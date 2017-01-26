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Все про:Житомирщина (543) самоубийство (468) смерть (4386) военнослужащие (3148) Военная прокуратура (413)

 Начальник вещевого склада обнаружен без признаков жизни на территории Житомирского военного института им. Королева

Военной прокуратурой Житомирского гарнизона Центрального региона Украины осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту смерти военнослужащего Житомирского военного института имени С.П.Королева Государственного университета телекоммуникаций.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.

Установлено, что 25 января 2017 начальником ремонтной мастерской указанного института был обнаружен прапорщик (начальник вещевого склада) без признаков жизни. При осмотре тела погибшего признаков насильственной смерти не обнаружено.

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По данному факту Житомирским отделом полиции ГУ НП в Житомирской области зарегистрировано уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

В настоящее время следствием проверяются три основных версии - умышленное убийство, самоубийство и доведение до самоубийства. Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, проводятся допросы свидетелей (сослуживцев умершего, его друзей и родственников).

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какая армия без прапоров на вещевом складе ? ))
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Блин Цензор, когда научимся писать правду?
"...Начальник вещевого склада обнаружен без признаков жизни ..." - перевожу на русский: обнаружен труп начальника вещевого склада...
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"Обнаружен предмет предварительно внешне похожий на трупп начальника вещевого склада".
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Андрей, давно не общались. Книгу вашу печатаем. Хоть так, через Цензор, пообщаемся!
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Скорее Сашину книгу, а я ему только помогал по ряду вопросов. На досуге наберу Вас.
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Смущает другое: "признаков насильсткеной смерти не обнаружено", а уголовное дело по ст 115 УК.
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Каким же мы остаемся совком, если смерть завсклада относится к топовым..
Мне почему то кажется, что за истекшие сутки ушли к сожалению из жизни и более значимые для страны люди, но в новости не попали...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНачальник вещевого склада обнаружен без признаков жизни на территории Житомирского военного института им. Королева
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