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 Скончался посол России в Индии Александр Кадакин: это третья смерть российского дипломата за последние два месяца

Кадакин умер в результате болезни на 68 году жизни в Нью-Дели

Как передает Цензор.НЕТ, посол России в Индии Александр Кадакин скончался в Нью-Дели в четверг на 68 году жизни в результате болезни, сообщили в посольстве РФ в Индии.

На посту главы российской дипломатической миссии он работал с ноября 2009 года. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook подтвердила смерть посла.
"Сегодня, 26 января 2017 года в Нью-Дели на 68 году жизни умер посол России в Индии Александр Кадакин".

Напомним, что это уже третья сметь российского диппредставителя за последнее время.

В декабре 2016 года во время открытия фотовыставки в Анкаре террористом был убит посол в Турции Андрей Карлов. Бывший полицейский Мевлют Алтынташ, выстреливший ему в спину, был нейтрализован на месте сотрудниками спецслужб.

9 января был найден мертвым в своей квартире в Афинах консул России Андрей Маланин. Смерть, по информации российского посольства, наступила по естественным причинам.

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