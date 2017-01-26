 СБУ заблокировала выплаты пенсий "мертвым душам" с временно оккупированных территорий Луганщины

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-центре СБ Украины, в 2016 году количество умерших лиц, с банковских карточек которых продолжали снимать пенсии, составило почти четыре тысячи.
В среднем из государственного бюджета гражданам ежемесячно выплачивалось восемь миллионов гривен. Сотрудники спецслужбы зафиксировали факты получения денег, начисленных умершим, представителями незаконных вооруженных формирований террористической организации "ЛНР".
Служба безопасности Украины получила неопровержимые подтверждения смерти почти пятисот пенсионеров на территории Луганщины, временно подконтрольной пророссийским группировкам.
Информацию СБУ передала Главному управлению Пенсионного фонда Украины в Луганской области. Выплаты на эти счета прекращены, уже начисленные деньги возвращены в государственный бюджет.
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Кароч, вешать и стрелять надо всю эту шоблу, засевшую в Киеве.
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Я буду голосовать за того, кто пообещает снять донецких сепаряк с нашего довольствия.
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