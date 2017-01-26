 СБУ задержала в Кривом Роге группу мошенников, которые через Интернет "сдавали" элитные коттеджи в Карпатах

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Злоумышленники размещали в сети предложения по аренде элитных коттеджей и квартир в Киеве и Карпатах. Получив предоплату на банковские карточки, мошенники отключали телефоны и удаляли из Интернета соответствующее предложение.
Сотрудники Управления СБУ в Запорожской области задокументировали, что полученные деньги злоумышленники снимали в Запорожье и Кривом Роге, а также выяснили, что администрирование интернет-страниц с фейковыми объявлениями осуществлялось с Днепропетровщины.
Оперативники спецслужбы задержали трех членов группы в Кривом Роге. Во время обысков по местам их проживания правоохранители изъяли компьютерное оборудование, мобильные телефоны и SIM-карты с доказательствами проведения сделок с недвижимостью. Выявлено оборудование для изготовления фальшивых денег, поддельные купюры номиналом пятьсот гривен на сумму более десять тысяч, фальшивые паспорта граждан Украины, технические паспорта на автомобили и удостоверения сотрудников силовых структур. Злоумышленники также хранили два пистолета ТТ, два пистолета Револьвер и почти сто патронов к ним.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Мошенников задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.
1358 16
Гражданин РФ пытался получить паспорт Украины за взятку, - СБУ(36)
В Киеве со стрельбой ограбили почтовое отделение(122)
Схема, по которой Насиров помогает своему тестю Глимбовскому, поражает простотой и наглостью, - Саакашвили. ИНФОГРАФИКА(61)
Глава Департамента уголовного розыска Князев: Декриминализация УПК и введение института залога привели к увеличению разыскиваемых преступников(28)
СБУ виявила велику схованку зі зброєю на Донбасі. ФОТО(0)
Для совершения злодеяний современные преступники используют даже квадрокоптеры, - начальник Департамента уголовного розыска Нацполиции Князев(15)
"У нас самая низкая цена на оружие на черном рынке в Европе", - глава Департамента уголовного розыска Нацполиции Князев(64)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Делаешь сайт "отдыхвтурции.сру" и миллионер
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
і на останок- КПУ до ціх пір в Україні незаборонена! ждемо краснопузих у ВР
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить