EN|RU|UK
Темы дня: Покушение на Геращенко Компромат на Трампа Санкции против России Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили Взлом почты Суркова Украинские заложники в РФ Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, Общество
  140  5
Все про:Евровидение (483) Кириенко (8)

 Кириленко: Мы проведем Евровидение-2017 в установленные сроки и на высоком уровне

Проведение Евровидения-2017 в Киеве – это вопрос культурного и политического престижа нашей страны.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко в эфире "Еспресо.TV", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы Кабмина.

"Вопрос Евровидения - это не музыкальный вопрос. Это вопрос политического характера. Европейцы не должны забывать об Украине. Они должны понимать, что, несмотря на войну на востоке, наша страна развивается, нуждается в их внимании и помощи. Мы проведем песенный конкурс в установленные сроки на высоком идейном и художественном уровне", - сказал Кириленко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жеребьевка стран-участниц Евровидения-2017 пройдет 31 января

Вице-премьер-министр отметил, что Украина уже имеет успешный опыт проведения Евровидения в 2005 году, и в этом году мы также примем европейцев на достойном уровне.

Также Кириленко сообщил, что на заседании правительства, которое состоялось 25 января, был утвержден порядок использования средств государственного бюджета для обеспечения проведения конкурса Евровидение-2017.

Он отметил, что этот документ является важным для финансирования всех необходимых этапов проведения песенного конкурса.

Также читайте: Евровидение-2017: определен порядок выступлений национального отбора от Украины
 перейти на форум
 
   
VEhrdlVXMTBRelF3V1VSUmRVNURNVEJNTTFGMWRFTXJUSGt2VVd4a1Eza3dXVVJSZG5SRGVUQk1hbEYwVGtNeE1Fd3pVWFZPUXpFPQ==
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
кирило . ти вже показав себе коли був міністром культури .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Совок. Как всегда, обещания провести конкурс-чемпионат на высоком уровне и не опозориться перед иностранцами. На Западе другой подход: "а сколько мы на этом заработаем?". С бюджета Киева идут огромные суммы на конкурс, которые не вернуться никогда.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКириленко: Мы проведем Евровидение-2017 в установленные сроки и на высоком уровне
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия Бальчун Войцех боевик Быковня вандализм взятка Гройсман Донбасс Донецкая область Евросоюз задержание Кабмин Крым Луганщина Нацполиция обстрел обыск Омелян ПАСЕ Полозов Польша Россия СБУ суд США терроризм Трамп Укрзализныця ФСБ
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти