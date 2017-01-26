 В Кремле утвержден план по окончательной зачистке Крыма от нелояльных крымских татар и других противников аннексии, - Фейгин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Марк Фейгин.
"Нашего друга, крымского адвоката Эмиля Курбединова задержали. Вместе с коллегами он защищает Ильми Умерова и многих других политически преследуемых в Крыму. Возмутительная кампания давления на адвокатов, которую ведёт ФСБ там, лишний раз доказывает, что на самом верху утверждён план по окончательной зачистке полуострова: как от нелояльных крымских татар, так и от всех остальных противников аннексии", - написал он.
Кроме того, Фейгин добавил, что помимо Николая Полозова, допрошенного вчера ФСБ, от защиты Ильми Умерова в оккупированном Крыму фактически отстраняют и второго адвоката Эмиля Курбединова.
"Пока остаётся Эдем Семедляев. Предполагаю, что и на него в ближайшие дни будет предпринята атака спецслужб. Так что он в зоне риска", - отметил адвокат.
Напомним, сегодня, 26 января, ФСБ задержала адвоката Эмиля Курбединова, который ехал на помощь активисту Сейрану Салиеву, в доме которого проходил обыск.
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https://www.youtube.com/watch?v=3FYz35TmJLg
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24.01.2017
Резкое падение цен на газ в Европе и политические мегапроекты по возведению новых трубопроводов в ЕС и Китай проели дыру в бюджете "Газпрома".
Финансовый план компании на ближайшие три года подразумевает ежегодное превышение расходов над доходами, сообщает во вторник в обзоре Сбербанк CIB.
Даже если цены на нефть удержатся у текущих отметок, дыра в бюджете "Газпрома" составит не меньше 15 млрд долларов, подсчитали аналитики Алекс Фэк и Валерий Нестеров.
Покрывать дефицит "Газпрому" придется за счет рекордных внешних займов и распродажи активов. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на проект бюджета "Газпрома", в 2017-19 гг компания планирует разместить долг на 27 млрд долларов и привлечь еще 6 млрд долларов от продажи собственности. Деньги нужны на мегастройки: "Сила Сибири", "Турецкий поток" и "Северный поток 2" обойдутся компании в 20 млрд евро (21,3 млрд долларов), сообщил глава управления "Газпрома" Андрей Воробьев.
Обеспечить эту сумму за счет собственных средств практически нереально: из-за резкого падения цен на газ в Европе экспортная выручка "Газпрома" в 2016-м году стала минимальной за 12 лет даже несмотря на то, что поставки в физическом выражении выросли на 12,5% до рекорда за всю историю отечественной газовой индустрии..
В бюджет 2017-18 гг "Газпром" закладывает цену газа 171 доллар за тысячу кубометров при нефти по 50 долларов за баррель, а это необычно низкий уровень, отмечают Фэк и Нестеров.
Для сравнения: в 2016-м при нефти по 41,2 доллара за баррель газ "Газпрома" уходил в ЕС по 159 долларов за тысячу кубов.
Судя по всему, "Газпром" готовится к тому, что ему придется предоставлять скидки на европейском рынке, куда в ближайшие годы начнет поступать дешевый СПГ из Катара, Австралии и США, предполагают эксперты Сбербанк CIB.
Из-за дыры в бюджете "Газпром" не сможет выплачивать повышенные дивиденды по норме, которую продвигает Минфин, - 50% чистой прибыли. По сведениям источников Bloomberg, уже принято решение заморозить выплаты на ближайшие три года.
Политические амбиции, реализуемые с помощью "Газпрома", дорого обходятся и самой компании, и российскому бюджету, и в конечном итоге всем российским гражданам, констатирует партнер RusEnergy Михаил Крутихин.
В выигрыше, впрочем, остаются близкие к Кремлю подрядчики, получающие миллиардные контракты на строительство трубопроводов и компрессорных станций и оттачивающие свои способности по раздуванию смет.
"На участке Грязовец - Выборг средняя цена километра трассы достигла $4,8 млн, что втрое превышает затраты аналогичных проектов в других странах", - приводит пример Крутихин.
За 9 месяцев 2016 года чистая прибыль "Газпрома" обвалилась в 2,3 раза - до 75,417 млрд рублей. Прибыль от продаж снизилась в 2,8 раза и составила 192,664 млрд рублей. Выручка уменьшилась на 10%
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