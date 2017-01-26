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Все про:Госпогранслужба (2373) задержание (4891) Интерпол (327) розыск (536)

 Граждане Румынии и Молдовы, находящиеся в розыске Интерпола, задержаны на Одесчине, - Госпогранслужба

Пограничники задержали молдаванина и румына, которых разыскивал Интерпол за торговлю людьми и хулиганство.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу пограничного ведомства.

Вчера в пункте пропуска "Станиславка" пограничники Подольского отряда обнаружили и задержали гражданина Молдовы, который находился в международном розыске. Задержанного разыскивали правоохранительные органы Молдовы для привлечения к уголовной ответственности за торговлю людьми.

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При осуществлении мер контроля в пункте пропуска "Платоново" пограничники этого же отряда задержали гражданина Румынии, который также числился в базе данных Интерпола. Его разыскивали правоохранительные органы Молдовы для привлечения к уголовной ответственности за хулиганство.

О фактах выявления лиц проинформировано Укрбюро Интерпола в Киеве. Задержанные переданы представителям Национальной полиции.

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Одесса -очень криминогенный город опасный для проживания,и власть Одессы преступна и много там живет преступников и она притягивает к себе преступность благодаря правящей там преступной власти и никого это не волнует ни Порошенка, ни Авакова.
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так кто виноват.? что-Одесса -очень криминогенный город опасный для проживания.
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дєєва! усі побачили її фото і втекли от гріха далі- в Одесу!а аваков нєєєєє! непричому!!
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ты кацап ковыряйся в своём петухе - не суй свою морду в английский суд...
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Польша пригрозила Украине серьезными последствиями за запрет въезда мэру Перемышля
Вице-министр по зарубежным делам Польши Ян Дзедзичак заявил, что если Украина не отменит запрет на въезд мэру Перемышля, представители МИД Польши не будут присутствовать на Польско-украинском форуме в Ряшеве и это только начало польской реакции, которая, по его словам, будет иметь серьезные последствия.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГраждане Румынии и Молдовы, находящиеся в розыске Интерпола, задержаны на Одесчине, - Госпогранслужба
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