 Аваков о "янтарном вопросе": Меня бесит, что Минэкономики и Минэкологии не занимаются этой сферой урегулирования, а разгребает вакханалию МВД

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал глава МВД Арсен Аваков, отвечая на вопрос пользователя соцсети, почему в "янтарном вопросе" ничего не меняется.
"Янтарь. Насчет "не меняется" вы, конечно, не точны, но по сути правы! Масштабная операция полгода назад.. Задержания и конфискация неделю тому... Меня тоже бесит что Минэкономики и Минэкологии не занимаются этой сферой урегулирования, а расгребать вакханалию и шишки получать приходится МВД", - написал министр.
Кроме того он отметил, что данный вопрос не является полицейской проблемой - это проблема социальная и проблема организации легального налогооблагаемого процесса добычи камня, а также проблема местной власти.
"Раз в два заседания КМ регулярно долблю - когда введете новые процедуры?" - добавил он.
Напомним, проблема незаконной добычи янтаря получила распространение в прошлом году на территории Житомирской, Ривненской и Волынской областей. Тысячи местных жителей и заезжих гастролеров н ачали незаконную и хаотичную добычу окаменевшей смолы, варварски уничтожая локальные экосистемы.
В нынешнем году масштабы хищнического промысла приобрели такой размах, что власти были вынуждены в вести в регионы добычи подразделения Национальной гвардии Украины.
В сводках правоохранительных органов все чаще появляется информация о задержании оптовых скупщиков янтаря.
В то же время, по мнению специалистов, решением этой проблемы является не только рейды против нелегальных добытчиков, но и законодательное решение этого вопроса. В мае 2015 года Волынский облсовет впервые разрешил предприятию разработку "янтарной" земли.
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