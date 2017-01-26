 ВСУ не обстреливали гражданский автомобиль под Славяносербском, - пресс-офицер

ВСУ не обстреливали гражданский автомобиль под Славяносербском в Луганской области, как заявили боевики. Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии " 112 Украина " сообщил пресс-офицер сектора "Луганск" Дмитрий Завтонов.
По информации боевиков в окрестностях села Долгого, под Славяносербском ВСУ прямым попаданием из ПТУР уничтожили гражданский автомобиль, вследствие чего погиб один мирный житель, несколько было ранено.
"Боевиками было заявлено, что украинские военные противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) совершили попадание в гражданский автомобиль. Эта информация была проверена, нашими военными ПТРК не применялись", - сообщил Завтонов.
На Луганском направлении за минувшие сутки было зафиксировано 14 обстрелов позиций украинских военных. В районе села Новозвановка Луганской области противник применял обстрелы из стрелкового оружия, минометов, гранатометов, а также БМ-21 "Град".
Из стрелкового оружия противник нанес один раз удар в районе Орехово и два раза в районе Желтого. Также, из гранатометов были обстреляны позиции возле поселка Троицкое. Около 2х часов ночи противник наносил удары по позициям украинских военных из БМ-21 "Град".
По словам руководителя пресс-центра штаба АТО, сегодняшняя ночь была самой неспокойной за последние несколько недель.
Напомним, вчера штаб АТО сообщал об обстрелах со стороны боевиков из РСЗО "Град-П" н.п. Красногоровки, по мирным жителям было выпущено, по меньшей мере, четыре ракеты.Как сообщалось, сегодня утром боевики обстреляли КПВВ "Марьинка".
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Сомнительные цифры узнавая,
Никто не различит и не поймет -
Для пропусков нужна передовая
И, что бы жил товарооборот.
Налажена сверхприбыльная тема -
Военно-полевой договорняк.
Война и деньги - четкая система.
Тут олигарх, а там народ-дурак.
Куда-то волны прут мобилизаций,
Хотя войны не объявлял никто.
Зато цветут и пахнут пачки акций,
Стрижет купоны странное АТО.
Все имена известные, как будто.
Да только вслух не высказать никак.
Приносит прибыль каждую минуту
Военно-полевой договорняк.
И власти успокоятся едва ли -
Со всех сторон огромные плюсы.
Всех дружно на три буковки послали,
Вдоль непонятно-серой полосы....
(повністю вірш: Военно-полевой договорняк )
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ПРИМЕР официальной торговли с "террористами" - 618 000 тонн антрацита закупила Украина в текущем октябре на «временно неконтролируемых территориях». 15 ноября, директор по логистике "ДТЭК Энерго" Орест Логунов официально сообщил об этом достижении журналистам.(подробнее: Украина купила рекордное количество угля у… террористов )
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https://ok.ru/video/242006888783?fromTime=42
НЕ ЗНАЮ ПРОЙДЁТ ЛИ ССЫЛКА НА ВИДЕО. НО УБЛЮДКИ ТАК ТУПО СМОНТИРОВАЛИ, ЧТО ПЕРВЫЕ ПЯТЬ СЕКУНД НА ВИДЕО ,,ПОДБИТАЯ'' МАШИНА НАХОДИТСЯ В ОДНОМ МЕСТЕ. А ПОТОМ ВДРУГ ЧУДЕСНЫМ ОБРАЗОМ ЕЁ ЖЕ ПЕРЕТАЩИЛИТ В ДРУГОЕ ГДЕ С УСПЕХОМ ТУШИТ СРОЧНО ПОДЛЕТЕВШАЯ В ПОЛЕ ПОЖАРКА И ДАЖЕ С ВОДОЙ....
А ВООБЩЕ БОЙЦЫ ВСУ МОЛОДЦЫ. ТАК МЕТКО ПОДБИТЬ НА ЗАПРЕДЕЛЬНОЙ ДАЛЬНОСТИ ДЛЯ ПТУРА.... (С ДРУГОЙ СТОРОНЫ ДОНЦА И ПО КАДРАМ ВИДНО ЧТО ДО ДРУГОГО БЕРЕГА БОЛЕЕ ПЯТИ КИЛОМНТРОВ ДО МЕСТА ТУШЕНИЯ)
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