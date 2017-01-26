 Украина не будет выдавать Церцвадзе, - Борислав Береза

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук народного депутата Борислава Березы, Украина не намерена выдавать Церцвадзе России.
"Только что мои побратимы, которые после АТО работают в СБУ, сообщили мне, что Украина не будет выдавать воевавшего в АТО гражданина Грузии Гию Церцвадзе российскому суду. Сделано это будет абсолютно в правовых рамках и все документы уже переданы в суд. Несмотря на все ухищрения российской юридической системы Россия сегодня получит отказ на законных основаниях в рамках международного права. И я уверен, что суд, сегодня, подтвердит мои слова, - пишет он, - Считаю, что это очередная победа достигнута при помощи патриотов и небезразличных граждан. Так и появляется сильное гражданское общество. Верю, что вслед за этим должно появиться сильное государство. И очень бы хотелось, чтобы такие вопросы не возникали впредь".
Напомним, гражданин Грузии Гия Церцвадзе был задержан 15 января 2017 года в аэропорту Жуляны. Его объявила в международный розыск Россия по обвинению в умышленном убийстве и покушении на убийство, совершенных в 2003 году на территории Сочи.
Согласно решению Соломенского районного суда Киева, задержанный находится под временным арестом на 40 суток. Сторона защиты обжаловала это решение в Апелляционном суде Киева.
В Украине уже неоднократно поднимали вопрос о необходимости внедрения упрощенной системы предоставления гражданства или права на проживание в Украине иностранцам, которые принимали участие в защите территориальной целостности страны.
По данным правозащитника Харьковской правозащитной группы Бориса Захарова,11 российских добровольцев, которые воевали на стороне Украины на Донбассе в составе добровольческих батальонов, сейчас под арестом в ожидании экстрадиции в Россию.
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"Если мы сдадим Церцвадзе России и его там засудят, то какой грузин, какой белорус, какой русский приедет воевать за нас как за сторону добра", - замглавы УНА-УНСО Мазур(56)
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Киев потребовал права голоса на будущих переговорах Путина и Трампа (6) - kak budto takije peregovori vobsje zaplonirovani i kak budto Ukrainu otstranili - vot teprj vopros - slucjaino i po tuposti ili celenapravlenno vasja Jelena takoje ljapnula - razbiraites uzj sami, no jesli cjelovek rabotajet v MID to dumatj dolzjen golovoi a ne tem mestom, sjto mezjnog.
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нам танки не, не нужны
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