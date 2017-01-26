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 Политика Украины
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Все про:Россия (64905) суд (19931) экстрадиция (232) Береза Борислав (99) Церцвадзе (6)

 Украина не будет выдавать Церцвадзе, - Борислав Береза

Россия сегодня получит отказ на законных основаниях в рамках международного права.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук народного депутата Борислава Березы, Украина не намерена выдавать Церцвадзе России.

"Только что мои побратимы, которые после АТО работают в СБУ, сообщили мне, что Украина не будет выдавать воевавшего в АТО гражданина Грузии Гию Церцвадзе российскому суду. Сделано это будет абсолютно в правовых рамках и все документы уже переданы в суд. Несмотря на все ухищрения российской юридической системы Россия сегодня получит отказ на законных основаниях в рамках международного права. И я уверен, что суд, сегодня, подтвердит мои слова, - пишет он, - Считаю, что это очередная победа достигнута при помощи патриотов и небезразличных граждан. Так и появляется сильное гражданское общество. Верю, что вслед за этим должно появиться сильное государство. И очень бы хотелось, чтобы такие вопросы не возникали впредь".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Если мы сдадим Церцвадзе России и его там засудят, то какой грузин, какой белорус, какой русский приедет воевать за нас как за сторону добра", - замглавы УНА-УНСО Мазур

Напомним, гражданин Грузии Гия Церцвадзе был задержан 15 января 2017 года в аэропорту Жуляны. Его объявила в международный розыск Россия по обвинению в умышленном убийстве и покушении на убийство, совершенных в 2003 году на территории Сочи.

Согласно решению Соломенского районного суда Киева, задержанный находится под временным арестом на 40 суток. Сторона защиты обжаловала это решение в Апелляционном суде Киева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко разрешил иностранцам проходить службу в Вооруженных Силах Украины по контракту

В Украине уже неоднократно поднимали вопрос о необходимости внедрения упрощенной системы предоставления гражданства или права на проживание в Украине иностранцам, которые принимали участие в защите территориальной целостности страны.

По данным правозащитника Харьковской правозащитной группы Бориса Захарова,11 российских добровольцев, которые воевали на стороне Украины на Донбассе в составе добровольческих батальонов, сейчас под арестом в ожидании экстрадиции в Россию.


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Добра новина. Та Бориславу не треба було на ній піаритися. Імхо.
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Я теж думаю, що право на перший піар належить Ірині Геращенко або Антону Геращенко. Це наші обранці)
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ну что же скоро у вас будет рай для преступников.
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Не ганьбі Беларусь,москалик бульбоподібний )))))
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кадыров, янукович, боевики из Донбасса, предатели из Крыма, беркут который избивал и убивал на майдане.... где "рай" для преступников?
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Может и мочканул кого в Сочах...так он воин.А кацапов нужно прибивать не дожидаясь пока они свою свинячу челюсть откроют.Сочувствую нормальным людям,которые проживая в рахе с этим вырожденным стадом,мучаются...
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А зрадоврочеры вчера его уже успели выдать и облить всех дерьмом за то, что выдали.
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Вряд ли. Тоесть, облили в целях профилактики?
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если бы не общественный резонанс - рошеновская свора выдала бы, нафиг было арестовывать если не собирались выдавать.
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сам факт задержания воина-грузина, воюющего за нашу независимость - позор нынешней ублюдочной власти.
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неужели непонятно? окунуть рашку по закону,чтоб кремлядям нечего было орать по всяким ПАСЕ
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Банда порошенко так пересрала блокирование железнодорожных путей в Донбассе. Что уже завели уголовное дело. Но тем не менее силовой путь разблокирование полностью исключают. Ну да бляди, это вам не в Киеве митинги ментами разгонять.
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так недозаработают много! ясен перец пересрала, убытки же!
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Считаю, что это очередная победа достигнута при помощи патриотов и небезразличных граждан. Так и появляется сильное гражданское общество. Верю, что вслед за этим должно появиться сильное государство. И очень бы хотелось, чтобы такие вопросы не возникали впредь". - soglasen na vse 100%, no i dumatj nepomesjalo bi nekotorim, pered tem kak rot otkrivatj, vot zje vasja lenocjka sjto to zvizdanula, mozjet i ne necjaino i vo kak eto pripodnosit SMI v EU -
Киев потребовал права голоса на будущих переговорах Путина и Трампа (6) - kak budto takije peregovori vobsje zaplonirovani i kak budto Ukrainu otstranili - vot teprj vopros - slucjaino i po tuposti ili celenapravlenno vasja Jelena takoje ljapnula - razbiraites uzj sami, no jesli cjelovek rabotajet v MID to dumatj dolzjen golovoi a ne tem mestom, sjto mezjnog.
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на донбасі з слів путлера армії масковской нет !- воюють дами і шахтарі-- а "алашня-вороги" по прізвищах розписали тих пару патріотів- грузинів--- питання для чого?-- адреса ще домашні не забутьте вказати......- а тепер піаретесь що ви їх не віддаєте? "розумники"-- хто вас таких дебілів до влади там допускає.?.-= вас через психушку провірити потрібно= не адекватні дебіли і пяниці...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина не будет выдавать Церцвадзе, - Борислав Береза
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