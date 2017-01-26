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 За минувшие сутки погибших нет. Ранены трое украинских воинов, - спикер АТО

За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции трое военнослужащих получили ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на традиционном ежедневном брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, трое военнослужащих получили ранения. Так, по одному бойцу были ранены в Троицком и Авдеевке в результате вражеских обстрелов. Еще один военнослужащий был ранен на луганском направлении", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодняшняя ночь была самой неспокойной за последние несколько недель: боевики применили РСЗО "Град" на луганском направлении, - пресс-центр штаба АТО

Напомним, за прошедшие сутки боевики 48 раз обстреляли позиции ВСУ.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа минувшие сутки погибших нет. Ранены трое украинских воинов, - спикер АТО
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