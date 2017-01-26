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 Политика Украины
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Все про:ЧАЭС (316) ядерная безопасность (225) ядерные отходы (35)

 Сухое хранилище отходов ядерного топлива введут в эксплуатацию осенью 2018 года

Сейчас объект готов на 80 процентов.

Ввод в эксплуатацию сухого хранилища отходов ядерного топлива (СХОЯТ-2) состоится в третьем квартале 2018 года, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает издание "УНИАН" со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства по управлению зоной отчуждения.

"Не ранее третьего квартала 2018 года "ЧАЭС" вместе с подрядной организацией начнут процесс ввода в эксплуатацию СХОЯТ-2", - заявляют в пресс-службе Госагентства по управлению зоной отчуждения.

Как отмечают в Госагентстве, сейчас строительство хранилища завершено на 80 процентов. "Планируется завершить монтаж оборудования СХОЯТ-2 весной 2017 года, после чего состоятся "холодные" испытания отдельного оборудования и систем без отработанных тепловыделяющих сборок. "Горячие" испытания планируется начать в четвертом квартале 2017 года", - отмечают в пресс-службе.

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В рамках "горячих" испытаний из СХОЯТ-1 в СХОЯТ-2 будет перевезено 186 отработанных тепловыделяющих сборок и только после проведения всех испытаний будет получена лицензия на эксплуатацию объекта.

Как отмечают в пресс-службе Госагентства, за время эксплуатации 1-3 энергоблоков накопилось более 21 тысячи отработанных тепловыделяющих сборок ядерного топлива. Сейчас оно хранится в хранилище "мокрого типа", которое заполнено уже на 97%. Перевезти его на СХОЯТ-2 планируют в течении десяти лет.
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Ну что киевляне,поздравляю вас с ещё одним подарочком от Вальцмановской власти,причём они планируют там хоронить и все ядерные отходы с ЕС,и это меньше чем в 30 км от Киева
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а при чем тут они? Сейчас просто завершается строительство. А что киевляне у нас на каком-то особом положении? Отходы все равно куда-то девать надо. Даже для временного хранения.
Вопрос в том - качественно ли достраивают и сколько денег украли.
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а он просто методичку цитирует, рубли зарабатывает
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Что наверное Слуга Народа - 2 посмотрел, прям со всей Европы повезут к нам??? Откуда инфа???
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ватные фантазии. у европы договор с рашкой, европа туда ядерные отходы возит, и расторгать договора не спешит.
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ну так не зря ывропейцы туда бабло вбухивали
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короче, полигон будет торжественно открыт, а экологи говорят, что в зоне отчуждения сейчас показатели меньше, чем в Киевской области, и природа великолепная стала
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да, с природой у нас красота - только вчера двухголовый, сиреневый кабан терся об ноги, вкусненькое выпрашивал....
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грибы, я смотрю, у вас тоже качественные
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грибы, да, хорошие - не успеешь спилить, на дом может рухнуть...... А так, в тени, гриба отдохнуть - самое то......)))))))
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От і ще однієї залежності від рашки позбудемося.
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надо было на границе с педерацией строить...
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У нас этот СХОЯТ уже больше 10 лет.....
Не партесь
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Ура!!!!!!!!! Наконец-то ядерный мусор будут хоронить в Украине! Да рядом со столицей! А то - стоит себе ЧернобЫльник без дела - не порядок
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСухое хранилище отходов ядерного топлива введут в эксплуатацию осенью 2018 года
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