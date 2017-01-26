 Кириленко: Мы проведем Евровидение-2017 в установленные сроки и на высоком уровне

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко в эфире "Еспресо.TV", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы Кабмина.
"Вопрос Евровидения - это не музыкальный вопрос. Это вопрос политического характера. Европейцы не должны забывать об Украине. Они должны понимать, что, несмотря на войну на востоке, наша страна развивается, нуждается в их внимании и помощи. Мы проведем песенный конкурс в установленные сроки на высоком идейном и художественном уровне", - сказал Кириленко.
Вице-премьер-министр отметил, что Украина уже имеет успешный опыт проведения Евровидения в 2005 году, и в этом году мы также примем европейцев на достойном уровне.
Также Кириленко сообщил, что на заседании правительства, которое состоялось 25 января, был утвержден порядок использования средств государственного бюджета для обеспечения проведения конкурса Евровидение-2017.
Он отметил, что этот документ является важным для финансирования всех необходимых этапов проведения песенного конкурса.
140 5
Жеребьевка стран-участниц Евровидения-2017 пройдет 31 января(7)
Кабмин утвердил порядок использования государственных средств на Евровидение(6)
Расходы на Евровидение-2017 превысят ожидаемый доход, но это имиджевый проект, - продюсер конкурса(89)
Математически проект убыточен, - продюсер Евровидения о конкурсе(16)
Подготовка к "Евровидению" идет по плану, - премьер Гройсман(28)
Украина не будет отменять "черные списки" российских деятелей культуры на время Евровидения, - Кириленко(50)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить