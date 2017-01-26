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 Политика Украины
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 Российские оккупанты советуют населению Луганщины эвакуировать детей и стариков в направлении РФ, - ГУР Минобороны

Российские оккупанты распространяют информацию относительно активизации боевых действий на территории Луганской области и советуют гражданскому населению эвакуировать детей и лиц пожилого возраста в направлении РФ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГУР Минобороны Украины.

"Центром информационного противоборства (Новочеркасск) Центра территориальных войск (Новочеркасск) Южного ВО (Ростов-на-Дону) ВС РФ распространяется информация относительно активизации боевых действий на территории Луганской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодняшняя ночь была самой неспокойной за последние несколько недель: боевики применили РСЗО "Град" на луганском направлении, - пресс-центр штаба АТО

Гражданскому населению предлагается эвакуировать детей и лиц пожилого возраста в направлении РФ, а также подготовить необходимый запас продовольствия и питьевой воды. При этом, сотрудниками центра осуществляются активные информационные мероприятия, направленные на обвинение сил АТО в нарушении Минских договоренностей и международного права", - сказано в сообщении.
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Да на России живут миллионы заложников.Просто в эти игры нужно перестать играть с ватанами
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Правильно советуют.Пусть пророссийское население переезжает насовсем в РФ и меняет гражданство .А проукраинское давно уже должно было переехать в неоккупированную Украину. Местные жители мешают освобождать оккупированные зоны и тем самым затягивают войну.
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Nu da i vdrug lugandoni posjli na sotrudnicjestvo s VSU i uveli mestnih, cjtob Ukrainskaja armija otmerila im zvizdjulin - idealjnaja logika odnako.
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Україна зі свого боку теж має провести евакуацію населення і закрити кордон з РФ та ДНР/ЛНР, ввести візовий режим зі всіма країнами і оголосити воєнний стан! Ця дебільна ситуація війни без воєнного стану має бути припинена!
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Это надо было сделать давно,но власть преступно это не делает.Что тут скажешь? Избрали преступную власть.
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Влада мафії вирішила що можна не виконувати власні обовязки, бо отримала більшість в парламенті і посаду Президента.
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Каждый народ достоин той власти ,которую избирает. Кацапы достойны Путина,украинцы -Порошенка.Ничего тут не поделаешь.
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Очень хорошая мысль. Есть два вопроса:
1. насколько я знаю, с обьявлением военных действий закончатся деньги из МВФ, странам в состоянии войны кредиты не дают. Откуда деньги брать?
2. После ввода военного положения нужно кому-то воевать идти. Заодно нужно иметь для войны все необходимое: оружие , людей.... Вопрос: Украина готова все это предоставить? У меня есть сомнения, по поводу готовности населения идти воевать. Покажите мне военкоматы с очередями добровольцев.
Радикализм - это очень хорошо, когда он чем-то подкреплен...
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Никогда официально не было сказано, куда пошли кредиты МВФ и какой (или кому) от них толк. Гривна падает,свои газ - нефть не разрабатываются. Экономика в опе. Мелкий и средний бизнес продолжают душить. Зато депутаты шикуют, а пракуроры выстаивают очереди в АП...
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бля, тебе забыли сообщить из НБУ! тебя смущает что в 2016 рост ВВП и положительное сальдо, а кредиты берут? вдолби себе в бошку-заморозили выплаты по телу полученных Йулей и Витей кредитов, но проценты обслуживать все равно нужно, а это несколько миллиардов $ в год.
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1. Це все брехня. МВФ дає гроші навіть країнам в стані війни, бо в цьому полягає сенс існування МВФ - допомагати в кризовій ситуації національним економікам. І сьогодні МВФ дає позики країнам в яких фактично йде війна.

Опубликовано: 18.05.2016
КАБУЛ, 18 мая. В свете последних банковских и финансовых реформ в Афганистане Международный валютный фонд (МВФ) принял решение предоставить стране кредит на сумму 323 млн. долларов.

20.05.2016
Международный валютный фонд (МВФ) принял решение предоставить правительству Ирака кредит на сумму $5,4 млрд

2. Йти воювати потрібно незалежно від того є воєнний стан чи його немає, але воєнний стан повертає ситуацію в правове поле, бо зараз все що відбувається в АТО прямо порушує Конституцію України!
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Когда в стране ведутся боевые действия кредит называют лендлизом .
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kakoi ui vizovij rezjim, kakuju granicu s adunbaswom i lugandonom - toist priznatj daunbas i lugandon stranami - na kogo rabotajesj?
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Візовий режим з РФ та всіма іншими країнами, а з РФ, ДНР та ЛНР просте перекриття кордонів. Всіх з українськими паспортами пускати, нікого не випускати, хай назад їдуть через Мінськ! Скасувати всі потяги та автобусні рейси в РФ, ДНР/ЛНР та Крим, відключити всі кабелі звязку в РФ, ДНР/ЛНР та Крим, всі газогони, аміакопроводи, нафтопроводи та ЛЕП. Досить вже гратись у войнушку, війна унеможливлює будь яку співпрацю з ворогом!
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это да. Но перед наступлением выселяют гражданское население из приграничных районов. Так было в июне 1941 года с ОБЕИХ сторон.
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Тем более,если РФ готовится к наступлению,то надо это учесть нашим порошенкам и муженкам,а население надо пристраивать где -то в неоккупированных областях..
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Da no eto v rasseje, a huilo zje skazal - budem stojatj za spinami ihnih detei i zjenscjin - tak sjto .....
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Поднадоел твой албанский: как г0вн0м на стене, читать можно, но неприятно
Не можешь по-нормальному писать - бросай это дело. Значит, твоё призвание - коньки :D
Вбей в Гугл "экранная клавиатура" и станешь похож на цивилизованного человека
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насколько я помню, ты 6-7 человек , на моей памяти включая меня, кто ему подобные советы давал...
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a ja prosil vasji soveti?, ili u vas gde to sprjatanij gen kacapov prosnulsa i davi ucjitj drugih.
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Ha , isjaku svojemu sovetuj - kirilica ne to sjto pokazivajet civilizovanostj, jesli sjto.
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чем больше ваты вывезут тем легче будет после деоккупации
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ни чего не будет.КОГДА русня беспокоилась и мирном населении?????? возможно замануха-а удар на другом краю сделают
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...,,"" .ничего не будет ..,,,,,...удар сделают."" ..,,,,..так чего ожидать. ?
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живу в Луганской обл., спасибо украинской разведке что предупредили
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не будет ни чего. это для того что бы лугандонцы жрать не просили
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Та чого там "в направлении"-зразу туди хай їдуть. Так їх давно чекає "Солнечный Магадан"!
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Нужно украинской армии выходить на свои границы и пропустить на ПМЖ тех кто не может без России
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Вот и скажите мне как с такой ватой в голове можно жить! С него вылилось вагон лапши, который у него собрался за его существование. Это ФИНИШЬ!
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как переплюнуть кацапские СМИ... ГУР Минобороны все может...
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Информационная диверсия кацапов,на местное население московитам посрать,они свое российское не жалуют,зачем им лугандонцы.
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ща начнётся бурление лугандонских говен по трубам.
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могут переехать в направлении паРаши, например в "солнечную" Якутию, где через пару недель их посреди зимы выгонят из какой-нибудь зачуханой избы или общаги на улицу. пистуйте грейтесь и питайтесь самостоятельно! понаехали тут....
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Шо, Апять руЗЬГую весну вата гАтовитЬ? Это какая уже пА счету?...
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свята пройшли, лугандонці проспались, а в кишенях пусто. щоб не просили їсти, їх лякають наступлєнієм каратєлєй
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жыдобындэровские каратели из киивскай хунты самые карательные каратели среди всех карателей
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нехай "евакуюють".. Та не повертаються в Україну. НІКОЛИ!!
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Nu znacjit sjto to zatevajet kacapi, kstati, a pocjemu v storonu rasseji, oni sjto otstupatj sobralis, ili kak ponjatj eto, vedj huilo zje skazal - budem stojatj za spinami detei i zjensjcjin, a kolj im rekomendujet ujezjdjatj, to kak bi liniju oboroni sebe sooruzjajet bidlo vojaki.
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Олё, розведка, так слухи ходят, что Гуськов свободно в Украине разгуливает. Не хотите разведать, разведчики херовы? Клоуны, мля....
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Московские кураторы террористов проверяют реакцию Трампа, надеюсь ее не будет до того момента, когда развал кацапстана будет уже неизбежен!
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Российский спецназ вчера хотел похитить Антона Геращенко, но им этого не удалось у двоих спецназовцев при транспортировке к машине,открылось внутреннее кровотечение, а двое других получили пупочную грыжу - газета "Мордовский Рабочий"
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Украина собирается напасть на Украину с целью Украинизации Украины
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Волноваська Хунта ‏@solomazheka 17 ч.17 часов назад
Ну наконец то ! Будет что почитать между распятиями русских младенцев и после обеда с жаренными снегирями.

Телеканал ЗВЕЗДАПодлинная учетная запись‏@zvezdanews

Запрещенные в РФ дневники Геббельса издадут на Украине http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201701251809-9jl6.htm …


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Щось не збагну логикі кацапської. Там жеш усе навпаки. Треба бути кацапом, щоб міркувати, як вони. Ймовірно будуть переорувати свої підконтрольні території, ніби від імені українців.
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Просто нужно чаще включать мосх, и реже читать высеры т. н. "разведки", которая сепаров у себя под носом разыскать не может, не то что на оккупированных территориях.
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Як це по кацапськи... Зібрати всіх в одній точці, а потім розХ@!!@Чить вщент... і звернути все на супротивника...
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Русский мир навел свойственные ему порядки. Оккупированные территории уже не пригодные для проживая. Теперь, спасайся кто может.
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что то часто дохнут послы РАБссии в разных странах мира...Турция,Казахстан,Греция,Индия...,посолопад продолжаецца...
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UKROPw777 ‏@7w7w7w 17 ч.17 часов назад
а где то на передке бойцы продолжают латать волонтерские машины за свой счет. Укргаздобыча закупила пикапы Toyota по 950 тыс. грн за штуку
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Перед войной и Германия и сссры эвакуировали людей с приграничных территорий,и оба для нападения друг на друга.Но Гитлер,чтобы спастись от десятикратного перевеса сссры в танках,самолетах и другом обеспечении,вынужден ОБЪЯВИТЬ ВОЙНУ СССР (еще раз повторю -Гитлер объявил войну сссры) и напасть первым.Чего кстати не сделал сссры при нападении на Японию,в 1945 году,они сначала напали,а потом,после того как часовой пояс отмотал разницу между Дальним востоком и Москвой,объявил войну.Посчитайте сами,какое расстояние могли проехать танковые дивизии за 8 часов разницы между Дальним востоком и Москвой! Вот такой вероломный Гитлер,и такой порядочный уголовник сралин.
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Было дело.Эвакуацию населения и погранцов начали с 14 июня 1941 года,типа товарищ Сралин не знал что будет война с братаном Гитлером..
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Пограничники были эвакуированы в з-й эшалон,для освобождения пространства наступающей армии.
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Меморандум об упреждающем ударе по СССРу в связи с большим скоплением войск РККА у границы с Румынией и Германией.Обьявления войны не было...
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Текст Меморандума зачитал Геббельс утром в 6 часов 22 июня 1941 года..по мировому радио..
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Жуков сидел со сралиным ночью,когда зашел бледный Молотов,держа в руках документы,и сказал "Гитлер объявил нам войну".
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Было объявление войны.Но сссры не признают,потому что там были еще 3 документа в которых Гитлер объяснял почему он вынужден начать войну,-то о чем Вы говорите,а сралин не хотел чтобы мир узнал о том что он готовился к мировой войне,то есть к "мировой революции". Напротив Румынии стояла 9-я армия,самая большая армия за всю историю мира!
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Вторая мировая война вообще-то началась фактически,19 августа 1939 года,когда сралин отдал приказ о тайной мобилизации,-а мобилизация это и есть война!
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вот тут у нас и у москалей неожиданно совпало я давно говорил всем лугандонцам . чемодан . вокзал . Россия
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KasparovRu ‏@KasparovRu 18 ч.18 часов назад
После допроса 19-летнего забайкальца госпитализировали с переломом позвоночника https://goo.gl/fb/8Ki292
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Усы Пескова ‏@Sandy_mustache 20 ч.20 часов назад
Реальные доходы россиян упали на 5,9%. А нереальные премии руководства "Газпрома" выросли на 72%.
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А активизация военных действий это ,что? Понятно, что такие действия могут проводится только в преддверии наступательных действий с стороны бовиков и регулярных войск РФ. Зачистка от ненужных потерь гражданских, на предстоящем поле битвы, а полем может стать вся луганская и донецкая область в первую очередь. Ну или просто деза.
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А в Украине когда нибудь появится Центр информационного противоборства? Где ответная реакция,обращение к жителям ,подключение мировых СМИ к готовящимся провокациям со стороны России.
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Было бы здорово, чтобы уехали и не возвращались! Чище воздух будет. Плюс к этому не вернется около 70% уехавших от "русского мира" на территорию Украины, а это 700-800 тыс. народа. Промышленность уничтожена, шахты закрыты. Освобождается громадная территория в степной зоне, т.е. именно те земли, где растет самая качественная пшеница с максимально высоким содержанием клейковины. Вот оно будущее Донбасса - неосяжні пшеничні лани! Мы так пол-мира сумеем прокормить. Неожиданный плюс козломордой агрессии.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссийские оккупанты советуют населению Луганщины эвакуировать детей и стариков в направлении РФ, - ГУР Минобороны
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