 "Никаких "каждые 5 лет" не будет", - Аваков о сокращении сроков действия водительских прав

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал глава МВД Арсен Аваков, отвечая на вопросы пользователей соцсети.
"Есть мировая практика по водительским удостоверениям, и мы будем ее придерживаться. Никаких "каждые 5 лет" не будет. Есть действующие законные нормы", - написал министр, отвечая на вопрос, является ли правдой то, что нужно будет сдавать водительские экзамены каждые пять лет.
Как сообщила ранее заместитель министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции Анастасия Деева, в главном сервисном центре МВД готовят законопроект, который внесет ряд изменений в Правила дорожного движения, в частности уменьшит срок действия водительских прав до 5-15 лет, внедрит микрочип как составляющую данного удостоверения и унормирует возраст получения прав для разных категорий транспорта.
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jestj raznica toljko jesjcjo, jesli hocjesj rabotatj kak sjofjor (profesionaljno) togda da nado zdavatj nekotorije pravila - naprimer o peremsjecjenije zamorozjenih gruzov, kakije deistvija nado prinimatj, jesli refrizjerator slomalsa itd.
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