 Скончался посол России в Индии Александр Кадакин: это третья смерть российского дипломата за последние два месяца

В декабре 2016 года во время открытия фотовыставки в Анкаре террористом был убит посол в Турции Андрей Карлов. Бывший полицейский Мевлют Алтынташ, выстреливший ему в спину, был нейтрализован на месте сотрудниками спецслужб.

Как передает Цензор.НЕТ , посол России в Индии Александр Кадакин скончался в Нью-Дели в четверг на 68 году жизни в результате болезни, сообщили в посольстве РФ в Индии На посту главы российской дипломатической миссии он работал с ноября 2009 года. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook подтвердила смерть посла."Сегодня, 26 января 2017 года в Нью-Дели на 68 году жизни умер посол России в Индии Александр Кадакин".Напомним, что это уже третья сметь российского диппредставителя за последнее время.9 января был найден мертвым в своей квартире в Афинах консул России Андрей Маланин. Смерть, по информации российского посольства, наступила по естественным причинам.