EN|RU|UK
Темы дня: Покушение на Геращенко Компромат на Трампа Санкции против России Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили Взлом почты Суркова Украинские заложники в РФ Российские террористы сбили Боинг
 Происшествия
  3509  25
Материалы по теме:
Все про:адвокат (796) задержание (4899) Кремль (420) Крым (18042) ФСБ (976) крымские татары (1274) Фейгин (368) Умеров (117)

 В Кремле утвержден план по окончательной зачистке Крыма от нелояльных крымских татар и других противников аннексии, - Фейгин

Сегодняшнее задержание в Крыму адвоката Эмиля Курбединова свидетельствует об утвержденном в Кремле плане по окончательной зачистке оккупированного РФ полуострова от нелояльных крымских татар, а также от всех остальных противников аннексии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Марк Фейгин.

"Нашего друга, крымского адвоката Эмиля Курбединова задержали. Вместе с коллегами он защищает Ильми Умерова и многих других политически преследуемых в Крыму. Возмутительная кампания давления на адвокатов, которую ведёт ФСБ там, лишний раз доказывает, что на самом верху утверждён план по окончательной зачистке полуострова: как от нелояльных крымских татар, так и от всех остальных противников аннексии", - написал он.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: ФСБ проводит обыск в квартире задержанного адвоката Курбединова: "Люди с автоматами в масках, слышны крики женщин, плач ребенка, приехала скорая". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Кроме того, Фейгин добавил, что помимо Николая Полозова, допрошенного вчера ФСБ, от защиты Ильми Умерова в оккупированном Крыму фактически отстраняют и второго адвоката Эмиля Курбединова.

"Пока остаётся Эдем Семедляев. Предполагаю, что и на него в ближайшие дни будет предпринята атака спецслужб. Так что он в зоне риска", - отметил адвокат.

Напомним, сегодня, 26 января, ФСБ задержала адвоката Эмиля Курбединова, который ехал на помощь активисту Сейрану Салиеву, в доме которого проходил обыск.



 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Когда уже мы будем зачищать от козломордых Украину?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не переживай, был и если надо опять пойду, это вы ссыкуны под чужим флагом прячитесь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Україна має нарешті відреагувати на злочини путіна в Криму і завести кримінальні справи по цим випадкам, український суд має прийняти рішення про арешт винних в знущанні над українськими громадянами! Мають бути арештовані всі активи злочинців в Україні, гроші, будинки, маєтки, бізнес, бо багато хто з кримських ФСБшників-СБУшників, ментів, прокурорів та суддів мають майно, рахунки та бізнес в Україні, їх рідні живуть в Україні. Знущання над кримськими татарами мають запустити відповідні механізми реакції в українській владі, але все тихо, влада краде гроші, в неї немає часу на спротив ворогу!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Его просто зашкварили Сбежал из ДП в Одессе, недожареная вата...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Более 60 процентов россиян поддержали инициативу Минздрава запретить продажу сигарет всем, кто родился в 2015 году и позднее. Об этом сообщает ВЦИОМ. Поясню,если вам 50 лет но вы родились в 2015 году и позднее...сигареты вам не продадут ))))))))) шизороссия рулит !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Щаз за пару лет выдавят или уничтожат различными способами из Крыма всех кто против аннексии, завезут и легализуют там "новых крымчан" - а потом сами предложат повторный референдум пусть даже под наблюдением любых международных организаций, но голосовать против УЖЕ БУДЕТ НЕКОМУ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ни фига. Всё равно 2/3 голосовать не будут, как и в прошлый раз.
 показать весь комментарий
Ответить
 
За Крым тут беспокоятся... Тут в нэньке зачистка полным ходом. И не козломордых, а патриотов. Скоро за жрадло на улицах резать будут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В бюджете "Газпрома" обнаружилась дыра на $15 млрд
24.01.2017
Резкое падение цен на газ в Европе и политические мегапроекты по возведению новых трубопроводов в ЕС и Китай проели дыру в бюджете "Газпрома".
Финансовый план компании на ближайшие три года подразумевает ежегодное превышение расходов над доходами, сообщает во вторник в обзоре Сбербанк CIB.
Даже если цены на нефть удержатся у текущих отметок, дыра в бюджете "Газпрома" составит не меньше 15 млрд долларов, подсчитали аналитики Алекс Фэк и Валерий Нестеров.
Покрывать дефицит "Газпрому" придется за счет рекордных внешних займов и распродажи активов. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на проект бюджета "Газпрома", в 2017-19 гг компания планирует разместить долг на 27 млрд долларов и привлечь еще 6 млрд долларов от продажи собственности. Деньги нужны на мегастройки: "Сила Сибири", "Турецкий поток" и "Северный поток 2" обойдутся компании в 20 млрд евро (21,3 млрд долларов), сообщил глава управления "Газпрома" Андрей Воробьев.
Обеспечить эту сумму за счет собственных средств практически нереально: из-за резкого падения цен на газ в Европе экспортная выручка "Газпрома" в 2016-м году стала минимальной за 12 лет даже несмотря на то, что поставки в физическом выражении выросли на 12,5% до рекорда за всю историю отечественной газовой индустрии..
В бюджет 2017-18 гг "Газпром" закладывает цену газа 171 доллар за тысячу кубометров при нефти по 50 долларов за баррель, а это необычно низкий уровень, отмечают Фэк и Нестеров.
Для сравнения: в 2016-м при нефти по 41,2 доллара за баррель газ "Газпрома" уходил в ЕС по 159 долларов за тысячу кубов.
Судя по всему, "Газпром" готовится к тому, что ему придется предоставлять скидки на европейском рынке, куда в ближайшие годы начнет поступать дешевый СПГ из Катара, Австралии и США, предполагают эксперты Сбербанк CIB.
Из-за дыры в бюджете "Газпром" не сможет выплачивать повышенные дивиденды по норме, которую продвигает Минфин, - 50% чистой прибыли. По сведениям источников Bloomberg, уже принято решение заморозить выплаты на ближайшие три года.
Политические амбиции, реализуемые с помощью "Газпрома", дорого обходятся и самой компании, и российскому бюджету, и в конечном итоге всем российским гражданам, констатирует партнер RusEnergy Михаил Крутихин.
В выигрыше, впрочем, остаются близкие к Кремлю подрядчики, получающие миллиардные контракты на строительство трубопроводов и компрессорных станций и оттачивающие свои способности по раздуванию смет.
"На участке Грязовец - Выборг средняя цена километра трассы достигла $4,8 млн, что втрое превышает затраты аналогичных проектов в других странах", - приводит пример Крутихин.
За 9 месяцев 2016 года чистая прибыль "Газпрома" обвалилась в 2,3 раза - до 75,417 млрд рублей. Прибыль от продаж снизилась в 2,8 раза и составила 192,664 млрд рублей. Выручка уменьшилась на 10%
 показать весь комментарий
Ответить
 
Интересно, а у свинюшенко утвержден план по зачистке УКРАИНЫ от ху..ловского лайна, уже молчу про зачистку от ху..ловских глистов оккупированного русней Донбасса и Крыма.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
нет. ибо хуйло может на шыкалад напасть, и зашатать.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Кремле утвержден план по окончательной зачистке Крыма от нелояльных крымских татар и других противников аннексии, - Фейгин
 Облако тегов
Аваков Антитеррористическая операция боевик Быковня вандализм взятка ГПУ Гройсман ГФС Донбасс задержание Кабмин коррупция Крым крымские татары Курбединов Луганщина Нацполиция обстрел обыск Омелян ПАСЕ Польша репрессии Россия СБУ суд Трамп убийство Укрзализныця
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти