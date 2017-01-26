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 Политика Украины
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 ВСУ не обстреливали гражданский автомобиль под Славяносербском, - пресс-офицер

За минувшие сутки было зафиксировано 14 обстрелов позиций украинских военных.

ВСУ не обстреливали гражданский автомобиль под Славяносербском в Луганской области, как заявили боевики. Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии " 112 Украина " сообщил пресс-офицер сектора "Луганск" Дмитрий Завтонов.

По информации боевиков в окрестностях села Долгого, под Славяносербском ВСУ прямым попаданием из ПТУР уничтожили гражданский автомобиль, вследствие чего погиб один мирный житель, несколько было ранено.

"Боевиками было заявлено, что украинские военные противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) совершили попадание в гражданский автомобиль. Эта информация была проверена, нашими военными ПТРК не применялись", - сообщил Завтонов.

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На Луганском направлении за минувшие сутки было зафиксировано 14 обстрелов позиций украинских военных. В районе села Новозвановка Луганской области противник применял обстрелы из стрелкового оружия, минометов, гранатометов, а также БМ-21 "Град".

Из стрелкового оружия противник нанес один раз удар в районе Орехово и два раза в районе Желтого. Также, из гранатометов были обстреляны позиции возле поселка Троицкое. Около 2х часов ночи противник наносил удары по позициям украинских военных из БМ-21 "Град".

По словам руководителя пресс-центра штаба АТО, сегодняшняя ночь была самой неспокойной за последние несколько недель.

Напомним, вчера штаб АТО сообщал об обстрелах со стороны боевиков из РСЗО "Град-П" н.п. Красногоровки, по мирным жителям было выпущено, по меньшей мере, четыре ракеты.Как сообщалось, сегодня утром боевики обстреляли КПВВ "Марьинка".
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кляті кацапські та прокацаплені виродки.. Нищать все навколо себе.
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Потрібно перекрити кордон та провести примусову евакуацію місцевого населення з ближньої зони 20 км від лінії фронту! Війна вже йде 3 роки і кінця ще не видно, тому чекати немає чого, потрібно приймати рішення і починати евакуацію!
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Ви про яку таку війну гутарите? Торгівля триває! Яка така лінія фронту - КПП працюють у повний зріст! Уявить собі КПП у 1942 році між СРСР та фашистами! Уявили?
...
Сомнительные цифры узнавая,
Никто не различит и не поймет -
Для пропусков нужна передовая
И, что бы жил товарооборот.
Налажена сверхприбыльная тема -
Военно-полевой договорняк.
Война и деньги - четкая система.
Тут олигарх, а там народ-дурак.
Куда-то волны прут мобилизаций,
Хотя войны не объявлял никто.
Зато цветут и пахнут пачки акций,
Стрижет купоны странное АТО.
Все имена известные, как будто.
Да только вслух не высказать никак.
Приносит прибыль каждую минуту
Военно-полевой договорняк.
И власти успокоятся едва ли -
Со всех сторон огромные плюсы.
Всех дружно на три буковки послали,
Вдоль непонятно-серой полосы....
(повністю вірш: Военно-полевой договорняк )
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Да по фиг. Оправдывайтесь скоко хотите, а рашен пропоганден уже работает. Эт как в анекдоте. А у иванова дочь шлюха. Так у него сын. А пускай теперь оправдывается. Вот к чему ведет пассивная оборона с таким генетическим мусором как московия и его орками.
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А не пора ли вообще убрать военных, стреляющих посредине страны? Или сделайте Гос границу там, или объявите СТАТУС ВОЙНЫ! Фуры с товаром и уголь прет без остановки через "линию фронта", а они про "обстрелы" украинцев украинцами пишут - бредятина(
ПРИМЕР официальной торговли с "террористами" - 618 000 тонн антрацита закупила Украина в текущем октябре на «временно неконтролируемых территориях». 15 ноября, директор по логистике "ДТЭК Энерго" Орест Логунов официально сообщил об этом достижении журналистам.(подробнее: Украина купила рекордное количество угля у… террористов )
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https://ok.ru/video/242019668303?fromTime=12

https://ok.ru/video/242006888783?fromTime=42
НЕ ЗНАЮ ПРОЙДЁТ ЛИ ССЫЛКА НА ВИДЕО. НО УБЛЮДКИ ТАК ТУПО СМОНТИРОВАЛИ, ЧТО ПЕРВЫЕ ПЯТЬ СЕКУНД НА ВИДЕО ,,ПОДБИТАЯ'' МАШИНА НАХОДИТСЯ В ОДНОМ МЕСТЕ. А ПОТОМ ВДРУГ ЧУДЕСНЫМ ОБРАЗОМ ЕЁ ЖЕ ПЕРЕТАЩИЛИТ В ДРУГОЕ ГДЕ С УСПЕХОМ ТУШИТ СРОЧНО ПОДЛЕТЕВШАЯ В ПОЛЕ ПОЖАРКА И ДАЖЕ С ВОДОЙ....
А ВООБЩЕ БОЙЦЫ ВСУ МОЛОДЦЫ. ТАК МЕТКО ПОДБИТЬ НА ЗАПРЕДЕЛЬНОЙ ДАЛЬНОСТИ ДЛЯ ПТУРА.... (С ДРУГОЙ СТОРОНЫ ДОНЦА И ПО КАДРАМ ВИДНО ЧТО ДО ДРУГОГО БЕРЕГА БОЛЕЕ ПЯТИ КИЛОМНТРОВ ДО МЕСТА ТУШЕНИЯ)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВСУ не обстреливали гражданский автомобиль под Славяносербском, - пресс-офицер
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