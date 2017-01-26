 Начальник вещевого склада обнаружен без признаков жизни на территории Житомирского военного института им. Королева

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.
Установлено, что 25 января 2017 начальником ремонтной мастерской указанного института был обнаружен прапорщик (начальник вещевого склада) без признаков жизни. При осмотре тела погибшего признаков насильственной смерти не обнаружено.
По данному факту Житомирским отделом полиции ГУ НП в Житомирской области зарегистрировано уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).
В настоящее время следствием проверяются три основных версии - умышленное убийство, самоубийство и доведение до самоубийства. Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, проводятся допросы свидетелей (сослуживцев умершего, его друзей и родственников).
1268 14
ВСУ не обстреливали гражданский автомобиль под Славяносербском, - пресс-офицер(4)
Смертельное купание: годовалая девочка в Киеве погибла от ожогов - из бойлера полился кипяток. ФОТО(29)
Гражданка Польши погибла из-за столкновения грузовика и легкового автомобиля во Львовской области(0)
За прошедшие сутки в зоне АТО был ранен один украинский воин, еще двое - травмированы, - штаб(5)
Трое офицеров из 53-й бригады, обратившихся в прокуратуру, разжалованы в рядовые - волонтеры(5)
Более 700 курсантов и офицеров академии сухопутных войск присоединились к флешмобу #22PushUpChallenge в поддержку ветеранов АТО. ВИДЕО+ФОТОрепортаж(35)
Пенсионер погиб при пожаре в жилом доме на Донетчине(0)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"...Начальник вещевого склада обнаружен без признаков жизни ..." - перевожу на русский: обнаружен труп начальника вещевого склада...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Мне почему то кажется, что за истекшие сутки ушли к сожалению из жизни и более значимые для страны люди, но в новости не попали...
Ответить