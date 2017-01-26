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 Политика Украины
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 В рядах боевиков растет количество конфликтов на почве национальной вражды, - ГУР Минобороны

Боевики "9 отдельного штурмового полка морской пехоты" из числа граждан РФ проявляют пренебрежение к боевикам из числа местных жителей.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГУР Минобороны Украины.

"Растет количество случаев несанкционированной конфискации транспортных средств и других материальных средств россиянами с целью собственного обогащения. Среди личного состава 9 отдельного штурмового полка морской пехоты возрастает количество конфликтов на почве национальной вражды", - сказано в сообщении.

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В ГУР также отметили, что несмотря на особые меры российской оккупационной власти, направленные на профилактику противоправной деятельности, продолжает расти количество преступлений, совершенных российскими оккупантами.

"Местные жители н.п.Безымянное обвиняют боевиков 9 отдельного штурмового полка морской пехоты из числа граждан РФ в кражах и незаконном завладении имуществом. В частности, в ограблении в ночь с 23 на 24 января 2017 года продуктового магазина на местном рынке", - говорится в сообщении ГУР Минобороны.

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отоночо... походу я дальтоник, голубой от рыжего не отличаю


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И шо ? Я таки вижу, шо твои ушки отогрелись , запоребриковая свинособака .
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Вот блин, взрослые же нелюди, что нет возможности разобраться друг с другом, рук или оружия что-ли нет? Ну как дети, ей богу.
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Кацапы взбунтовались, не хотят не чеченскую бутылочку садится.
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а все потому, что у местных еще лишняя хромосома не развилась, скрепы цеплять некуда цеплять
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Шо?! Апять руЗЗЬГий ИзЬИк пАделить не могут или Апять пА руЗЬГи запреШАютЬ гАвАрить?...
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шо воно вимахує своїми патичками? дощ визиває чи що?
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Бумажный Кремль.
Aлина Витухновская: Кремль уже даже не сахарная конструкция, которую так усердно вылизывали опричники и лакеи всех мастей

Когда слышишь патетические речи о величии здешнего государства, его армии, запасах угля, нефти и чугуна, достаточно свериться с последними сводками мировой экономки, в которых РФ занимает "почётное" хвостовое место с аж четырьмя процентами мирового ВВП.
Кремль уже даже не сахарная конструкция, которую так усердно вылизывали опричники и лакеи всех мастей, а бумажная, то есть невкусная (!), несъедобная, целлюлозная нежить, заляпанная чернилами липовых отчётов и приписок.
Стоит напомнить очевидное - государство РФ не только антагонист России как таковой, но и раковая опухоль на её теле. К слову, я не являюсь и не являлась никогда ни анархистом, ни антигосударственником. То есть даже самоё понятие "государство" в его классической интерпретации мы можем употреблять относительно РФ весьма условно.
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Какие 4% мирового ВВП ? У таёжной бензоколонки в 2013 году было лишь 3% . А сейчас и подавно усьо на пол-шестого упало ...
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все. в рядах боевиков растет вражда на межнациональной почве. можно успокоится. дарма что с поляками . надо решать проблему. -в рядах боевиков растет вражда . и это объективный процесс. можно ничого и не робыть
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хочется посмотреть кто в ГУР придумывает новости ..) мож тымчук?))
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Казламордое , ты опять бояры упилось . Не злоупотребляй больше , ведь тебе ещё на чеченской бутылке за три дня до Киева доскакать надобно будет .
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да это образ жизни всех этих вылупков.... эти ватные твари хуже животных ... полная деградация ... вот вам свежий пример :

Обнародование документа получило широкий общественный резонанс. Жители Татарстана создали петицию на имя Президента РТ Рустама Минниханова, в которой потребовали отставки главы Зеленодольского района.
«Угроза отобранием детей людям в связи с их долгами по ЖКХ - выглядит не иначе, как изощренный шантаж с целью заставить их заплатить. Это возмутительно и глубоко безнравственно».
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здравомыслящий может представить что в башке этого главы района ?
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е мае какая вражда . они ж один народ . русские бля
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А это ожидаемо. Они для них так и останутся ..ХАХЛАМИ, сколько на них ленточек георгиевских не вешай, они для них ими и останутся.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ рядах боевиков растет количество конфликтов на почве национальной вражды, - ГУР Минобороны
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