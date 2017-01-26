 Заблокирован участок железной дороги на Луганщине, - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии " 112 Украина " сообщила пресс-секретарь ГУНП в Луганской области Татьяна Погукай.
"Железная дорога Луганск - Лисичанск - Попасная возле Горное-Золотое - это единственный участок, где блокируют движение в настоящее время. Информации о том, где еще будут перекрывать какие-то участки, не поступала", - сообщила Погукай.
Пресс-секретарь ГУНП напомнила, что начиная от 15 января бывшие бойцы добровольческих батальонов "Донбасс" и "Айдар" во главе с нардепом Семенченко предупреждали о том, что они будут проводить акции протеста против контрабанды железнодорожным сообщением через линию разграничения на территории Луганской области.
Пресс-секретарь ГУНП в Луганской области Татьяна Погукай прокомментировала заявление народного депутата от партии "Самопомич" Семена Семенченко о том, что поезд, который был остановлен на блокпосту "Редут Богдана", приварят к рельсам: "Такая информация о попытке, о таких действиях к нам еще не поступала. Как по мне - это слишком, дальше будем смотреть, будем все документировать. Поезд стоит действительно на пути".
Напомним, 25 января ветераны АТО заблокировали железную дорогу Луганск - Попасная в рамках торговой блокады оккупированных регионов Донбасса, в результате действий ветеранов АТО было заблокировано движение 12 поездов с общим количеством 700 вагонов. Вчера блокпост ветеранов АТО на железнодорожной магистрали Луганск - Попасная попытались прорвать.
Также ранее сообщалось, что в конце декабря 2016 года ветераны АТО заявили о начале экономической блокады так называемых "ЛНР/ДНР". В связи с этим глава Станично-Луганской райгосадминистрации Юрий Золкин заявил, что считает правильным наличие блокады оккупированных районов, но запрет должен распространяться на товары двойного назначения.
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Семенченко о блокаде оккупированного Донбасса: "Заблокирована железная дорога Луганск - Лисичанск - Попасная на участке Горное - Золотое"(121)
Уголь с оккупированной части Донбасса продается в Польшу, - Семенченко(49)
"Ветераны начинают действия по блокаде торговли с оккупированными территориями", - нардеп Семенченко(170)
"Чего сидеть в Крыму? Парни и девушки, выезжайте с территории, которая сейчас контролируется оккупантом", - нардеп Семенченко(186)
"Самопомощь" привезла в Кривой Рог боевиков с Кавказа(16)
Семенченко обратился в НАПК с просьбой проверить его образ жизни и доходы(75)
Семенченко заявил о попытке похищения полицией нескольких человек из батальона "Донбасс". ВИДЕО(104)
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https://youtu.be/MyjhJgWVvoM
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А особенно интересно зачем гонится боевикам кругляк, и электронная техника?
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а смерті наших Патріотів також бувають подвійного призначення?
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https://www.youtube.com/watch?v=3FYz35TmJLg
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Это как понимать?! Народ, будьте умнее, не выбирайте больше барыг во власть!
"Во главе государства должны стоят люди, не обремененные большим капиталом.
Богатый у власти будет думать только о сохранении и приумножении своего капитала, а не о народе."
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"Это только бизнес, ничего личного" - с уважением и любовью, президент Порошенко.
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Власти Украины договорились вывозить уголь из Донбасса через территорию России.
Украина без Донбасса, или Уголь из Львовской области
https://www.youtube.com/watch?v=7i1H9D4bciY
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Придёт такой бандюган террорист опричник )(уйла с бесплатной жрачкой домой, а в квартире красота и тепло и водичка, и газ всё бесплатно . Ведь за всё проплатила наша такая не подымется даже назвать что украинская власть. И видно проплачивает она за бандитов средствами вырученными неоднократными подорожаниями за ЖКХ всей остальной не оккупированной частью Украины. Ну и зачем тогда этим кровавым бандитам коллаборационистам быть в составе украинского государства где налоги дерут по полной да жить там надо по законам Конституции Украины. А вот за такую безбедную житуху в "лугандони " можно и повоевать в бандитских формированиях сепаратистов. К тому же Украина гарантировано меняет за одного своего заложника не мене ста бандитов сепаратистов . Да ещё и пообещала всеобщую амнистию всей - всей кровавой братве "лугандонии" . А харант. украинцев Порох.. тот даже клялся в своей неподкупной любви к бандитским вооружённым формированиям " лугандонии" длнр и поставил свою величественную подпись под этим продажным пунктом минского сговора.
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