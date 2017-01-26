 Заммэра Ужгорода Цап уверяет, что деньги не вымогал: "Никаких денег не брал. Без сенсаций"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Цап написал в Facеbook 26 января после сообщения о том, что Цап мог удариться в бега.
"Работаем с нашими житомирскими партнерами по целому ряду вопросов: установление в Ужгороде современных остановок, внедрение е-билета, приобретение многофункциональной уборочной техники", - заявил заместитель руководителя Ужгорода.
"Слышу, что в Ужгороде кипят страсти. Публично сообщаю, что расскажу все желающим из правоохранительных органов - никаких денег не брал. Никаких сенсаций... В Киеве на нечищеный тротуар (и там такие есть!) упал телефон - некоторое время связь затруднена из-за этого. Без сенсаций".
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принцип работы, как увеличительное стекло.
летом имел удовольствие оценить сей новшество.
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