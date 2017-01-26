 Некоторые сотрудники прокуратуры оперативно открывают дела против представителей мобильных групп по заявлениям контрабандистов, - руководитель "Черной сотни" Власов

Об этом руководитель Центра Александр Власов рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
В то же время, открывать производства по материалам сотрудников "Черной сотни" правоохранители почему-то не спешат, отмечает Власов.
"Не всегда есть понимание на уровне региональных руководителей таможен и налоговых, представители которых входят в сотню. В нашей нынешней ситуации необходима, как показывает практика, еще и воля прокуратуры, СБУ, пограничников, Нацполиции, судов, таможенников, налоговиков. По нашим материалам открывать производства не торопятся, максимально затягивая процесс. Более того, пока мы сталкиваемся с ситуациями, когда по заявлениям лиц, участвующих в контрабандных потоках, некоторые сотрудники прокуратуры очень оперативно открывают уголовные производства против сотрудников Центра и мобильных групп", - отметил Власов.
В этом, как ни парадоксально, Власов также видит определенный позитивный результат.
"Если бы с нами можно было договориться и "подсадить" нас на систему, то уголовных производств против сотрудников мобильных групп, думаю, не было бы. Был бы благодарен, если бы откликнулись юристы, адвокаты, те, кто был в АТО, которые могут нам помочь с правовой помощью. Тем более, что многие из наших ребят прошли через АТО, служили на востоке. И к нам пришли не для того, чтобы строить какие-то схемы. А участвовать в "договорняках" у меня нет никакого желания. Имя дороже", - отметил он.
Полный текст интервью с Александром Власовым читайте ЗДЕСЬ.
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- bez zajavi v genprokuraturu, boljsje PR vigljadit i pustim zvukom v sjtani - konesjno SMI horosjo, no jestj i zakonij putj i jesli jestj svedenije ili fakti, to uzj izvoljte - vasja objazanostj ob etom informirovatj genprokuraturu., ili zje vi javlaites licom skrivajusjcjego vozmozjnije prestuplenije- soucjastnik.
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Остально-о-е "дре-е-бедень"!!!"
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