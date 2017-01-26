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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Неизвестные расстреляли машину охранной фирмы в Днепре: один человек погиб, еще двое ранены, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

По автомобилю охранной фирмы было произведено более 30 выстрелов. В результате один человек погиб, еще двое охранников с огнестрельными ранениями различных частей тела были доставлены в больницу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Днепропетровской области.

По данным ведомства, информация о стрельбе поступила в дежурную часть Соборного отделения полиции г. Днепра вечером 25 января 2017 года. Граждане сообщили, что по ул. Академика Лазаряна неизвестные из огнестрельного оружия расстреляли автомобиль охранной фирмы, есть пострадавшие.

"Выехав на место происшествия, полицейские обнаружили автомобиль охранной фирмы, в котором находился мужчина и два раненых охранника в бронежилетах. В результате нападения мужчина погиб на месте, а охранники получили тяжелые телесные повреждения. Их доставили в больницу, где им была оказана медицинская помощь. В настоящее время состояние раненых стабильное", - сказано в сообщении.

стрельба

Также правоохранителями было установлено, что нападавшие забрали сумку с крупной суммой денег, которая принадлежала погибшему.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: 6-летний мальчик на прогулке с семьей получил огнестрельное ранение грудной клетки: ребенка прооперировали, его состояние тяжелое, - полиция. ФОТО

стрельба

"При жизни мужчина занимался предпринимательской деятельностью. Ранее на него уже совершалось разбойное нападение, поэтому в течение двух лет он пользовался услугами данной охранной фирмы, сотрудники которой каждый день сопровождали его до места работы и места жительства", - отметили в полиции.

стрельба

Также сообщается, что сразу после совершения преступления по области был объявлен план "Перехват". Сейчас поиски злоумышленников продолжаются. Полиция принимает все необходимые оперативно-розыскные мероприятия для установления подозреваемых в совершении убийства.

стрельба
Фото: пресс-служба Нацполиции

По данному факту в Соборном отделении полиции открыто уголовное производство по п. 1, 6 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). За совершение преступления злоумышленникам грозит лишение свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Ранее в Нацполиции сообщили, что 23 января во время прогулки с семьей был ранен 6-летний мальчик. В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает.
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Днепр продолжает плавно превращать в Чикаго 30-х годов
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вот сюда подходит радость берёзы о не выдаче грузина.
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Вы с каждой какашкой общаетесь ? Молча в спам придурка .
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просто новость так подали. По факту - ограбление фактически инкассаторов, перевозящих крупную сумму. Вопрос - кто знал, что они деньги перевозят.
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закройте кордоны с лугандоном и рашкой , и преступлений будет гораздо меньше , хотя о чём это я , там же бизнес , там гешефт и процветание отдельным рыжим , кучерявым и прочим гражданам Украины
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Лихо вони розклали пасянс. Профі. Відпрацювали на усі 120%. Загиблого і ранених жалко. А покидькам респект. Охорона повинна передбачати усі наслідки, тим паче супровід і захист людини. Гроші забрали, охороняємий обєкт жмур. Повний провал, можна закривати цю кантору.
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резинками от АК сложно отстреливаться, и били по головам, броники пофиг...
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З разбой с убийством от 10 лет.... ню-ню... Такое ощущение что наказание в закон придумали сами уголовники...
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кстати где лозунги "ЕСЛИ БЫЛО РАЗРЕШЕНО ОРУЖИЕ ЭТОГО БЫ НЕ СЛУЧИЛОСЬ"?
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Если бы было оружие, у потерпевших был бы шанс, а это немаловажно.
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то есть они были безоружны? или случайный прохожий должен был порешать?
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И это называется охранная фирма? Форма, оружие и разъезды на машине. Это всё, что могут делать большинство таких охранных фирм. Да и своей жизнью рисковать за 200-300 баксов в месяц только идиот может.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНеизвестные расстреляли машину охранной фирмы в Днепре: один человек погиб, еще двое ранены, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
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