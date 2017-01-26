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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Аваков (2161) Минэкологии (149) янтарь (456) Минэкономразвития (398)

 Аваков о "янтарном вопросе": Меня бесит, что Минэкономики и Минэкологии не занимаются этой сферой урегулирования, а разгребает вакханалию МВД

Минэкономики и Минэкологии должным образом не занимаются проблемой незаконной добычи янтаря.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал глава МВД Арсен Аваков, отвечая на вопрос пользователя соцсети, почему в "янтарном вопросе" ничего не меняется.

"Янтарь. Насчет "не меняется" вы, конечно, не точны, но по сути правы! Масштабная операция полгода назад.. Задержания и конфискация неделю тому... Меня тоже бесит что Минэкономики и Минэкологии не занимаются этой сферой урегулирования, а расгребать вакханалию и шишки получать приходится МВД", - написал министр.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Полиция изъяла янтаря более чем на полмиллиона гривен в Ривненской области. ФОТОрепортаж

Кроме того он отметил, что данный вопрос не является полицейской проблемой - это проблема социальная и проблема организации легального налогооблагаемого процесса добычи камня, а также проблема местной власти.

"Раз в два заседания КМ регулярно долблю - когда введете новые процедуры?" - добавил он.

Напомним, проблема незаконной добычи янтаря получила распространение в прошлом году на территории Житомирской, Ривненской и Волынской областей. Тысячи местных жителей и заезжих гастролеров н ачали незаконную и хаотичную добычу окаменевшей смолы, варварски уничтожая локальные экосистемы.

В нынешнем году масштабы хищнического промысла приобрели такой размах, что власти были вынуждены в вести в регионы добычи подразделения Национальной гвардии Украины.

В сводках правоохранительных органов все чаще появляется информация о задержании оптовых скупщиков янтаря.

В то же время, по мнению специалистов, решением этой проблемы является не только рейды против нелегальных добытчиков, но и законодательное решение этого вопроса. В мае 2015 года Волынский облсовет впервые разрешил предприятию разработку "янтарной" земли.

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А лутше доказательно установить, кому главный по Рывненской обасти (который сейчас по арестом", кому лично он передавал в Киеве деньги за крышу, и тогда клубочек начнет розматываться.
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бесит ?....Бешенство - это неизлечимое заболевание. После появления клиники спасти больного не удаётся. Специфическая терапия отсутствует.
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А что он неправильно сказал? Что спрашивают с него, а вопрос в комплексе не решается. Это как в медицине бороться с симптомами, но не лечить причину заболевания.
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он бы еще минкультуры предложил разобраться с волынскими жлобами-копателями
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Та ото ж. Особенно нравится Минэкологии
Нелегальную добычу крышуют силовики и депутаты
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гос чиновник с бешенством , никому не нужен ...иди в отставку
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а вам кацапам остаётся только ковыряться в своём петухе...\давай на выход...\
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Чему удивляться, если в министерства экологии и экономики набрали имбецилов по квотному принципу. Они могут только выполнять функции смотрящих. А инициировать легальную схему законодательного урегулирования проблемы - для этого нужны мозги, способность думать в государственных интересах и перспективе.
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Нашел крайних. У минэкологии и экономики спецназ есть? Там сейчас полный беспредел. Все силовики на кармане. Авакову хочется просто стрелки перевести, да ручеек янтарных денежек подольше сохранить.
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Ты текст читал? Аваков хочет от министерств подготовить законодательные материалы, чтобы добычу янтаря перевести в легальное поле.
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То виходить. що Мінекономіки і Мінекології повинні затримувати кришувальників незаконного видобутку янтаря?Чи я неправильно зрозумів "взбесівшегося"?
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Звісно що невірно. Міністерства повинні запровадити норми та зрозумілі правила видобування бурштину.
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Ніхто її залишати не збирається. Але лише знищенням бандоти проблему не вирішити. Це як сухий закон в Америці був. Поки є можливість отримувати надприбутки. Поки є зиск - завжди знайдеться інша бандота. У нас наприклад після підняття акцизів все більше і більше контрабанда цигарок та алкоголю. Теж борються, а ділків все більшає. Вже навіть маємо результати того дійства - в 2016 році виробництво алкоголю скоротилося на 10 відсотків. Що, його менше стало - ні. Але видатків з виробників в бюджет менше надійде тепер. І вся ця трясця і надалі буде тільки квітнути та збільшуватися, поки не приведемо до норми акцизні видатки.
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а я думаю .що нормально все буде тоді. коли будуть масовані розстріли наших корумпованих і охуївших чиновників всіх рівнів і рангів
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Це теж треба робити, хоча може і на стільки радикально, але водночас треба переробляти саму систему так, щоб унеможливлювати різного роду зловживання. Наприклад чому б не легалізувати проституцію, на тютюн та алкоголь ввести розумні акцизи, ввести прозорі та зрозумілі правила дрібного видобування корисних копалин малими підприємцями, такі ж зрозумілі правила та норми ввести для ігорного бізнесу. Від цього тільки всі виграють. Звісно, що все це потрібно робити паралельно з діями правоохоронців, але тільки їхніми діями ці проблеми не вирішити.
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Без прикриття силовими структурами МВС, СБУ та ГПУ -теперішня бурштинова вакханалія була б неможливою..
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При чем тут экономика и экология, головозадый!? Там тысячи лбов со стволами на БТР-ах рассекают!!! Шо та экологам и экономистам делать, животное!?
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Аваков ты крышуешь всю эту бадегу а виноват кто то другой? и одного тролля Страника мало для того что бы отмыть Авакова.
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Минэкологии заправляет подельник из шайки НФ Остап Семерак!!! К кому претензии???Лохов ищет?????
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и то правда.....немешайте аваку в заграничные камандировки мотаться ...а свооруденными бандами нехай минэкологии разбирается о!еще гринпис подключить!
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ну да, давай расскажи, что нг сейчас там не крышует.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАваков о "янтарном вопросе": Меня бесит, что Минэкономики и Минэкологии не занимаются этой сферой урегулирования, а разгребает вакханалию МВД
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