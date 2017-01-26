 Зольные бури из онкогенных отходов Дарницкой ТЭЦ продолжаются в Киеве. Суд по делу золоотвала станции перенесли на 14 марта

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Рассмотрение дело перенесено из-за неявки в суд представителей Госэкоинспекции.
Административный иск о запрете эксплуатации ООО "Еврореконструкция" золошлакоотвала на озере Горячка (ул. Здолбуновская) был подан Госэкоинспекцией Киева в мае 2016 года, в связи с отсутствием у ООО "Еврореконструкция" разрешений на выбросы пыли.
Третьей стороной в иске против "Еврореконструкции" выступает экоактивист Виктор Гайдуков, который настаивает на закрытии золоотвала и перевода станции на газ.
"С весны, когда был подан иск, мы никак не продвинулись. Даже не дошли до этапа обсуждения позиций, возражений и доказательств", - рассказал он.
Следующее заседание назначено на 14 марта.
Напомним, грубые нарушения в утилизации отходов от работы ТЭЦ-4 были установлены еще в 2015 году. Последние экспертизы золоотвала Дарницкой ТЭЦ на озере Горячка, которую провели лаборатории Минэкологии, подтверждают данные о его критическом загрязнении канцерогенами.
Вчера на Горячке возобновились бури из онкогенной золы. По информации местных жителей, сегодня, 26 января, бури продолжаются. Несмотря на то, что вчера золоотвал поливали из пожарной машины. Специалисты уверяют, что поднимающаяся пыль является самой опасной.
"Именно эта пыль (из золошлаков ), которая вымерзла из общего слоя тех отходов, является одной из самых летучих, самых проникающих и несет в себе ударную дозу мышьяка и бензперена", - отметил Гайдуков.
Напомним, руководство столичной ТЭЦ-4 согласилось закрыть токсичный золоотвал на водоеме Горячка, чего требовали общественные активисты. Представлен план обновления оборудования до 2020 года. Однако часть активистов не удовлетворена тем, что ждать придется пять лет. По их словам, Киевсовет и руководство ТЭЦ не желают принимать необходимые меры для сохранения здоровья киевлян.
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