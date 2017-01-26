 В рядах боевиков растет количество конфликтов на почве национальной вражды, - ГУР Минобороны

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГУР Минобороны Украины.
"Растет количество случаев несанкционированной конфискации транспортных средств и других материальных средств россиянами с целью собственного обогащения. Среди личного состава 9 отдельного штурмового полка морской пехоты возрастает количество конфликтов на почве национальной вражды", - сказано в сообщении.
В ГУР также отметили, что несмотря на особые меры российской оккупационной власти, направленные на профилактику противоправной деятельности, продолжает расти количество преступлений, совершенных российскими оккупантами.
"Местные жители н.п.Безымянное обвиняют боевиков 9 отдельного штурмового полка морской пехоты из числа граждан РФ в кражах и незаконном завладении имуществом. В частности, в ограблении в ночь с 23 на 24 января 2017 года продуктового магазина на местном рынке", - говорится в сообщении ГУР Минобороны.
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Aлина Витухновская: Кремль уже даже не сахарная конструкция, которую так усердно вылизывали опричники и лакеи всех мастей
Когда слышишь патетические речи о величии здешнего государства, его армии, запасах угля, нефти и чугуна, достаточно свериться с последними сводками мировой экономки, в которых РФ занимает "почётное" хвостовое место с аж четырьмя процентами мирового ВВП.
Кремль уже даже не сахарная конструкция, которую так усердно вылизывали опричники и лакеи всех мастей, а бумажная, то есть невкусная (!), несъедобная, целлюлозная нежить, заляпанная чернилами липовых отчётов и приписок.
Стоит напомнить очевидное - государство РФ не только антагонист России как таковой, но и раковая опухоль на её теле. К слову, я не являюсь и не являлась никогда ни анархистом, ни антигосударственником. То есть даже самоё понятие "государство" в его классической интерпретации мы можем употреблять относительно РФ весьма условно.
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Обнародование документа получило широкий общественный резонанс. Жители Татарстана создали петицию на имя Президента РТ Рустама Минниханова, в которой потребовали отставки главы Зеленодольского района.
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