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 Политика Украины
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Все про:взятка (3298) Ужгород (288)

 Заммэра Ужгорода Цап уверяет, что деньги не вымогал: "Никаких денег не брал. Без сенсаций"

Заместитель городского главы Ужгорода Иштван Цап заявляет, что не вымогал деньги и находится в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Цап написал в Facеbook 26 января после сообщения о том, что Цап мог удариться в бега.

"Работаем с нашими житомирскими партнерами по целому ряду вопросов: установление в Ужгороде современных остановок, внедрение е-билета, приобретение многофункциональной уборочной техники", - заявил заместитель руководителя Ужгорода.

"Слышу, что в Ужгороде кипят страсти. Публично сообщаю, что расскажу все желающим из правоохранительных органов - никаких денег не брал. Никаких сенсаций... В Киеве на нечищеный тротуар (и там такие есть!) упал телефон - некоторое время связь затруднена из-за этого. Без сенсаций".
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современные остановки - это те которые от солнца не защищают, а наоборот?
принцип работы, как увеличительное стекло.
летом имел удовольствие оценить сей новшество.
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Ага..Самі давали і в самій ізвращьоной формі.. А воно сопротівлялося доки не згвалтуваьи....От курва йобана...😕😕😕
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаммэра Ужгорода Цап уверяет, что деньги не вымогал: "Никаких денег не брал. Без сенсаций"
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