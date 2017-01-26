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 Политика Украины, Общество
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Все про:Аваков (2161) МВД (8027) водительские права (79)

 "Никаких "каждые 5 лет" не будет", - Аваков о сокращении сроков действия водительских прав

Сокращать срок действия водительских удостоверений до 5 лет никто не планирует.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал глава МВД Арсен Аваков, отвечая на вопросы пользователей соцсети.

"Есть мировая практика по водительским удостоверениям, и мы будем ее придерживаться. Никаких "каждые 5 лет" не будет. Есть действующие законные нормы", - написал министр, отвечая на вопрос, является ли правдой то, что нужно будет сдавать водительские экзамены каждые пять лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине планируют сократить срок действия водительских прав до 5-15 лет, - Деева

Как сообщила ранее заместитель министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции Анастасия Деева, в главном сервисном центре МВД готовят законопроект, который внесет ряд изменений в Правила дорожного движения, в частности уменьшит срок действия водительских прав до 5-15 лет, внедрит микрочип как составляющую данного удостоверения и унормирует возраст получения прав для разных категорий транспорта.

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у них что там вобще происходит?? почему каждая сявка что то трындит-а нач. нех. не вкрусе)))так полчуется))) ХАОС а не министр
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Аваков,а надо бы.В Украине катастрофическое положение -на дорогах погибает ежегодно больше людей,чем в АТО. Жаль ,что тебя это не волнует и наших законодателей не беспокоит.Законы несовершенны,наказания за нарушения очень мягкие.Права должны меняться часто,потому что и здоровье людей за 10 лет меняется кардинально и может им здоровье не будет позволять водить автомобиль.
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Мета введеня обмеження дії прав і іх частішої заміни,не покращення стану аварійності,а банальне прагнення зрубати як більше бабла )))
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Рюкзак Фейсбукович врубає реверс )))0 Не чипайте автомобілістів--іх міліони ))))))
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Дело не только в аварийных дорогах.Наши некоторые водители абсолютно чхают на правила,едут на красный свет,превышают скорость я это лично много раз наблюдала.Нет видеокамер на дорогах и мало полиции-это беда.Для безопасности на дорогах нужно или полицейских ставить за каждым углом или как в цивилизованных странах -видеокамеры на каждом столбе.
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здоровя УРЯДОВЦІВ І ДЕПУТАТІВ уже за півроку НЕ ДАЄ ЗМОГИ ЇМ ВИКОНУВАТИ обовязки НА КОТРІ ЇХ няняв НАРОД УКРАЇНИ . То що кожні півроку цих ВИРОДКІВ на хер ? як негодне знаряддя ? Чи хтось забув ХТО Є ГОЛОВНИМ ДЖЕРЕЛОМ ВЛАДИ В УКРАЇНІ ? Дик це на раз два НАГАДУЄТСЯ .
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ежели сявка у рюкзакяна пересосала, то может от этого такие заявления?
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дик АРМЯНОІНТЄГРІРОВАЛ давалку ... по пяні паабєщал СХЄМКУ .
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У них такая тактика. Прощупывают терпение народа. Вбрасывают инфу, если народ встает на дыбы и хватается за покрышки и вилы то инфу опровергают съезжая на недоразумение. Если же народ пасивно проглатывает то значит его можно запрягать по полной программе.
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проверяют реакцию народа..если схвавают молча, то внедрят в жизнь..
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А таки відчули загрозу народного спротиву і вмикают реверс)))) Згадали 2009 р. ))) Не чипайте автовласників і водіів, іх міліони )))))
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Не смотри телевизор, а то козленочком станешь. Помни, что вы никому, ничего не должены ... Верь не обещаниям, а своим ощущениям. смотри первоисточник. и кто хчет нас иметь БУДЬМО иметь их. !!!
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Собаков, проведи своей Деевой очередную глубокую евроинтеграцию! Девочка явно дала понять, что нуждается во внимании...
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Це все не потрібно під час війни! Немає куди витрачати гроші? ЄС хай дрочить собі як хоче, а в Україні кожна копійка має йти на оборону!
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ну так мозги вправь подчиненным что бы херню с бодуна не несли
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какой министр - такие и подчиненные. Тем более он ее лично себе в замы назначал.
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Талановита замісниця у пана міністра.. Дуже талановита..
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случайно ні. питання задаєш ти такі як гройсман..
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а что это вы вопросом на вопрос ? Таки из наших будете ? ))
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Эта СОСКА вообще думает, что говорит? Или она решила отыграться.
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Так она своей звездой думает. Надумала прямо на зама министра МВД. ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ.
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Стоп, Авакян, а ты читал Директиву ЕС, на которую ссылается твоя Деева, оправдывая эту хрень? Там четко написано, что для категорий А и В с их под категориями срок действия 10 лет, а вот для остальных C, D,E - реально всего 5 лет.
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она забыла сказать, что там только фотографию меняют и справку от врача каждые 10 лет проверяют и всё, про перездачу сама придумала, во как еврейский член уряду на неё действует
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Da, nado menjatj, no ne zdavatj pravila dvizjenije dorozjnogo dvizjenija, takzje kak medicinskoje razresjenije na prigodnostj k vozjdeniju, dajotsa na pjatj let, a avtobusam mensjej, dazj eneznaju na skoljko.
jestj raznica toljko jesjcjo, jesli hocjesj rabotatj kak sjofjor (profesionaljno) togda da nado zdavatj nekotorije pravila - naprimer o peremsjecjenije zamorozjenih gruzov, kakije deistvija nado prinimatj, jesli refrizjerator slomalsa itd.
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Спасибо за уточнения. Это единые правила для всего ЕС, или есть национальные особенности?
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какой же он добрый этот аваков, о народе заботится, дай деевой печенюшку, заработала.
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Сабаков,скажи своей шмаре,чтобы на людях рот не открывала
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Ну, да.... Ну, да.... Каждый суслик - агроном!!!!

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О каких пяти лет ты поеш,тебе надо пожизненное и с конфискацией а не правами гопнику заниматься.......
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порнозвезда решила поумничать, сабаков дает заднюю...прахвесианализм фейсбуковых зашкаливает.
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Каждые 5 лет к психиатру нужно посылать людей,идущих во власть,что бы глупостей не понарешали там!
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чаще желательно,работа у них"труднейшая", крышу сносит практически мгновенно
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Да уж как тут не "опошлиться"! Таки да, Деева и ей подобные реформаторши должны открывать рот только для того чтобы сделать минет... А для чего их назначили? Кто то в курсе?
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В Италии сдают на права, а потом их просто продлевают : идёшь в школу вождения, медик проверяет зрение, спрашивает о твоей патологии, платишь деньги - права продлили. Пересдавать должны те, у кого забрали права за опр. нарушения.
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да че там ....давай каждые 3 года аттестат и каждые 5 лет диплом с экзаменами и защитой по полной программе , разумеется за бабки... предлагаю по 3 минимальные зарплаты за экзамен
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"Мировые практики" Вы достали своими тугоумием из таких Украину никуда не берут ни в ЕС ни в НАТО даже безвизовый режим и тот большая проблема.Оно сидит в кресле министра и дурью мается чтоб еще такое придумать чтоб показать видимость в работе. И вообще давно нужно отказаться от практики СССР когда все разрешающие документы в том числе и водительские удостоверения выдает МВД.Позр реформаторам!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Никаких "каждые 5 лет" не будет", - Аваков о сокращении сроков действия водительских прав
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