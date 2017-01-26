 Сухое хранилище отходов ядерного топлива введут в эксплуатацию осенью 2018 года

Ввод в эксплуатацию сухого хранилища отходов ядерного топлива (СХОЯТ-2) состоится в третьем квартале 2018 года, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает издание "УНИАН" со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства по управлению зоной отчуждения.
"Не ранее третьего квартала 2018 года "ЧАЭС" вместе с подрядной организацией начнут процесс ввода в эксплуатацию СХОЯТ-2", - заявляют в пресс-службе Госагентства по управлению зоной отчуждения.
Как отмечают в Госагентстве, сейчас строительство хранилища завершено на 80 процентов. "Планируется завершить монтаж оборудования СХОЯТ-2 весной 2017 года, после чего состоятся "холодные" испытания отдельного оборудования и систем без отработанных тепловыделяющих сборок. "Горячие" испытания планируется начать в четвертом квартале 2017 года", - отмечают в пресс-службе.
В рамках "горячих" испытаний из СХОЯТ-1 в СХОЯТ-2 будет перевезено 186 отработанных тепловыделяющих сборок и только после проведения всех испытаний будет получена лицензия на эксплуатацию объекта.
Как отмечают в пресс-службе Госагентства, за время эксплуатации 1-3 энергоблоков накопилось более 21 тысячи отработанных тепловыделяющих сборок ядерного топлива. Сейчас оно хранится в хранилище "мокрого типа", которое заполнено уже на 97%. Перевезти его на СХОЯТ-2 планируют в течении десяти лет.
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