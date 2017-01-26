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 В России появилась книга для дошкольников "Приключения маленького танка"

Российская корпорация "Уралвагонзавод" издала для детей книгу о потенциале российской танкостроительной отрасли и экспортном потенциале российского оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Автором "Приключений маленького танка" стала детская писательница Светлана Лаврова, "которая смогла в доступной и увлекательной форме рассказать дошколятам о грозных боевых машинах".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Российское госагентство "РИА Новости" распространило фейковую новость сайта "ДНР" об отправке в Европу 3600 американских танков, - Bellingcat. ФОТОрепортаж

Открывая книгу, дети и родители попадают в Бронетанковый музей "Уралвагонзавода" вместе с мальчиком Данилом и его маленьким игрушечным танком. "Танчик случайно остается на ночь в ангаре и знакомится с легендарными "дедушками" Т-34-76 и Т-34-85, а также с более современными машинами Т-54, Т-72, БРЭМом и Т-90. Танки рассказывают о себе, своей истории и приключениях. Огромный Т-90 поведал малышу о своих путешествиях по Индии, как он побывал в жаркой пустыне Тар и непроходимых джунглях", - говорится в пресс-релизе.

Читайте: За время агрессии РФ на Донбассе погибло 68 детей, 186 - ранены, - Ирина Геращенко

На "Уралвагонзаводе" считают, что данный проект позволит привить чувство патриотизма и гордости за страну, а также зародить у детей интерес к инженерной деятельности.
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Sjto proizosjlo, sjto poizosjlo - sgorel tavcjik a zavod obonkrotilsa -vot i skazke konec.
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Админ выдохнул и поставил лайк. За то, что самому писать это слово не придется.
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Чем отличается?

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тим що тут не має пихи, що наші танки самі танкові і були у всіх країнах! Ми на захист стали, а ті бігають по світу з танками, як дурень з милом!
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У-у-у-у-у...надо срочно издавать вторую часть книги. "Приключения молодого бурята в степях Украины" - и обязательно с фотографиями главного героя до и после путешествия.
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I o tom kak T-90 pobivavsjij v pustine, nehotel s krasnoj plosjcjadi uhaditj, a vdrug jesjcjo kuda otpravit.
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Po suti, - kolecjat detei, nu kakije inzjeneri iz takih budet, nu sjto oni smogut sozdatj, lehkovuju masjinu, v 15 tonn ili kirzovije sapogi, no s sjnurkami i na visokom kabluke.
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фашизм и русизм ... приучают с детсва к мысли , что сдохнуть за кооператив Озеро - это почётная обязанность каждого русского раба

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Члены партии Свобода атакуют Воронеж, наверное?Совершают сотни убийств на национальной почве? В Украине сотни профашистских организаций со многими десятками тысяч членов? Украиной управляют откровенные нацисты и человекофобы типа рогозиных с толстыми? Родители этих детей аннексировали чужие территории, постоянно ведут войны и теперь страдают от санкций? Еще отличия нужны?
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Масштабами. Отсутствием навязывания идеологии государством.
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ватник, каким образом связаны твои фото с темой?
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Аполитично рассуждаете! Совершенно аполитично! Каждый истинный украинец знает - все, что происходит в РФ - плохо по определению. И наоборот - факельцуг, если он происходит в Украине - признак высочайшего патриотизма истинных украинцев. Как можно не понимать очевидные вещи?!
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eto ne dusjlak i odel na mirnoj shodke - nu ruskij, sjto s nego vzjatj to, nu kak, nepolucjitsa o dusjljake uzje, slisjkom mnogo protivorecjij ne tak li
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ще треба казку про маленький паравозик написати)))


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Чугунных игрушек еще б к этой книге произвели, ну так чтобы - собери набор из 10 чушек и покажи другу!
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Приключения маленького танка, который своим стволом лез во все дыры и получал за это люлей от всех. И сильно потом на всех обижался.
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Лучше бы дали школоте талоны на 100500 золота в ВОТ на советскую линейку.
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fedjka - fedjka - прошу прощение, а добавить "кириллицу раскладку" религия не позволяет
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Uvi net, ne na etom rusofobskom kompe, ja ob etom uzje govoril - izvini, no eto tak, kstati, ja ne v obidu, jesli necjitajesj, prosto propuskai, jesli trudno procjestj.
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Продаются деколи-липучки на клаву. Вот первая ссылка на продавцов в Украине:
деколи. Можно найти на ебей.
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Slisj nu nenuzjdajus v sovetah - ljudi zje znajet - programmi takije, sjto kirilicu nafig ostilajet. copy -paste inogda ne rarisjajet i vibrasivajet sjto eto viruss i net takoi pismennosti
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Кацапским личинкам нужна-"Прилючения маленького дауна"Путешествие от алкоголичной семейки-до груза 200.
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И о танках. Я убежден, что еще при своей жизни увижу 64-ку вместо 34-ки на Шулявке. А как иначе? Старый танк в музей, а нашей Защитнице и всем нашим танкистам, людям несгибаемого духа, достойный знак памяти и благодарности.
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Следующая книга для детей должна быть "Приключения маленького АКС74У".
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Нет, лучше о похождениях маленького авианосца. Особенно интересно будет российским личинкам читать как этот авианосец учил самолеты нырять.
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Про Кузю напишите! Одинокую чумазую сиротинушку, с которой посмеялся весь злой и противный мир... Как у него и уголек кончился и дровишки, а все только насмехались и плевались...Но дотащили все же добрые буксирята его в радную говень. А мы, малятка, наделаем много- много больших бомб и вы вырастить и разбомбите этот противный " остальной мир". А дядя Путин вас за это поцелует в пупики и не только..
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Н-ДА...
Наутилус помпилиус помните? слушали? ну вот. Тексты писал им Илья Кормильцев. Сегодня вот нашел его переписку в жж. Как на меня, просто гениально.

Отправной точкой для трагифарса послужил мой постинг в ЖЖ:
«Граждане! Имею Вам сообщить прелюбопытнейшую новость.
В Барнаульскую сеть магазинов «Топ-книги» пришла просьба от городской
администрации - запретить всего Берроуза, а также «Генерацию П»
Пелевина. В рекомендательном порядке - снять с продажи «Плаху»
Чингиза Айтматова».
Орфография и пунктуация оригинала сохранены.АКТ ПЕРВЫЙ
Илья Кормильцев: Я обожаю русских. Они всегда точно
знают, кого нужно запретить. Я уже лет 20 надеюсь, что наконец
кто-нибудь придет и запретит их. Как класс. Вместе со всей их
тысячелетней историей жополизства начальству, кнута и нагайки,
пьянства и вырождения, насилия и нечеловеческой злобы, вместе
с каждым пидорасом, который знает кого точно нужно запретить.
Увы, эти странные создания не вполне понимают, что для всего остального
мира они выглядят как ничтожные уродцы... Они дергаются, ползают
и кочевряжатся, надеясь, что их кто-нибудь заметит... а никто...
не замечает... Одного боюсь - этой сволочи хватит ума попытаться
запретить человечество.
zlava: это точно, хватит. не трудней, чем кочевряжиться,
поверьте. как два пальца... чего вы тут говорите «боюсь». совсем
ведь не боитесь.
Илья Кормильцев: Нет, честно говоря, я вас боюсь, все
больше и больше. Больше даже чем ментов. Менты ведь не знают где
кого искать. А вы им подскажете. Сдадите всех «коллег» как вы
это уже проделывали в тридцатых. Такие же умные статейки писали,
с отмазками типа «это ж критика, а не донос». Никого нельзя запрещать
- когда-нибудь эта простая истина дойдет до русских интеллигентных
недочеловечков?

------------
Ванга отдыхает, да? Больше тут
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Он ведь вроде как помер несколько лет назад? Тексты очень сильные были...
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В 2007-м в Лондоне, от рака позвоночника. Поздно диагностировали...
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Новости Кафки‏@Kafka_News ЕщеОтличная идея, Франц.
Дум-2 (Крестное знамение).
Батюшка ебошит нечисть попав за линию оседлости.
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С колыбели готовят мясо, готовое дохнуть за особняки Хуйла и яхты Сечина...
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Маленький пример из Истории:
- В 1941 г отступая из "Львовского выступа" по направлению к г. Дубно (Ровенская обл, Украина). советские танкисты потеряли 84% только боевой техники:
- Из них боевые потери чуть меньше 24%.
- Остальные танки были брошены по причинам поломок (коробки передач, торсионы), и отсутствием горючего ( весь автомобильный транспорт танковых корпусов был или уничтожен или вышел из строя).
По Немецким фотографиям тех времён - обыкновенное зрелище - руские танки на обочинах дорог без следов боя, брошенные экипажами, руские танки подорваные своими экипажами и.т.д.
совдеповским железом до сих пор завалены леса Западной Украины.
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А сказка "Про маленький дымоходец, которому было щекотно когда на него садились самалётики и по этому он скидывал их в водичку", когда будет сказка?
Или "Про маленький ракетоносительчик, который боялся темноты и по этому не хотел лететь в тёмный космос и всегда возвращался на "байконурчик"?
Или "Про добрую маленькую подводную лодочку, которая самоотверженно пыталась согреть замерзающих сварщиков"?
А "Как же сказка "Про маленького военного внедорожника, который думал что он ящерица и отбрасывал любую деталь, за которую его хватали"?
А "Про маленький военный самалётик, который переворачивался на спинку и притворялся мёртвеньким"?
Или "Про маленькую арматочку, которая подружилась с тягячиком и отказывалась без него играть"?
Ждёмс!...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ России появилась книга для дошкольников "Приключения маленького танка"
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