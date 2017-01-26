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 Политика Украины
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Все про:грузы (168) железная дорога (945) тарифы (1371) Укрзализныця (982) Гройсман (2005) повышение (73)

 Повышение тарифов на грузоперевозки может лишить рабочих мест около 30 тысяч украинцев, - главы ассоциаций. ДОКУМЕНТ

Управление деятельностью "Укрзализныци" (УЗ) наполнено противоречиями и ошибками и направлено на покрытие неэффективной деятельности монополиста.

Об этом идет речь в письме премьер-министру Украины Владимиру Гройсману от руководителей промышленных ассоциаций Украины, в частности, Украинской Зерновой Ассоциации, Союза химиков Украины, Ассоциации производителей цемента Украины "Укрцемент", Федерации металлургов Украины и других.

Руководители ведущих отраслевых объединений промышленности и агропромышленного комплекса Украины, участники которых обеспечивают свыше 75% грузооборота "Укрзализныци" и около 2/3 валютной выручки страны критикуют решение планы Министерства Инфраструктуры кулуарным способом повысить тарифы на грузовые перевозки на 25%.

Этот шаг, по словам представителей ассоциаций, может привести к потере десятков тысяч рабочих мест и ударит по каждому украинцу. "Раскрутится маховик инфляционных процессов, валютный курс гривны испытает дополнительное давление из-за уменьшения валютной выручки от предприятий, которые полностью прекратят работу или сократят объемы производства из-за неподъемных железнодорожных тарифов. Под угрозой увольнения окажется около 30 тысяч человек", - указывается в письме.

Напомним, тарифы на грузовые перевозки уже поднимались "Укрзализныцей" в 2016 году на 15%, а в 2015 году - на 30%.

По словам авторов письма, железнодорожный транспорт обеспечивает около 60% общего объема перевозок грузов в Украине, при этом последние пять лет объем перевозок по железной дороге постоянно снижается. Это происходит в значительной мере из-за крайне низкого уровня сервиса УЗ, которая при этом достаточно зарабатывает на грузовых перевозках.

"По данным из финансовых отчетов УЗ, существующий уровень тарифов обеспечивает рентабельность грузоперевозок на уровне 40-50%, что позволяет за счет грузовых перевозок осуществлять кросс-субсидирование пассажирских перевозок в объеме до 10 млрд грн в год и покрывать многомиллиардную задолженность облгосадминистраций за железнодорожные перевозки льготных категорий пассажиров. Таким образом, текущий уровень грузовых тарифов даже выше экономически оправданного, особенно если речь идет о монополисте", - говорится в письме.

Также авторы указывают, что существующие условия реализации услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом, уже привели к значительному снижению конкурентоспособности промышленных и агропромышленных предприятий Украины на рынках сбыта и, как следствие, к искажению конкуренции на соответствующих рынках, а также легитимизации установки на внутреннем рынке грузовых перевозок таких цен (тарифов), которые невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции на рынке. Все эти факторы, по словам авторов письма демотивируют руководство УЗ заниматься решением проблем монополиста, взамен все недочеты производства решаются очередным повышением тарифов

Особо циничным фактом, по словам подписантов письма, является то, что обратная форма связи для обсуждения проекта приказа Мининфраструктуры о росте тарифов на официальном сайте министерства не работает.

Авторы письма просят ввести мораторий на любые изменения в тарифной политике УЗ до создания предусмотренного законодательством независимого органа - Национальной комиссии регулирования тарифов на транспорте, которая сможет профессионально, взвешенно и объективно оценить обоснованность и целесообразность пересмотра тарифов.

тарифы уз

тарифы уз

тарифы узтарифы узтарифы уз
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это те представители, которые продают продукцию по мировым ценам, а зарплаты платят ниже африканских? Ребята, у вас и так сверхприбыль. Я уже не говорю за размер "арендной платы" за землю.
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повышение цены водки с 2,87 до 3,12 никак не скажется на благосостоянии советских граждан,сказал тов.Брежнев много лет назад..,ведь по просьбе трудящихся масс сей одобрям-с....
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ВЫ заметили как КЛАНЫ олигархов сначала орагнизовали информ атаки на СУПРУн. Теперь на Бальчуна--ВИДАТЬ всё верно делают. а кто такие у нас МЕТАЛУРГИ???? ахметка что ли с ДНР?))))
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а метталурги за 25 лет тупой продажи чугуна на экспорт-не пробывали меттелобработкой заняться и продавать уже гвозди, шурупы,гайки инструмент -лопаты на крайняк.ВЕСЬ ЭПИЦЕНТР китаем завален-ДАЖЕ молоктм МЛЯТЬ!!!!))) МОЛОТКИ сцука!!!!)))) с китая...
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про лопату, которую пан Азиров предлагал в руки брать и топор еще забыл.
Еще один нюанс - продают чушки металла, поскольку даже нормальный металлопрокат дает уже дополнительную добавочную стоимость. Могли бы конечно только руду продавать, только развитые страны не особо хотят иметь у себя самые грязные производства.
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манипуляторы, укажите рост тарифов с 2013-2017 и инфляцию. тогда можна увидеть реальный рост. Второе: покажите тарифы на перевозку в других странах, раша, польша, беларусь. и все видно будет
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПовышение тарифов на грузоперевозки может лишить рабочих мест около 30 тысяч украинцев, - главы ассоциаций. ДОКУМЕНТ
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