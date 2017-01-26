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 Политика Украины
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 Судьи не очень хотят рассматривать дела о событиях на Майдане и часто берут самоотвод, - Горбатюк

Судьи очень часто не хотят рассматривать дела об убийствах активистов на Майдане и берут самоотвод.

Об этом заявил начальник департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк в комментарии телеканалу "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Есть множество случаев, когда судьи не хотят рассматривать дела. Есть массовые самоотводы, как это произошло в деле командира харьковского "Беркута", где судьи Деснянского суда практически всем составом взяли самоотвод по рассмотрению этого производства. Оно ушло на определение подсудности в другой суд. В течение 8 месяцев к рассмотрению по существу дела только приступили", - заявил Горбатюк.

Однако, по словам следователя, работа продолжается и практически еженедельно завершается производство.

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"Несколько дней назад было завершено расследование в отношении бывшего заместителя начальника Днепровского райуправления, начальника следственного подразделения и его заместителя, еще 4 следователей, которым инкриминируется привлечение заведомо невиновных к уголовной ответственности, инициирование избрания меры пресечения и арест. Обвинительный акт направлен в суд", - заявил Горбатюк.

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Также Горбатюк сообщил, что будет обжаловать приговор суда по делу "беркутовца", который год находился в розыске, ему инкриминировали причастность к избиению автомайдановцев. Суд не нашел оснований, чтобы избрать ему меру содержания под стражей, а вместо этого назначил домашний арест.
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заяву на звільнення пишіть зразу шухани в мантіях...
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вот нежданчик да?)) что вообще ждать от суддьев наших хорошего? они это маленькие януковичи-порошенки.
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«Пока ворьё второй месяц подряд на островах загорает, для пипла кинули идею о языках.
И пошла рубка. Да вас разводят идиоты.
Через месяц 3 года как убили Небесную сотню. НЕ СИДИТ НИ ОДИН БЕРКУТОВЕЦ.
В конвое Ахметова находят 300 цифровых радиостанций со всей комплектацией и НИЧЕГО.
НИ ОДИН РЕГИОНАЛ не сидит, сняли все обвинения с Юры Енакиевского (того самого, что контролировал титушек на Майдане и за которым числятся минимум 10 смертей активистов) и со Злочевкиго, с Портнова, СО ВСЕХ РЕГИОНАЛОВ СНЯЛИ ОБВИНЕНИЯ, ПОЛОВИНЕ ИЗ НИХ ВЕРНУЛИ АРЕСТОВАННЫЕ МИЛЛИОНЫ ДОЛЛАРОВ.
На неокупированом Донбассе вся власть у сепаров, тарифы на газ такие, что в деревнях старики замерзают в нетопленых домах, пенсии такие что пенсионеры мрут как мухи без лекарств, в армии воровство невиданных масштабов, в воюющей стране по сути нет армии, за три года войны в армию не поставили НИ ОДНОГО НОВОГО ТАНКА, ни одного нового самолёта, нет серийного производства патронов, беспилотников, банки разворовали 300 000 000 000 гривен, экономика уничтожена, а лохи рубятся за закон о языках.
Вот так и будете всю жизнь в говне барахтаться под руководством ДНР и ЛНР которые вам впарят под шумок. Вперёд идиоты!» - пишет Сергей Максимюк
В это же время куму Порошенко Валерию Гонтареву обвиняют в хищении 315 миллиардов гривен, которые уже успели вывести в неизвестном направлении. В это же время, самый главный патриот Украины, - Петр Алексеевич Порошенко уже все приготовил, чтобы бежать за границу, - об этом заявляют авторитетные эксперты и политологи.
В это же время, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская бьет тревогу и говорит, что власть совсем обезумела. Людям перестали платить пенсии, а «сэкономленные» деньги воруют в космических масштабах.
Власть закупает уголь из Донбасса, платя Захарченкам-Плотницким наличными миллионы долларов, а потом продают этот же уголь на остальную Украину под видом угля из ЮАР в три раза дороже чем закупали.
Такая же ситуация и с российским газом. Они его прогоняют в Европу через украинскую магистраль и потом покупают тот же российский газ у европейской прокладки Фирташа, но уже в два раза дороже. Это миллиарды гривен кэша ежемесячно, - считают эксперты.
В это же время, во всех официальных документах вычеркнули любое упоминание о том, что Россия агрессор, а все происходящее в Украине предоставляют как гражданскую войну. Во всех документах Кабмина указано, что украинцы сами себя убивают, а власть их разделяет.
В это же время, командующего Нацгвардии Украины обвиняют в хищении сотен миллионов долларов. Его семья на очень широкую ногу живет в Москве и считает все происходящее в Украине - фашистским переворотом.
Суды, милиционеры, прокуроры, нотариусы начали грабить украинцев в тупую. Забирают квартиры в считанные дни рейдерским путем. А нам в это время подкинули очередное фейковое покушение на депутата Геращенко, которое организовал хороший знакомый Авакова, для того чтобы отвести глаз от важных дел, пускай тупое население обсуждает…
В мире полностью пропало доверие к Украине, а в США и вовсе не считают Порошенко Президентом.
Но самое страшное здесь то, что нас возвращают в имперское стойло. Экс-заместитель Главы СНБО Украины сделал заявление: Порошенко делает то, что ему прикажет Путин, а Медвечук все контролирует.
Под видом патриотов, Пашинские, Аваковы, Порошенки, Кононенки забрали у нас страну и превратили ее в стойло для рабов и нищих.
По статистике ООН, Украина занимает первое место в Европе по нарушению прав человека, первое место по коррупции, первое место по беженцам. Первое место по нищете и безработице. Страна деградирует в астрономической прогрессии и в то же время те кто ею управляют в такой же астрономической прогрессии богатеют под видом войны с Россией и ярых Патриотов Украины. Правда погибаем мы, а богатеют они…
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СІМБІОЗ путінського імперіалізму і українського БАРИГООЛІГАРХАТУ . А платить за це все УКРАЇНА кровю і житями СВОЇХ СИНІВ.
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Кто помнит сколько раз в 2016 году мафия(правительство) завляла,что идет успешная реформа "судочинства" ? Или сработаем по старой схеме-Горбатюк-рукакремля
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Что они такое "интересное" в деле вычитывают ?
.
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Видимо судьи не хотят в дальнейшем нести уголовную ответственность за осуждение назначенных властью "виновных" и выгораживание настоящих организаторов расстрела, и благодаря этому расстрелу оказавшихся при власти.
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не надо тут каминг-ауты проводить. у вас есть свои евросайты для таких как вы.
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иак и врачи будут брать самоотводы. того лечу -бо башляе. того не лечу- бо бидный. так и судьи. чего тогда лезть?. сиди в хлеву дои коров. заробляй на часики.
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Боятся потому, что не уверены в том, что завтра у власти снова не окажутся рыги. А потом и их будут судить точно так же как судей, выносивших приговоры против майдановцев.
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Боятся, что на суде судье адвокаты скажут: Ты же сука сам садил Майдановцев!
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Судьи не очень хотят рассматривать дела о событиях на Майдане и часто берут самоотвод.
Что- то мне подсказывает в то в отношении и судей и гаранта чего-то там и палачей Майдана начнется самосуд. Причем в скором времени.
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В таком случае, абсолютно резонный вопрос- почему они и дальше работают судьями???
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Це риторичне питання ? Відповідь у попередніх постах . Чи може ми з вами , візьмемо , та і звільнемо суддів ?
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Судді вже чудово відчувають , що все повертається на свої місця - то навіщо сваритись з потрібними людьми ?
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Это ответ тем, кто думает , что реформы в Украине пойдут быстро и без перешкод. Старая система, подпитываемая деньгами хряковских, украденных у украинцев, плюс колоссальная помощь из мацковии по линии ФСб, ГРУ Генштаба и СВР изо всех сил тормозят все процессы в Украине. Ведь, если украинцы начнуи житьлучше, чем ватники на мацковии, то сразу станет ясно , что колоссальное воровство хунты карликов является причиной всех бед касапов, а не " кругом враги , гейроповцы и пиндосы ".
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Неудивительно. Потому что тут всплывет, кто, с какой стороны и по кому начал стрельбу. А может даже дойдет то заказчиков. А этого допустить нельзя, т.к. заказчики бойни сидят нынче в высоких кабинетах.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСудьи не очень хотят рассматривать дела о событиях на Майдане и часто берут самоотвод, - Горбатюк
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