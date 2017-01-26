EN|RU|UK
Темы дня: Покушение на Геращенко Компромат на Трампа Санкции против России Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили Взлом почты Суркова Украинские заложники в РФ Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
  407  2
Материалы по теме:
Все про:адвокат (795) Крым (18034) обыск (926) Курбединов (3)

 Детей Курбединова разрешили забрать бабушке, - журналист

В доме адвоката работает спецназ - проводится обыск.

В доме адвоката Эмиля Курбединова 26 января сотрудники российского ФСБ поводят обыск.
Продробности сообщает корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк, передает Цензор.НЕТ.

"На обыск дома у Эмиля Курбединова приехал спецназ. Занял лестничные клетки на нескольких этажах. Адвоката Темишева, который подъехал для оказания юридической помощи, не пускают. По адресу квартиры зарегистрирована местная коллегия адвокатов. Темишева пустили, детей разрешили забрать бабушке. В квартиру приехал следователь ФСБ и наряд полиции", - пишет он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФСБ проводит обыск в квартире задержанного адвоката Курбединова: "Люди с автоматами в масках, слышны крики женщин, плач ребенка, приехала скорая". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, сегодня, 26 января, ФСБ задержала адвоката Эмиля Курбединова, который ехал на помощь активисту Сейрану Салиеву, в доме которого проходил обыск.

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Занял лестничные клетки на нескольких этажах

Поставили пулемёты. Цирк.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ГосСТРАХ Ру хочет деморализовать татар на оккупированной территории Крыма?
Он их плохо знает еще со времен совка...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДетей Курбединова разрешили забрать бабушке, - журналист
 Облако тегов
Аваков Антитеррористическая операция Бальчун Войцех боевик Быковня вандализм взятка Гройсман Донбасс Евросоюз задержание Кабмин Крым Луганщина Нацполиция обстрел обыск Омелян ПАСЕ Полозов Польша Россия СБУ суд США терроризм Трамп убийство Укрзализныця ФСБ
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти