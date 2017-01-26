 В России появилась книга для дошкольников "Приключения маленького танка"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
Автором "Приключений маленького танка" стала детская писательница Светлана Лаврова, "которая смогла в доступной и увлекательной форме рассказать дошколятам о грозных боевых машинах".
Открывая книгу, дети и родители попадают в Бронетанковый музей "Уралвагонзавода" вместе с мальчиком Данилом и его маленьким игрушечным танком. "Танчик случайно остается на ночь в ангаре и знакомится с легендарными "дедушками" Т-34-76 и Т-34-85, а также с более современными машинами Т-54, Т-72, БРЭМом и Т-90. Танки рассказывают о себе, своей истории и приключениях. Огромный Т-90 поведал малышу о своих путешествиях по Индии, как он побывал в жаркой пустыне Тар и непроходимых джунглях", - говорится в пресс-релизе.
На "Уралвагонзаводе" считают, что данный проект позволит привить чувство патриотизма и гордости за страну, а также зародить у детей интерес к инженерной деятельности.
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ЕБАНУТЫЕ!!!
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деколи. Можно найти на ебей.
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Наутилус помпилиус помните? слушали? ну вот. Тексты писал им Илья Кормильцев. Сегодня вот нашел его переписку в жж. Как на меня, просто гениально.
Отправной точкой для трагифарса послужил мой постинг в ЖЖ:
«Граждане! Имею Вам сообщить прелюбопытнейшую новость.
В Барнаульскую сеть магазинов «Топ-книги» пришла просьба от городской
администрации - запретить всего Берроуза, а также «Генерацию П»
Пелевина. В рекомендательном порядке - снять с продажи «Плаху»
Чингиза Айтматова».
Орфография и пунктуация оригинала сохранены.АКТ ПЕРВЫЙ
Илья Кормильцев: Я обожаю русских. Они всегда точно
знают, кого нужно запретить. Я уже лет 20 надеюсь, что наконец
кто-нибудь придет и запретит их. Как класс. Вместе со всей их
тысячелетней историей жополизства начальству, кнута и нагайки,
пьянства и вырождения, насилия и нечеловеческой злобы, вместе
с каждым пидорасом, который знает кого точно нужно запретить.
Увы, эти странные создания не вполне понимают, что для всего остального
мира они выглядят как ничтожные уродцы... Они дергаются, ползают
и кочевряжатся, надеясь, что их кто-нибудь заметит... а никто...
не замечает... Одного боюсь - этой сволочи хватит ума попытаться
запретить человечество.
zlava: это точно, хватит. не трудней, чем кочевряжиться,
поверьте. как два пальца... чего вы тут говорите «боюсь». совсем
ведь не боитесь.
Илья Кормильцев: Нет, честно говоря, я вас боюсь, все
больше и больше. Больше даже чем ментов. Менты ведь не знают где
кого искать. А вы им подскажете. Сдадите всех «коллег» как вы
это уже проделывали в тридцатых. Такие же умные статейки писали,
с отмазками типа «это ж критика, а не донос». Никого нельзя запрещать
- когда-нибудь эта простая истина дойдет до русских интеллигентных
недочеловечков?
------------
Ванга отдыхает, да? Больше тут
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Дум-2 (Крестное знамение).
Батюшка ебошит нечисть попав за линию оседлости.
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- В 1941 г отступая из "Львовского выступа" по направлению к г. Дубно (Ровенская обл, Украина). советские танкисты потеряли 84% только боевой техники:
- Из них боевые потери чуть меньше 24%.
- Остальные танки были брошены по причинам поломок (коробки передач, торсионы), и отсутствием горючего ( весь автомобильный транспорт танковых корпусов был или уничтожен или вышел из строя).
По Немецким фотографиям тех времён - обыкновенное зрелище - руские танки на обочинах дорог без следов боя, брошенные экипажами, руские танки подорваные своими экипажами и.т.д.
совдеповским железом до сих пор завалены леса Западной Украины.
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Или "Про маленький ракетоносительчик, который боялся темноты и по этому не хотел лететь в тёмный космос и всегда возвращался на "байконурчик"?
Или "Про добрую маленькую подводную лодочку, которая самоотверженно пыталась согреть замерзающих сварщиков"?
А "Как же сказка "Про маленького военного внедорожника, который думал что он ящерица и отбрасывал любую деталь, за которую его хватали"?
А "Про маленький военный самалётик, который переворачивался на спинку и притворялся мёртвеньким"?
Или "Про маленькую арматочку, которая подружилась с тягячиком и отказывалась без него играть"?
Ждёмс!...
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