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 Политика Украины
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Все про:кадры (412) СНБО (3080) Укрзализныця (982) реформы (2361) Мининфраструктуры (427) Омелян (199) Бальчун Войцех (68)

 Кадровый вопрос в "Укрзализныце" будет решаться на внеочередном заседании СНБО, - Омелян

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян надеется, что на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) будут приняты правильные кадровые решения в отношении ПАО "Укрзализныця".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сказал в эфире телеканала NewsOne.

"У меня был разговор с президентом на этих выходных. Сообщил о неудовлетворительном состоянии дел, о том, что сейчас идет речь не о реформе, а о желании определенных лиц сохранить коррупционное влияние на "Укрзализныцю". Я надеюсь, что будет внеочередное заседание СНБО, и мы сможем выслушать все стороны. Будет принято правильное кадровое решение для вывода компании вперед и реформирования ее посредством реальных действий, а не лозунгов и презентаций", - сказал он .

Министр в очередной раз назвал главу правления "Укрзализныци" Войцеха Бальчуна низкоквалифицированным специалистом, несмотря на его послужной список.

"Он забыл, что последние годы не работал в компаниях, а занимался музыкой. Поэтому вопрос стоит не в том, кто кому Бальчун, а в том, кто кому "Укрзализныця". Нужна ли нам действительно высокоэффективная государственная компания, работающая для народа, или компания, которая является источником обогащения для определенного круга лиц", - сказал министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы передавали в НАБУ и СБУ документы о злоупотреблениях на "Укрзализныце", - Омелян

Между тем, еще в апреле 2016 года, когда стало известно, что номинационный комитет отобрал Бальчуна на пот главы "Укрзализныци", Омелян позитивно высказывался о нем.

"В железнодорожной сфере, по моему мнению, ключевым событием можно назвать отбор нового руководителя: считаю, это фантастический менеджер, он сделал огромные изменения в польских железных дорогах, был идеологом этих изменений. Я надеюсь, что его опыт в Украине будет не менее успешным", - говорил он тогда.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания Кабинета министров Украины 25 января 2017 года призвал Омеляна и Бальчуна к конструктивной работе в сфере инфраструктуры и транспорта: "Распри оставляйте дома".

Омелян и Бальчун обменялись критическими высказываниями относительно их действий на своих постах в ходе заседания Кабмина.
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Думаю що гарант кине Омеляна і ніякого РНБО не буде. Вчора дивився на громадському ТВ онлайн трансляцію засідання КМ. Мяко кажучи, дуже замітно відсутність вищої освіти у прем"єр-міністра. Мабуть, прем"єр думає, що плінтус це те що знаходиться на стелі , а не на підлозі.
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"Такую - говорит - личную нєприязнь испитиваю - кюшать не могу"... (с) х/ф "Міміно" мовою оригіналу
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И мы надеемся......что СНБО примет правильное решение и подаст рекомендацию на твоё увольнение))))
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Заодно и авиацию из-под управления министерства нужно вывести и сде независимой структурой УГА.
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Видать серьёзная капуста на кону стоит если даже Сектант вписался в темку
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Уже видосик выкладывал сегодня, не поленюсь выложить ещё раз
21-й век

Так Омелян говорит, что Бальчун всё перепортил? А сам где раньше был?
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А условиях войны железную дорогу, мвд нерьхрдимо переводить на военное положение, так же как и экономику.А то в стране война а у нас безраьотица. Во франции и то ЧП ввели, а у нас одно балабольство
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Похоже, что мальчик скоро договорится до отставки.
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Видимо у этого Омеляна свои большие интересы в УЗ, раз он так пытается ухватиться за уходящий поезд. Если он пришел работать не за зарплату, которая не изменилась с выводом УЗ, то ха-уй этого пидара с должности.
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Не делится, а может вообще не тащит? Тогда долго не задержится.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКадровый вопрос в "Укрзализныце" будет решаться на внеочередном заседании СНБО, - Омелян
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