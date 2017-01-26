 Российские оккупанты советуют населению Луганщины эвакуировать детей и стариков в направлении РФ, - ГУР Минобороны

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГУР Минобороны Украины.
"Центром информационного противоборства (Новочеркасск) Центра территориальных войск (Новочеркасск) Южного ВО (Ростов-на-Дону) ВС РФ распространяется информация относительно активизации боевых действий на территории Луганской области.
Гражданскому населению предлагается эвакуировать детей и лиц пожилого возраста в направлении РФ, а также подготовить необходимый запас продовольствия и питьевой воды. При этом, сотрудниками центра осуществляются активные информационные мероприятия, направленные на обвинение сил АТО в нарушении Минских договоренностей и международного права", - сказано в сообщении.
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1. насколько я знаю, с обьявлением военных действий закончатся деньги из МВФ, странам в состоянии войны кредиты не дают. Откуда деньги брать?
2. После ввода военного положения нужно кому-то воевать идти. Заодно нужно иметь для войны все необходимое: оружие , людей.... Вопрос: Украина готова все это предоставить? У меня есть сомнения, по поводу готовности населения идти воевать. Покажите мне военкоматы с очередями добровольцев.
Радикализм - это очень хорошо, когда он чем-то подкреплен...
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Опубликовано: 18.05.2016
КАБУЛ, 18 мая. В свете последних банковских и финансовых реформ в Афганистане Международный валютный фонд (МВФ) принял решение предоставить стране кредит на сумму 323 млн. долларов.
20.05.2016
Международный валютный фонд (МВФ) принял решение предоставить правительству Ирака кредит на сумму $5,4 млрд
2. Йти воювати потрібно незалежно від того є воєнний стан чи його немає, але воєнний стан повертає ситуацію в правове поле, бо зараз все що відбувається в АТО прямо порушує Конституцію України!
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Не можешь по-нормальному писать - бросай это дело. Значит, твоё призвание - коньки :D
Вбей в Гугл "экранная клавиатура" и станешь похож на цивилизованного человека
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https://www.youtube.com/watch?v=qwqUHdwxTyE
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Ну наконец то ! Будет что почитать между распятиями русских младенцев и после обеда с жаренными снегирями.
Телеканал ЗВЕЗДАПодлинная учетная запись@zvezdanews
Запрещенные в РФ дневники Геббельса издадут на Украине http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201701251809-9jl6.htm …
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а где то на передке бойцы продолжают латать волонтерские машины за свой счет. Укргаздобыча закупила пикапы Toyota по 950 тыс. грн за штуку
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он рад, что Россия похожа на Гамбию
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Такий мер потрібен кожному місту!
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После допроса 19-летнего забайкальца госпитализировали с переломом позвоночника https://goo.gl/fb/8Ki292
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Реальные доходы россиян упали на 5,9%. А нереальные премии руководства "Газпрома" выросли на 72%.
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