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 Политика Украины
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Все про:Киевская область (1338) НКВД (79) памятник (2008) Польша (3603) вандализм (327) Народный фронт (1055)

 "Это традиционные методы советских, а теперь российских спецслужб", - в "Народном фронте" осудили акты вандализма в Быковне

"Народный фронт" категорически осуждает возмутительное и циничное надругательство над украинским и польским мемориалами жертв НКВД в Быковне под Киевом.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе политической силы.

"Несколько недель назад похожий акт вандализма произошел в Гуте Пеняцкой на Львовщине. Совершенное кощунство против памяти мучеников наших народов - за чертой морали. Эти события отнюдь не случайное стечение обстоятельств. Речь идет о целенаправленной диверсии против добрососедских отношений между Украиной и Польшей", - сказано в заявлении политической силы.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Неизвестные осквернили украинский и польский мемориалы жертвам НКВД в Быковне, - Вятрович. ФОТОрепортаж

По мнению представителей "Народного фронта", акты антипольского вандализма в Украине и коварное надругательство над украинским памятниками в Польше организованы теми, кто в равной степени желает зла ​​нашим народам и не воспринимает ни украинской, ни польской свободы.

"Кощунственный почерк - хорошо знаком. Аморальность, цинизм и террор - это традиционные методы советских, а теперь российских спецслужб. Объявив войну демократическому миру, Кремль сделал ставку на провокации и разжигание вражды в Европе. Их главная цель - противопоставить наши народы, обострить разногласия, распространить ненависть. Таким образом Москва стремится сделать нас противниками, неспособными к совместной борьбе за свободу и демократию", - сказано в сообщении.

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"Народный фронт" требует от Национальной полиции и Службы безопасности Украины как можно быстрее установить виновников и исполнителей позорного варварского преступления.

"Для Украины это - дело принципа и чести. Украинским и польским спецслужбам стоит объединить усилия в выявлении и предотвращении проявлений гибридной агрессии против наших государств. Для украинских и польских политиков это - также сигнал положить конец любым недоразумениям и распрям, которые поощряли атмосферу неприязни. Помните, что исторически сведение счетов между нами приносило выгоду российскому империализму, а потеря независимости одного из нас в конце приводила к катастрофе другого. Достигнув понимания, мы лишим смысла любых попыток совершить диверсии на наших святынях и нашей памяти", - отметили в "Народном фронте".

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Как сообщалось ранее, неизвестные осквернили украинский и польский мемориалы жертвам НКВД в Быковне Киевской области.

Напомним, 21 сентября 2012 года в Быковне под Киевом открыто Польское военное кладбище. Там покоятся почти две тысячи поляков, расстрелянных в 1940 году отрядами НКВД по приказу Сталина. Мемориал в Быковне - это четвертое так называемое катынское кладбище, после кладбища в Катынском лесу, Медном и Харькове-Пятихатках. Весной 1940 года жертвами НКВД в целом стали более 22 тысяч польских пленных, захваченных после наступления СССР на Польшу. Эта трагедия вошла в историю под названием "Катынское преступление".

Ранее, 10 января в Бродовский отдел полиции поступила информация о том, что в селе Гута Пеняцкая разрушен памятный знак жертвам трагических событий 1944 года. По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) Уголовного кодекса.


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