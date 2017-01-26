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Все про:железная дорога (946) Луганщина (3611) перевозки (175) уголь (541) Семенченко Семен (189)

 Заблокирован участок железной дороги на Луганщине, - Нацполиция

В настоящее время заблокирован один участок железной дороги Луганск - Лисичанск - Попасная возле Горное-Золотое.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии " 112 Украина " сообщила пресс-секретарь ГУНП в Луганской области Татьяна Погукай.

"Железная дорога Луганск - Лисичанск - Попасная возле Горное-Золотое - это единственный участок, где блокируют движение в настоящее время. Информации о том, где еще будут перекрывать какие-то участки, не поступала", - сообщила Погукай.

Пресс-секретарь ГУНП напомнила, что начиная от 15 января бывшие бойцы добровольческих батальонов "Донбасс" и "Айдар" во главе с нардепом Семенченко предупреждали о том, что они будут проводить акции протеста против контрабанды железнодорожным сообщением через линию разграничения на территории Луганской области.

Пресс-секретарь ГУНП в Луганской области Татьяна Погукай прокомментировала заявление народного депутата от партии "Самопомич" Семена Семенченко о том, что поезд, который был остановлен на блокпосту "Редут Богдана", приварят к рельсам: "Такая информация о попытке, о таких действиях к нам еще не поступала. Как по мне - это слишком, дальше будем смотреть, будем все документировать. Поезд стоит действительно на пути".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Активисты заблокировали движение товарных поездов с оккупированной территории Луганщины, - Парасюк. ФОТО

Напомним, 25 января ветераны АТО заблокировали железную дорогу Луганск - Попасная в рамках торговой блокады оккупированных регионов Донбасса, в результате действий ветеранов АТО было заблокировано движение 12 поездов с общим количеством 700 вагонов. Вчера блокпост ветеранов АТО на железнодорожной магистрали Луганск - Попасная попытались прорвать.

Также ранее сообщалось, что в конце декабря 2016 года ветераны АТО заявили о начале экономической блокады так называемых "ЛНР/ДНР". В связи с этим глава Станично-Луганской райгосадминистрации Юрий Золкин заявил, что считает правильным наличие блокады оккупированных районов, но запрет должен распространяться на товары двойного назначения.
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Треба вивести все майно та всіх залізничників з ДНР та ЛНР, а то ми досі платимо їм зарплату за те що вони возять російські танки і ще оплачуємо їм витратні матеріали!
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Я бачу з вас пре цивілізованою людиною.
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Ну и приваривали б к рельсам поезда с российскими танками.
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Петя почем с Донбасса гонишь уголек? И по чем твои воры его продают населению Украины. Раскажи о морже, думаю всем будет очень интересно.
А особенно интересно зачем гонится боевикам кругляк, и электронная техника?
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Да не только населению Украины. Уголек Пеця еще и на Польшу толкает... Там такие бабки в месяц сшибает что о человеческих жизнях чьими густо окроплен етот уголе никто не думает.
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А если бы люди не вмешались, то до сих пор в Крым поставляли бы электроэнергию, воду, и через "особую экономическую зону Крым" торговали бы с Россией! Семенченко правильно все делает.
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та да,гришин все правильно делает на пользу русни....как и гадя
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а полякам оно зачем?у них своих бурых хватает,для отопления.или просто шоб вбросить?
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А ты вумный. Еще вумнее чем думал. Полякам выдимо и кругляк не надо у них у самих кругляк на деревьях растет.
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та не,то ты вумнее...
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В связи с этим глава Станично-Луганской райгосадминистрации Юрий Золкин заявил, что считает правильным наличие блокады оккупированных районов, но запрет должен распространяться на товары двойного назначения.Источник: http://censor.net.ua/n425027

а смерті наших Патріотів також бувають подвійного призначення?
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А почему прямо не пишите, что перекрыта дорога с окупированной территории, а то много здесь не знает или не хочет знать что Луганск сейчас в окупации?
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надо же! скоро три!!! года войны и оккупации, а у нас не знают! ты сам-то откуда будешь, москалик?
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Пусть фотки пришлют ЧТО В ВАГОНАХ И КТО В ДОКУМЕНТАХ ОТПРАВИТЕЛЯ.
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Фейсбук Семен Семенченко...там полный отчет и с фото.
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У надежды викторовны савченко еще посмотрите
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в укрзализныци сказали, что остановили 50 пустых вагонов, поезд стоит, больше ничего не заблокировано пока.
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А какой смысл гонять пустые вагоны через блок посты? Кто то за это гроши платит. Надеюсь не бюджет Украины. А то на пенсионеров и лекарства денег в бюджете нет, а на прогон пустых вагонов -есть?
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Украина только уголь покупает, вагоны нужно возвращать назад, а цена доставки входит в цену угля. хотите покупайте вместе с вагонами, чтобы пустые не гонять.
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Поки що, перекрито дуже мало.. Сподіваюсь на більше..
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Справжні патріоти роблять свою справу !!! Респект ,Браттям Українцям !!!
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Вот пойдет с утра российский оккупант в донецкий магазин и купит украинской колбасы с завода на котором работает мать убитого им сегодня Украинского солдата.
Это как понимать?! Народ, будьте умнее, не выбирайте больше барыг во власть!

"Во главе государства должны стоят люди, не обремененные большим капиталом.
Богатый у власти будет думать только о сохранении и приумножении своего капитала, а не о народе."
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А бедный будет думать только о том как разбогатеть догнать и передогнать. Либо порядочен и профессионален либо нет. При чем здесь богатый или нет.
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Это нужно додуматься воевать и в это время торговать причем всему народу внушать что это экономически выгодно.
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Свежий уголь от террористов и рашистов-оккупантов. Это так выгодно. Каждая тонна угля от террористов оплачена кровью и смертями наших солдат.
"Это только бизнес, ничего личного" - с уважением и любовью, президент Порошенко.
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так им и выгодно, а народ и погибшие держимордам пофиг, главное чтобы накопления под периной росли
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Хорошая новость , война скоро закончится . За спиной любого конфликта кроме идеи стоят деньги .
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Сейчас Тука заявил, что проход составов к ТЕРРОРИСТАМ ЗАКОНЕН и предполагается силовой разгон блокировщиков. Сейчас от шоколадников опять польется: там наш народ, они платят налоги, мы будем без угля и т.д. и т.п. Грузина, который воевал за Украину - суд решает о выдаче его фашистской раше! У власти ЦИНИЧНЫЕ ВЫРОДКИ обогащающиеся уже на крови в буквальном смысле слова.

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Сейчас еще начнут выть, чтоб пропускали поезда с углем, а то хуйло нападет. Думаю, уже завтра эта песня начнется.
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ай ай ай....шоколадные теряют бабосы этого они не простят...Сейчас добровольцы повторят участь торнадо....
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Нічого плюватись - цей варіант реально можливий і вони його повинні передбачити .
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Від ціх деклярованих потвор слід очикувати будь-якої капості))))
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Все правильно, давно пора было. Только осторожно, мужики, а то Матиос не спит, Матиос крышу сторожит.
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Разгул дерьмократии и правопорядка.
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Краснов дурашка уже подачу електричества в Крым блокировал Мигом стал фээсбэшным Джеймс Бондом Ети хлопчики имеют максимум три дня времени До приезда Толи - тепловизора и стада мажоров от СБУ Я уже не удивлюсь если все они окажутся агентами кремля и многие из них при разводе Били сваоих бывших жен Как Химикус Просто барыга розмышляет и для начала захочет купить их Как всегда по дешевке Не купятся Будут сидеть в допре
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А їх вже , й так , влада і її прислужники , вже давно брудом поливають !
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А дырявая бочка и два десятка патриотов смогут остановить поезд на полном ходу?
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Каждый день идёт сводка о погибших с Донбасса. А бля..ди с кабинета министров и СНБО говорят что необходимо торговать с окупантами и поставляют туда продукты, а обратно уголёк, а сводки с еб..й зоны АТО поступают ежедневно. Да вы бля..ди продажные и АТО у Вас никогда не закончится. Говнокомандующий Порошенко туда сука смотриш и что у тебя за еб..я команда, су.а прекрати ты это бля..во.
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АТО- це лише вдалий бізнес проект,якщо це прибуткова справа,то хто його прикриє))))
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Не сомневаюсь в том,что если бы татары не перекрыли Крым порох торговал бы с ними и снабжал и водой и светом
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счас борец с наркотой кива появится и начнет расчисчать дорогу контрабанде
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Черныш он на кого работает Если он получает зарплату за наш счет ,то почему несет всякую херню Что нельзя признать территории Лугандона аккупированями г. Черныш ,а какие они ?, если там стоят войска иностранного государства т.е. Параши
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Шеколадная мразь не верит в рельсовую войну Так она будет ,к Ванге не ходи
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Получит кровавый бандит сепаратист сразу три пенсии украинскую с Украины, российскую с фашистской паРАШИ и третью тоже украинскую но для умершей очень давно бабушки. Потом он приобретёт не хилый продовольственный набор, притом бесплатно с предоставленной целевой гуманитарной благотворительной помощи для кровавых преступников сепаратистов террористов для временно оккупированной бандитской резервации " лугандонии" длнр . Предоставленной нашей наполовину сепаратистской и можно сказать не совсем украинской властью и предоставленную ещё и главарём всех кровавых бандитов коллаборационистов человеком фашиста )(уйла Ринатом Ахматовым .
Придёт такой бандюган террорист опричник )(уйла с бесплатной жрачкой домой, а в квартире красота и тепло и водичка, и газ всё бесплатно . Ведь за всё проплатила наша такая не подымется даже назвать что украинская власть. И видно проплачивает она за бандитов средствами вырученными неоднократными подорожаниями за ЖКХ всей остальной не оккупированной частью Украины. Ну и зачем тогда этим кровавым бандитам коллаборационистам быть в составе украинского государства где налоги дерут по полной да жить там надо по законам Конституции Украины. А вот за такую безбедную житуху в "лугандони " можно и повоевать в бандитских формированиях сепаратистов. К тому же Украина гарантировано меняет за одного своего заложника не мене ста бандитов сепаратистов . Да ещё и пообещала всеобщую амнистию всей - всей кровавой братве "лугандонии" . А харант. украинцев Порох.. тот даже клялся в своей неподкупной любви к бандитским вооружённым формированиям " лугандонии" длнр и поставил свою величественную подпись под этим продажным пунктом минского сговора.
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Щоб дві армії утримувати потрібні кошти , тому і такі великі ціни на комунпослуги для українців.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗаблокирован участок железной дороги на Луганщине, - Нацполиция
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