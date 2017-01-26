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 Политика Украины
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 Обвинительные акты против 4 "судей "ЛНР" переданы в суд, - прокуратура

На Луганщине в суд направлены обвинительные акты в отношении четырех судей, которые изменили присяге на верность народу Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Прокуратурой Луганской области в порядке специального предварительного расследования в суд направлено обвинительные акты в отношении четырех судей, которые занимают должности судей в так называемой "судебной ветви власти" террористической организации "ЛНР", по обвинению в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие и содействие деятельности террористической организации).

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"Установлено, что указанные лица, будучи действующими судьями Краснолучского и Брянковского городского суда Луганской области, разделяя взгляды участников террористической организации "ЛНР", с целью укрепления незаконной власти и желая способствовать ее деятельности, стали активными участниками террористической организации.

С сентября 2015 и по настоящее время указанные лица, находясь на временно оккупированной территории, осуществляют правосудие от имени "ЛНР" и выносят незаконные решения, противоречащего основополагающим принципам Конституции Украины, а также другим законодательным актам Украины", - говорится в сообщении.

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Поскольку указанные лица скрываются от следствия и суда, органом предварительного расследования они объявлены в розыск. Предателям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.
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заочно засудять... а коли стануть особостатусними заберуть на підвищення....
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Украинцы, не выбирайте больше старых политиков
Руководство России и Кремль имеют реальный компромат на 70% нынешних украинских политиков, однако пока держат эту информацию в тайне. Об этом заявил авторитетный украинский журналист и руководитель агентства "Інтерфакс-Україна" Александр Мартыненко.

Он подчеркнул, что после пребывания в украинской политике более 5 лет Кремль автоматически получает компрометирующие данные на каждого из них.

Мартыненко отметил, что важным вопросом является действенность и эффективность компрометирующих сведений, а также способность Кремля реально их использовать. Журналист отметил, что после появления компромата в деле Гонгадзе украинцы многое узнали о собственных политиках, и теперь их сложно чем-либо удивить.

Мартыненко также добавил, что Кремль мог просто купить большинство украинских политиков, однако выбрал другой способ воздействия на Украину:
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОбвинительные акты против 4 "судей "ЛНР" переданы в суд, - прокуратура
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