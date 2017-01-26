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Все про:авария (1073) Харьковщина (985) школа (1629)

 Крыша школьной котельной обвалилась на Харьковщине из-за снегопадов

Пострадавших в результате обвала нет, занятия в школе приостановлены.

В городе Люботин Харьковской области обвалилась крыша котельной школы №2 из-за скопления большой массы снега, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщается на сайте Харьковской ОГА.

Сообщение о разрушении крыши и части стены котельной школы №2 по ул. Злагоды, 50 г. Люботина поступило в ГосЧС в 6:43 утра 25 января. Как сообщается, возможной причиной разрушения стала большая масса снега на крыше.

Пострадавших в результате обвала нет. Районной комиссией КТЭБ принято решение о проведении ремонтных работ до 30 января. На время проведения восстановительных работ занятия в школе приостановлены.

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та Европы по боксу
Украина станет хозяйкой чемпионата Европы по боксу среди мужчин в 2017 году. Международные соревнования примет Харьков.



Об этом сообщает официальный сайт ФБУ, сообщает NewsOboz.org со ссылкой на Gazeta.ua.

"Я абсолютно уверен в том, что Федерация бокса Украины и организационный комитет соревнований обеспечат проведение Чемпионата Европы по боксу среди мужчин на самом высоком уровне", сказал президент Европейской конфедерации бокса Франко Фальчинелли.

Чемпионат Европы станет самым большим боксерским событием, которое когда-либо проходило в Украине.

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Огласите полный список, пожалуйста! Котелен, сараев, гаражей и собачьих будок, где от снегопадов обвалилась крыша. С указанием понесенного ущерба и сроков ремонта. Если можно. Спс.
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В ванне слив потек...думаю создать здесь "ветку".
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Плюсую. Думаю, найдется масса народа, которому отчаянно не хватает этого знания.
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Снег все скапливался и скапливался.. красота! зачем снег убирать, портить красоту.
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Логічно..Був би дощ,сказали би що дощ винен..А так - стихія...😕😕😕
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Давным давно пора реанимировать контору которая раньше называлась ГосТехнадзор. И проверять всё что настроили примерно с 1967года. К 50-летию великой и прочей муре. Тогда сдавали к датам а не необходимости технологической. Фундаменты, опоры, столбы,будки во дворах микрорайонов со стыреными громоотводами итд и тп. Ещё пару лет пойдёт такой падёж---не будем успевать фиксировать.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКрыша школьной котельной обвалилась на Харьковщине из-за снегопадов
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