 Повышение тарифов на грузоперевозки может лишить рабочих мест около 30 тысяч украинцев, - главы ассоциаций. ДОКУМЕНТ

Об этом идет речь в письме премьер-министру Украины Владимиру Гройсману от руководителей промышленных ассоциаций Украины, в частности, Украинской Зерновой Ассоциации, Союза химиков Украины, Ассоциации производителей цемента Украины "Укрцемент", Федерации металлургов Украины и других.Руководители ведущих отраслевых объединений промышленности и агропромышленного комплекса Украины, участники которых обеспечивают свыше 75% грузооборота "Укрзализныци" и около 2/3 валютной выручки страны критикуют решение планы Министерства Инфраструктуры кулуарным способом повысить тарифы на грузовые перевозки на 25%.Этот шаг, по словам представителей ассоциаций, может привести к потере десятков тысяч рабочих мест и ударит по каждому украинцу. "Раскрутится маховик инфляционных процессов, валютный курс гривны испытает дополнительное давление из-за уменьшения валютной выручки от предприятий, которые полностью прекратят работу или сократят объемы производства из-за неподъемных железнодорожных тарифов. Под угрозой увольнения окажется около 30 тысяч человек", - указывается в письме.Напомним, тарифы на грузовые перевозки уже поднимались "Укрзализныцей" в 2016 году на 15%, а в 2015 году - на 30%.По словам авторов письма, железнодорожный транспорт обеспечивает около 60% общего объема перевозок грузов в Украине, при этом последние пять лет объем перевозок по железной дороге постоянно снижается. Это происходит в значительной мере из-за крайне низкого уровня сервиса УЗ, которая при этом достаточно зарабатывает на грузовых перевозках."По данным из финансовых отчетов УЗ, существующий уровень тарифов обеспечивает рентабельность грузоперевозок на уровне 40-50%, что позволяет за счет грузовых перевозок осуществлять кросс-субсидирование пассажирских перевозок в объеме до 10 млрд грн в год и покрывать многомиллиардную задолженность облгосадминистраций за железнодорожные перевозки льготных категорий пассажиров. Таким образом, текущий уровень грузовых тарифов даже выше экономически оправданного, особенно если речь идет о монополисте", - говорится в письме.Также авторы указывают, что существующие условия реализации услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом, уже привели к значительному снижению конкурентоспособности промышленных и агропромышленных предприятий Украины на рынках сбыта и, как следствие, к искажению конкуренции на соответствующих рынках, а также легитимизации установки на внутреннем рынке грузовых перевозок таких цен (тарифов), которые невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции на рынке. Все эти факторы, по словам авторов письма демотивируют руководство УЗ заниматься решением проблем монополиста, взамен все недочеты производства решаются очередным повышением тарифовОсобо циничным фактом, по словам подписантов письма, является то, что обратная форма связи для обсуждения проекта приказа Мининфраструктуры о росте тарифов на официальном сайте министерства не работает.Авторы письма просят ввести мораторий на любые изменения в тарифной политике УЗ до создания предусмотренного законодательством независимого органа - Национальной комиссии регулирования тарифов на транспорте, которая сможет профессионально, взвешенно и объективно оценить обоснованность и целесообразность пересмотра тарифов.