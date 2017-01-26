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 Происшествия, Общество
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Все про:Днепропетровщина (1160) мошенничество (610) СБУ (13080) преступность (925)

 СБУ задержала в Кривом Роге группу мошенников, которые через Интернет "сдавали" элитные коттеджи в Карпатах

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией и прокуратурой задержали в Кривом Роге группу мошенников, которые через Интернет "сдавали" элитные коттеджи и квартиры в Карпатах и Киеве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Злоумышленники размещали в сети предложения по аренде элитных коттеджей и квартир в Киеве и Карпатах. Получив предоплату на банковские карточки, мошенники отключали телефоны и удаляли из Интернета соответствующее предложение.

Сотрудники Управления СБУ в Запорожской области задокументировали, что полученные деньги злоумышленники снимали в Запорожье и Кривом Роге, а также выяснили, что администрирование интернет-страниц с фейковыми объявлениями осуществлялось с Днепропетровщины.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Мошенница, собравшая 1,5 млн грн якобы на помощь детям и бойцам АТО, задержана в Смеле, - СБУ. ВИДЕО

Оперативники спецслужбы задержали трех членов группы в Кривом Роге. Во время обысков по местам их проживания правоохранители изъяли компьютерное оборудование, мобильные телефоны и SIM-карты с доказательствами проведения сделок с недвижимостью. Выявлено оборудование для изготовления фальшивых денег, поддельные купюры номиналом пятьсот гривен на сумму более десять тысяч, фальшивые паспорта граждан Украины, технические паспорта на автомобили и удостоверения сотрудников силовых структур. Злоумышленники также хранили два пистолета ТТ, два пистолета Револьвер и почти сто патронов к ним.

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Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Мошенников задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.
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"СБУ задержала в Криком Роге группу мошенников, которые через Интернет "сдавали" элитные коттеджи в Карпатах " - я плакать
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Задержать-то задержали (спасибо!), а вот кто окажется на нарах, вот вопрос... Ведь судьи и прокурВоры у нас честные-пречестные.
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вроде как полиция этим должна была заниматься?
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А може вони крім цього , ще й замах готували на чергового державного діяча..
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жить то людям как-то надо?
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начни так в Турции "зарабатывать" - заживешь.
Делаешь сайт "отдыхвтурции.сру" и миллионер
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Це що, перейменування у рамках декомунізації? На честь Бєні Кріка
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а когда СБУ задержит мошенников, сдавших Крым и сдающих Донбасс?
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а я от про шо; а роССія у нас визнана країною агресором?
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не, по документам у нас внутренний конфликт
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і що саме головне що у нас НЕМАЄ ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ росією.
і на останок- КПУ до ціх пір в Україні незаборонена! ждемо краснопузих у ВР
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Главное, в ходе следственных действий не выйти на самих себя…
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тема фальшивых денег не раскрыта... где фото? и описание
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСБУ задержала в Кривом Роге группу мошенников, которые через Интернет "сдавали" элитные коттеджи в Карпатах
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