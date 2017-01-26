 Граждане Румынии и Молдовы, находящиеся в розыске Интерпола, задержаны на Одесчине, - Госпогранслужба

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу пограничного ведомства.
Вчера в пункте пропуска "Станиславка" пограничники Подольского отряда обнаружили и задержали гражданина Молдовы, который находился в международном розыске. Задержанного разыскивали правоохранительные органы Молдовы для привлечения к уголовной ответственности за торговлю людьми.
При осуществлении мер контроля в пункте пропуска "Платоново" пограничники этого же отряда задержали гражданина Румынии, который также числился в базе данных Интерпола. Его разыскивали правоохранительные органы Молдовы для привлечения к уголовной ответственности за хулиганство.
О фактах выявления лиц проинформировано Укрбюро Интерпола в Киеве. Задержанные переданы представителям Национальной полиции.
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Вице-министр по зарубежным делам Польши Ян Дзедзичак заявил, что если Украина не отменит запрет на въезд мэру Перемышля, представители МИД Польши не будут присутствовать на Польско-украинском форуме в Ряшеве и это только начало польской реакции, которая, по его словам, будет иметь серьезные последствия.
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