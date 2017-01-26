 Судьи не очень хотят рассматривать дела о событиях на Майдане и часто берут самоотвод, - Горбатюк

Об этом заявил начальник департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк в комментарии телеканалу "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Есть множество случаев, когда судьи не хотят рассматривать дела. Есть массовые самоотводы, как это произошло в деле командира харьковского "Беркута", где судьи Деснянского суда практически всем составом взяли самоотвод по рассмотрению этого производства. Оно ушло на определение подсудности в другой суд. В течение 8 месяцев к рассмотрению по существу дела только приступили", - заявил Горбатюк.
Однако, по словам следователя, работа продолжается и практически еженедельно завершается производство.
"Несколько дней назад было завершено расследование в отношении бывшего заместителя начальника Днепровского райуправления, начальника следственного подразделения и его заместителя, еще 4 следователей, которым инкриминируется привлечение заведомо невиновных к уголовной ответственности, инициирование избрания меры пресечения и арест. Обвинительный акт направлен в суд", - заявил Горбатюк.
Также Горбатюк сообщил, что будет обжаловать приговор суда по делу "беркутовца", который год находился в розыске, ему инкриминировали причастность к избиению автомайдановцев. Суд не нашел оснований, чтобы избрать ему меру содержания под стражей, а вместо этого назначил домашний арест.
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И пошла рубка. Да вас разводят идиоты.
Через месяц 3 года как убили Небесную сотню. НЕ СИДИТ НИ ОДИН БЕРКУТОВЕЦ.
В конвое Ахметова находят 300 цифровых радиостанций со всей комплектацией и НИЧЕГО.
НИ ОДИН РЕГИОНАЛ не сидит, сняли все обвинения с Юры Енакиевского (того самого, что контролировал титушек на Майдане и за которым числятся минимум 10 смертей активистов) и со Злочевкиго, с Портнова, СО ВСЕХ РЕГИОНАЛОВ СНЯЛИ ОБВИНЕНИЯ, ПОЛОВИНЕ ИЗ НИХ ВЕРНУЛИ АРЕСТОВАННЫЕ МИЛЛИОНЫ ДОЛЛАРОВ.
На неокупированом Донбассе вся власть у сепаров, тарифы на газ такие, что в деревнях старики замерзают в нетопленых домах, пенсии такие что пенсионеры мрут как мухи без лекарств, в армии воровство невиданных масштабов, в воюющей стране по сути нет армии, за три года войны в армию не поставили НИ ОДНОГО НОВОГО ТАНКА, ни одного нового самолёта, нет серийного производства патронов, беспилотников, банки разворовали 300 000 000 000 гривен, экономика уничтожена, а лохи рубятся за закон о языках.
Вот так и будете всю жизнь в говне барахтаться под руководством ДНР и ЛНР которые вам впарят под шумок. Вперёд идиоты!» - пишет Сергей Максимюк
В это же время куму Порошенко Валерию Гонтареву обвиняют в хищении 315 миллиардов гривен, которые уже успели вывести в неизвестном направлении. В это же время, самый главный патриот Украины, - Петр Алексеевич Порошенко уже все приготовил, чтобы бежать за границу, - об этом заявляют авторитетные эксперты и политологи.
В это же время, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская бьет тревогу и говорит, что власть совсем обезумела. Людям перестали платить пенсии, а «сэкономленные» деньги воруют в космических масштабах.
Власть закупает уголь из Донбасса, платя Захарченкам-Плотницким наличными миллионы долларов, а потом продают этот же уголь на остальную Украину под видом угля из ЮАР в три раза дороже чем закупали.
Такая же ситуация и с российским газом. Они его прогоняют в Европу через украинскую магистраль и потом покупают тот же российский газ у европейской прокладки Фирташа, но уже в два раза дороже. Это миллиарды гривен кэша ежемесячно, - считают эксперты.
В это же время, во всех официальных документах вычеркнули любое упоминание о том, что Россия агрессор, а все происходящее в Украине предоставляют как гражданскую войну. Во всех документах Кабмина указано, что украинцы сами себя убивают, а власть их разделяет.
В это же время, командующего Нацгвардии Украины обвиняют в хищении сотен миллионов долларов. Его семья на очень широкую ногу живет в Москве и считает все происходящее в Украине - фашистским переворотом.
Суды, милиционеры, прокуроры, нотариусы начали грабить украинцев в тупую. Забирают квартиры в считанные дни рейдерским путем. А нам в это время подкинули очередное фейковое покушение на депутата Геращенко, которое организовал хороший знакомый Авакова, для того чтобы отвести глаз от важных дел, пускай тупое население обсуждает…
В мире полностью пропало доверие к Украине, а в США и вовсе не считают Порошенко Президентом.
Но самое страшное здесь то, что нас возвращают в имперское стойло. Экс-заместитель Главы СНБО Украины сделал заявление: Порошенко делает то, что ему прикажет Путин, а Медвечук все контролирует.
Под видом патриотов, Пашинские, Аваковы, Порошенки, Кононенки забрали у нас страну и превратили ее в стойло для рабов и нищих.
По статистике ООН, Украина занимает первое место в Европе по нарушению прав человека, первое место по коррупции, первое место по беженцам. Первое место по нищете и безработице. Страна деградирует в астрономической прогрессии и в то же время те кто ею управляют в такой же астрономической прогрессии богатеют под видом войны с Россией и ярых Патриотов Украины. Правда погибаем мы, а богатеют они…
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Что они такое "интересное" в деле вычитывают ?
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Что- то мне подсказывает в то в отношении и судей и гаранта чего-то там и палачей Майдана начнется самосуд. Причем в скором времени.
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