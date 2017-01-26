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 Политика Украины
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Все про:контрабанда (1616) налоговая (717) прокуратура (2567) таможня (1248)

 Некоторые сотрудники прокуратуры оперативно открывают дела против представителей мобильных групп по заявлениям контрабандистов, - руководитель "Черной сотни" Власов

Сегодня некоторые сотрудники прокуратуры очень оперативно открывают уголовные производства против сотрудников Целевого центра по предупреждению и выявлению нарушений законодательства по вопросам государственного таможенного дела и мобильных групп по заявлениям лиц, участвующих в контрабандных потоках.

Об этом руководитель Центра Александр Власов рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

В то же время, открывать производства по материалам сотрудников "Черной сотни" правоохранители почему-то не спешат, отмечает Власов.

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"Не всегда есть понимание на уровне региональных руководителей таможен и налоговых, представители которых входят в сотню. В нашей нынешней ситуации необходима, как показывает практика, еще и воля прокуратуры, СБУ, пограничников, Нацполиции, судов, таможенников, налоговиков. По нашим материалам открывать производства не торопятся, максимально затягивая процесс. Более того, пока мы сталкиваемся с ситуациями, когда по заявлениям лиц, участвующих в контрабандных потоках, некоторые сотрудники прокуратуры очень оперативно открывают уголовные производства против сотрудников Центра и мобильных групп", - отметил Власов.

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В этом, как ни парадоксально, Власов также видит определенный позитивный результат.

"Если бы с нами можно было договориться и "подсадить" нас на систему, то уголовных производств против сотрудников мобильных групп, думаю, не было бы. Был бы благодарен, если бы откликнулись юристы, адвокаты, те, кто был в АТО, которые могут нам помочь с правовой помощью. Тем более, что многие из наших ребят прошли через АТО, служили на востоке. И к нам пришли не для того, чтобы строить какие-то схемы. А участвовать в "договорняках" у меня нет никакого желания. Имя дороже", - отметил он.

Полный текст интервью с Александром Власовым читайте ЗДЕСЬ.

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Контрабандисты - это те активисты, которые требуют разрешить им ездить на нерастаможенных авто?
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Це мафія яку не може подолати Луценко, він поганий Генпрокурор! Нам потрібен новий Генпрокурор, бо цей не справляється з боротьбою з корупцією в прокуратурі.
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Югік, це лише лялька,це Югіка доля, він завжди був і є пішаком в чужій грі )))))
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Контрабас це іх корова і вони, прокурори, її доят))) Руки геть від прокурорської корови)))))
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От же звиздит что дышит,вся суть этих клоунов сводится к тому чтобы *кубиковать*,тоесть считать что и сколько едет,дабы в Киеве решали сколько назначать мзды для засылки наверх с каждой таможни отдельно,да и себя при этом любимых не забывают
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зачем нужны МОБИЛЬНЫЕ группы-ЕСЛи всё идёт по ж/д)0ули у нас ж/дороги каждую ночь мняют направления?)))) а ловить лошков на газелях много ума не надо
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Все залежить від ціни питання,тобто об"єму контрабаса )))))
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Ого , такі страшні назви : чорна сотня . Та вже скажіт прямо : чортова сотня . Бо саме чорт , який виліз з Януковича , сидить зараз в Порошенку .
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Более того, пока мы сталкиваемся с ситуациями, когда по заявлениям лиц, участвующих в контрабандных потоках, некоторые сотрудники прокуратуры очень оперативно открывают уголовные производства против сотрудников Центра и мобильных групп", - отметил Власов.
- bez zajavi v genprokuraturu, boljsje PR vigljadit i pustim zvukom v sjtani - konesjno SMI horosjo, no jestj i zakonij putj i jesli jestj svedenije ili fakti, to uzj izvoljte - vasja objazanostj ob etom informirovatj genprokuraturu., ili zje vi javlaites licom skrivajusjcjego vozmozjnije prestuplenije- soucjastnik.
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ну дык, если мозгов мало что бы на вас не заводили дела - так ктож вам хозяин. Хотели получать больше в 10 раз чем все остальные и при этом работать по принципу " мы во всем правы и проверять нас нельзя " Ну так это вообщето девиз прокуратуры. А вы простые дфсники с завышенной самооценкой и убеждением, что вам кто то всегда палки в колеса вставляет. Плохо - шуруйте ГТД оформлять и махать печатями за 3000 грн.
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"Делай деньги, делай деньги -

Остально-о-е "дре-е-бедень"!!!"
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНекоторые сотрудники прокуратуры оперативно открывают дела против представителей мобильных групп по заявлениям контрабандистов, - руководитель "Черной сотни" Власов
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