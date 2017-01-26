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Все про:Луганщина (3610) мошенничество (611) пенсионеры (536) пенсия (1503) СБУ (13081) Донбасс (12065)

 СБУ заблокировала выплаты пенсий "мертвым душам" с временно оккупированных территорий Луганщины

Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали выплаты пенсий "мертвым душам" с временно оккупированных территорий Луганщины.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-центре СБ Украины, в 2016 году количество умерших лиц, с банковских карточек которых продолжали снимать пенсии, составило почти четыре тысячи.

В среднем из государственного бюджета гражданам ежемесячно выплачивалось восемь миллионов гривен. Сотрудники спецслужбы зафиксировали факты получения денег, начисленных умершим, представителями незаконных вооруженных формирований террористической организации "ЛНР".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Все жители "ДНР" - граждане Украины", - террористы требуют от Киева платить пенсии

Служба безопасности Украины получила неопровержимые подтверждения смерти почти пятисот пенсионеров на территории Луганщины, временно подконтрольной пророссийским группировкам.

Информацию СБУ передала Главному управлению Пенсионного фонда Украины в Луганской области. Выплаты на эти счета прекращены, уже начисленные деньги возвращены в государственный бюджет.

Также читайте: Украина не будет сотрудничать с "ДНР" и "ЛНР" по выплатам пенсий, - Рева
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я уже подобное читаю третий раз за два года.
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Коли СБУ заблокує пенсійний туризм на мільярди гривень щороку? Чи вони кришують цей бізнес? Кому пенсіонери з окупованих території сплачуют по 30% від виплат пенсійного фонду? Що це за "пенсійні брокери"? Хто отримує ці гроші? Як за ці гроші прописують фіктивно людей в Україні? Чому ці чиновники не арештовані? Хто оформлює фіктивним переселенцям пенсії в пенсійному фонді за хабарі? Чому ці люди не арештовані? Хто відкриває фіктивним переселенцям банківські рахунки в Ощадбанку? Чому ці люди досі не арештовані? СБУ є чи СБУ немає?
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Это ещё не всё - они ещё требуют, что бы им квартиры выдали в Киеве, и им дают, передача была. Хотя они липовые переселенцы - приехал, собрал документы на получение квартиры и уехал домой в Донецк.
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в лугандоне и донбурассе каждый пенс получает по две пенсии: нашу и тамошнюю. И еще стебутся, что мы платим коммуналку высокую, а они по сравнению с нами - копейки. Какого рожна вообще платить пенсию тем, кто находится под оккупантом? Или наши чиновники не слышали о Женевской Конвенции?
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женевская конвенция? у нас же нет войны и оккупации, кроме Крыма
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логично. За почти три года агрессии наши упыри, именуемый властью, не удосужились принять соответствующие законы. А то, что Крым оккупирован (официально), не мешает ему иметь статус СЭЗ и получать электроэнергию с территории Украины.
Кароч, вешать и стрелять надо всю эту шоблу, засевшую в Киеве.
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Молодцы какие! Если бы еще смогли вагнера (уткина) заблокировать, когда он приезжал в Украину, то цены бы такому СБУ небыло.
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Вагнера треба не блокувати,а ліквідувати,як належит чинити з ворогом ))))
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Война зомби 2. Их все блокируют и блокируют. А их все больше и больше. Скоро ватные "трактористы" и "шахтеры" уйдут с передовой и будут требовать повышенную пенсию
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Надо пенсии выдавать пенсионеру ЛИЧНО , в банке на почте . Для лугандонцев только такая система выплаты пенсий , только ЛИЧНО получать . И вопрос с мёртвыми душами закроется моментально .
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Гляжу- выгоднее быть мертвой душой с дыры, чем живым пенсом в Украине...
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Это деньги украинского налогоплательщика. У нас нет накопительного фонда. Значит, они сидят на шее налоплательщика. Они алоги в Украину не перечисляют. Пусть их содержит налогоплательщик Ордилы. Я как налоплательщик, не подписывался содержать тех, кто проголосовал за отделение от Украины а значит и от меня.

Я буду голосовать за того, кто пообещает снять донецких сепаряк с нашего довольствия.
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Им ещё и зарплаты платят - например, я точно знаю что в прошлом году в ОРдило работники жд устроили митинги и потребовали от Украины зарплаты. Украина начала платить, причём втихаря, по СМИ об этом молчок. Например в Иловайске я точно знаю, зарплату получают от Украины, хотя работают на ЛДНР.
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Надо всем пенисонерам ОРДило заблокировать выплаты, и пообещать что выплаты возобновятся, когда Ордило вернётся под юрисдикцию Украины и начнёт платить налоги.
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Навіщо нам зрадники ? Вони тягар в минуле , в совэтчину...
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Дорогой,они уже все налоги заплатили,я про пенсионеров и заплатили их Украине,а работающие денег от Украины не получают и налогов не платят.
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Украина также оплачивает ОРДИло воду и электричество. Поэтому у них цены на коммуналку не растут, и они этим хвастаются. А с Украины три шкуры дерут, потому что надо заплатить и за себя и за Ордиловцев.
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Это фокусы уряду. Уряд же сам себя не посадит. А Порошенко судейскую систему так и не реформировал. Кто же их посадит?
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Таких там не сотни,их тысячи,только когда начали более жесткую проверку,сразу начался вой что ущемляют права пенсионеров на пенсию.
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Есстесвенно, по две пенсии приятно получать. Кстати, они Украину за эту песию не ценят, а наоборот презирают, потому что такой менталитет у них. Они считают украинцев лохами, и смеются с нас..
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сейчас розенко разблокирует. или других нарисует.
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СБУ временно заблокировала выплаты пенсий "мертвым душам" с оккупированных территорий Луганщины
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСБУ заблокировала выплаты пенсий "мертвым душам" с временно оккупированных территорий Луганщины
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