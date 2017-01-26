 Крыша школьной котельной обвалилась на Харьковщине из-за снегопадов

В городе Люботин Харьковской области обвалилась крыша котельной школы №2 из-за скопления большой массы снега, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщается на сайте Харьковской ОГА.
Сообщение о разрушении крыши и части стены котельной школы №2 по ул. Злагоды, 50 г. Люботина поступило в ГосЧС в 6:43 утра 25 января. Как сообщается, возможной причиной разрушения стала большая масса снега на крыше.
Пострадавших в результате обвала нет. Районной комиссией КТЭБ принято решение о проведении ремонтных работ до 30 января. На время проведения восстановительных работ занятия в школе приостановлены.
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Украина станет хозяйкой чемпионата Европы по боксу среди мужчин в 2017 году. Международные соревнования примет Харьков.
Об этом сообщает официальный сайт ФБУ, сообщает NewsOboz.org со ссылкой на Gazeta.ua.
"Я абсолютно уверен в том, что Федерация бокса Украины и организационный комитет соревнований обеспечат проведение Чемпионата Европы по боксу среди мужчин на самом высоком уровне", сказал президент Европейской конфедерации бокса Франко Фальчинелли.
Чемпионат Европы станет самым большим боксерским событием, которое когда-либо проходило в Украине.
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