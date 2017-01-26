 Кадровый вопрос в "Укрзализныце" будет решаться на внеочередном заседании СНБО, - Омелян

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сказал в эфире телеканала NewsOne.
"У меня был разговор с президентом на этих выходных. Сообщил о неудовлетворительном состоянии дел, о том, что сейчас идет речь не о реформе, а о желании определенных лиц сохранить коррупционное влияние на "Укрзализныцю". Я надеюсь, что будет внеочередное заседание СНБО, и мы сможем выслушать все стороны. Будет принято правильное кадровое решение для вывода компании вперед и реформирования ее посредством реальных действий, а не лозунгов и презентаций", - сказал он .
Министр в очередной раз назвал главу правления "Укрзализныци" Войцеха Бальчуна низкоквалифицированным специалистом, несмотря на его послужной список.
"Он забыл, что последние годы не работал в компаниях, а занимался музыкой. Поэтому вопрос стоит не в том, кто кому Бальчун, а в том, кто кому "Укрзализныця". Нужна ли нам действительно высокоэффективная государственная компания, работающая для народа, или компания, которая является источником обогащения для определенного круга лиц", - сказал министр.
Между тем, еще в апреле 2016 года, когда стало известно, что номинационный комитет отобрал Бальчуна на пот главы "Укрзализныци", Омелян позитивно высказывался о нем.
"В железнодорожной сфере, по моему мнению, ключевым событием можно назвать отбор нового руководителя: считаю, это фантастический менеджер, он сделал огромные изменения в польских железных дорогах, был идеологом этих изменений. Я надеюсь, что его опыт в Украине будет не менее успешным", - говорил он тогда.
Как сообщалось, премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания Кабинета министров Украины 25 января 2017 года призвал Омеляна и Бальчуна к конструктивной работе в сфере инфраструктуры и транспорта: "Распри оставляйте дома".
Омелян и Бальчун обменялись критическими высказываниями относительно их действий на своих постах в ходе заседания Кабмина.
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"Лоукосты будут в этом году точно в одном аэропорту. Ситуация усложняется с "Борисполем", - Омелян(34)
"Мы передавали в НАБУ и СБУ документы о злоупотреблениях на "Укрзализныце", - Омелян(57)
"Правительство приняло решение - и я его подпишу - о переподчинении украинской железной дороги Минэкономразвития", - Гройсман(16)
"Вы бы лучше вокзалами занялись", - Гройсман публично отчитал Омеляна и поддержал Бальчуна. ВИДЕО(133)
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Омелян настаивает на возвращении контроля над "Укрзализныцей": Передача в управление Минэкономразвития не оставит шанса на реформу(25)
Переподчинив "Укрзализныцю", Гройсман устроил из Кабмина шоу Дэвида Копперфильда, - Омелян(84)
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21-й век
Так Омелян говорит, что Бальчун всё перепортил? А сам где раньше был?
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