторые связанные с Украиной санкции в обмен на сотрудничество с Путиным в борьбе с джихадистами в Сирии. Это может показаться хорошей сделкой на бумаге, - пишет WSJ, - однако она позволила бы Путину ставить будущее сотрудничество на Ближнем Востоке в зависимость от "свободы рук" в суверенном государстве, граничащем с восточной периферией НАТО".
Вторым вопросом является ратификация вступления Черногории в НАТО, против чего яростно выступает Россия, которая хотела бы иметь возможность дозаправки на Адриатике. Поддержав намерения Черногории, Трамп пошлет сигнал союзникам в Восточной Европе о том, что его сближение с Россией не произойдет за счет их безопасности и независимости, полагает издание.
13600 117
Нуланд уходит в отставку с поста помощника госсекретаря США(18)
Трамп: "Я точно создам зоны безопасности для сирийского народа"(84)
Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой и ужесточении иммиграционной политики(106)
Порошенко посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности(12)
Друзья и недруги Украины в команде Трампа(0)
Необходимо расширить "нормандский формат", давайте приглашать туда администрацию нового президента Трампа, - Бойко(105)
"Для начала нам, пожалуй, хватит": кремлевские кураторы боевиков считают, что упоминание Путиным "ДНР" заменит официальное признание(51)
Вчера, 25 января, стало известно о том, что госкорпорация "Роскосмос" распорядилась отозвать все ранее выпущенные Воронежским механическим заводом ракетные двигатели. Это означает, что летать российские ракеты больше не смогут, ведь двигатели украинского "Южмаша" не поставляются в РФ из-за санкций.
- Сегодня на наших глазах происходит нечто немыслимое в истории отечественной космонавтики, - пишет журналист LifeNews Михаил Котов. - Все ракеты "Союз" и "Протон" всех модификаций практически одномоментно лишились возможности взлететь. "Роскосмос" сообщил, что на ракетах-носителях "Союз-ФГ" и "Союз-У", предназначенных для запуска пилотируемого корабля "Союз МС-04" и грузового корабля "Прогресс МС-05", будет произведена замена двигателей РД-0110 производства Воронежского механического завода. На подобные меры корпорации "Роскосмос" пришлось пойти после аварии грузовика "Прогресс МС-04", произошедшей 1 декабря 2016 года.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Дональд ТРАМП - ПРЕЗИДЕНТ USA - c л о в о свое д е р ж и т !
Налоги на американцев сразу снизил Указом на 30 %.
Стену с Мексикой - 3200 км начал строить .
Всей шушере - наехавшей в Штаты - пообещал бесплатный билет в один конец .
Назначил боевых генералов на посты .
Отменил Указ н е г р а на строительство двух нефтепроводов.
Издал Указ о строительстве в США современных высоколиквидных предприятий .
Ответить
или это по заказу сверху постится такой понос?
Ответить
http://censor.net.ua/n424569
Ответить
Перед митингом протеста против роста тарифов на ЖКУ 28 января в Новосибирск вводят войска.
Ответить
Боюсь, без специалистов тяжело будет. А Яценюк сейчас занят.
Ответить
Jan. 26th, 2017 at 10:33 AM
Война против Украины началась отнюдь не в 2014-м году, а намного раньше, однако имела она скрытую, информационную форму. Российское телевидение, радио, СМИ и многочисленные псевдо-научные публикации таких известных идеологов «русского мира» как Дугин, Стариков, Кургинян и многих других, оказывали на протяжении долгих лет деструктивное влияние внутри нашего государства. В первую очередь это влияние призвано было создать раскол в обществе, обострить сепаратистские настроения и катализировать центробежные тенденции.
Подобного рода формат оказания информационного влияния является неотъемлемой частью ведения гибридной войны, как для подготовки почвы для развертывания более масштабных действий, так и поддержания сепаратистских настроений в обществе в долгосрочной перспективе. Однако Украина, столкнувшаяся с подобного рода интервенцией в своём информационном пространстве и, фактически, проиграв первый бой с пропагандистской машиной кремля, не взяла на вооружение такого рода тактику в противостоянии своему главному врагу.
Третий год необъявленной войны России против Украины, а такая тема, как проявление сепаратизма на территории федерации, никоим образом не освещается в украинских СМИ и вообще полностью игнорируется структурами, работа которых в данной области должна кипеть и днём и ночью. И согласитесь, что вы ответите, когда вас спросят, а что вам известно о сепаратизме в России?
Конечно, в первую же очередь вам на ум придёт кавказский регион, однако этим ваш ответ и ограничится. Между тем, Россия это многонациональная страна, в границах которой большинство регионов это, по сути, анклавы, внутри которых давно сформировался свой этногенез, и чем дальше эти районы от Москвы, тем более обострены национальные чувства. Но главной проблемой проявления национализма внутри РФ является то, что большая часть подобных регионов замкнуты внутри границ самой же России, не имея географического соприкосновения с другими государствами, а на политическом уровне подобным проявлениям отсутствует какая либо поддержка.
В своё время именно фактор географической и политической изоляции стал причиной провала референдума о независимости Татарстана. Да, народ проголосовал за выход из состава Российской Федерации, но отсутствие какой либо перспективы у этой независимости из-за отсутствия международной поддержки привело к тому, что Татарстан на сегодняшний день такой же субъект РФ, как и многие другие. Хотя сепаратизм в этой республике проявляется достаточно часто, и в последнее время его очертания особо заметны.
И тут я вспомню о неоднозначном заявлении президента Татарстана Рустама Минниханова, сделанного в конце прошлого года, о том, что бюджетная политика федеральных властей, заключающаяся в спонсировании успешными регионами отстающих, непродуманная. Примерно в то же самое время, «Всетатарсткий общественный центр» (ВТОЦ) обратился к политикам и общественным деятелям поддержать идею введения одного государственного языка в республике - татарского.
А теперь вопрос - кому в Украине известно о подобных центробежных тенденциях, происходящих в одной из республик Российской Федерации? Практически никому. Хотя, информационная поддержка таких явлений, не только в формате телевещания, радио и прессы, а, в немалой и, пожалуй, главной степени на плацдарме киберпространства, была бы крайне важна. Ведь интернет эта то пространство, которое позволяет влиять за тысячи километров, даже там, куда ваша газета не дойдёт, радиосигнал будет заглушен, а телеканал заблокирован.
Башкортостан, Удмуртия, Мордовия, Чувашия и даже Якутия. Здесь происходит вытеснение коренными народами русскоязычного населения. К этим районам применимо и другое название - Идель-Урал, независимое государство Волжско-Уральского региона. Что об этом известно в Украине? Опять же - ничего.
Аналогичный вопрос, что известно Украине про вепсский, карельский, мерянский, марийский и многие другие националистические проявления в РФ? Ответ тот же - ничего.
Известно ли вам, что захват Казани войсками Ивана Грозного до сих пор считается геноцидом и ежегодно, 12 октября, отмечается как печальная дата «День памяти татарского народа»? Нет.
Увы, но в то время, как Россия продолжает вести гибридную войну против Украины, делая ставку на сепаратизм, сама же Украина не делает ничего для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в России, тем самым отвлекая её от хищнических амбиций, вынуждая затрачивать ресурсы на решение неожиданных внутренних проблем. А между тем, с ухудшением социально-экономического климата в стране националистические проявления лишь усиливаются.
Будут ли наши структуры, от которых зависит победа в информационной войне, и дальше жевать сопли и принципиально не пользоваться печальным опытом, полученным в результате собственного попустительства, или адекватный ответ на российскую инъекцию сепаратизма агрессор все же получит? Время покажет. Но пока за эту сферу отвечают бесхребетные пацифисты, на данном плацдарме мы и дальше будем не просто пасти задних, а и вовсе находиться за пределами игрового поля.
Ответить
11 августа 1984 года Рейган готовился к традиционному субботнему радиообращению к американцам. Выступление должно было начинаться словами:Мои соотечественники американцы, я рад сообщить, что сегодня подписал указ, позволяющий ученикам, входящим в религиозные группы, начать пользоваться правом, которого у них не было слишком долго - свободой собираться в государственных средних школах во внеклассные часы, как это позволено ученикам-участникам других групп[1].
Проводя проверку микрофона перед выступлением, Рейган неожиданно пошутил, переиначив свой текст:Мои соотечественники американцы, я рад сообщить вам сегодня, что подписал указ об объявлении России вне закона на вечные времена. Бомбардировка начнётся через пять минут.
Оригинальный текст (англ.)
Ответить