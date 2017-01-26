 Неизвестные расстреляли машину охранной фирмы в Днепре: один человек погиб, еще двое ранены, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Днепропетровской области.
По данным ведомства, информация о стрельбе поступила в дежурную часть Соборного отделения полиции г. Днепра вечером 25 января 2017 года. Граждане сообщили, что по ул. Академика Лазаряна неизвестные из огнестрельного оружия расстреляли автомобиль охранной фирмы, есть пострадавшие.
"Выехав на место происшествия, полицейские обнаружили автомобиль охранной фирмы, в котором находился мужчина и два раненых охранника в бронежилетах. В результате нападения мужчина погиб на месте, а охранники получили тяжелые телесные повреждения. Их доставили в больницу, где им была оказана медицинская помощь. В настоящее время состояние раненых стабильное", - сказано в сообщении.
Также правоохранителями было установлено, что нападавшие забрали сумку с крупной суммой денег, которая принадлежала погибшему.
"При жизни мужчина занимался предпринимательской деятельностью. Ранее на него уже совершалось разбойное нападение, поэтому в течение двух лет он пользовался услугами данной охранной фирмы, сотрудники которой каждый день сопровождали его до места работы и места жительства", - отметили в полиции.
Также сообщается, что сразу после совершения преступления по области был объявлен план "Перехват". Сейчас поиски злоумышленников продолжаются. Полиция принимает все необходимые оперативно-розыскные мероприятия для установления подозреваемых в совершении убийства.
Фото: пресс-служба Нацполиции
По данному факту в Соборном отделении полиции открыто уголовное производство по п. 1, 6 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). За совершение преступления злоумышленникам грозит лишение свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Ранее в Нацполиции сообщили, что 23 января во время прогулки с семьей был ранен 6-летний мальчик. В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает.
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