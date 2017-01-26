 Гройсман прибыл с рабочей поездкой на Хмельнитчину

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Кабмина, в ходе поездки глава правительства ознакомится с реконструированным родильным отделением Староконстантиновской центральной районной больницы и пообщается с представителями трудового коллектива.
Премьер-министр также осмотрит мощности обособленного подразделения "Хмельницкая АЭС" ГП НАЭК "Энергоатом". Также предполагается ознакомление главы правительства с работой ГП "Шепетовский ремонтный завод".
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Громади Віннниччини страйкують: залишають 1 лікарню на 3-4 райони- Січень 25, 2017 0 100
Тисячі людей в Шаргороді, Іллінцях та Козятині вийшли на майдан. Люди в районах проти медреформи.
Зараз створюють госпітальні округи, згідно з постановою Кабміну. Одна лікарня інтенсивного лікування має обслуговувати не менше 120 тисяч населення. Тому вийшло так, що для Іллінецького району лікарня опинилася за 60 кілометрів в Тульчині. Інтенсивне лікування треба людям з інсультом, апендицитом, передчасними пологами і тепер пацієнтів мають везти за 60 кілометрів по вбитій дорозі.
Місцеві мешканці нарікають, що в тяжкому стані пацієнти будуть долати цю відстань по бездоріжжю понад 1,5-2 години.
"Друга ситуація, коли, наприклад, елементарне питання. Приходять в Іллінецьку лікарню важкі хворі - їх направляють на Вінницю. Якщо сьогодні їх направити на Тульчин - то сенсу в тому немає, тому що в Тульчині такі самі за освітою і кількістю проведених операцій лікарі, які знаходяться в Іллінцях. Якщо дивитися на кількість пологів, то в Іллінцях народжують більше, ніж в Тульчині," - розповідає активіст з Іллінців.У постанові Кабміну передбачено, що центром госпітального округу визначається населений пункт, як правило, місто з населенням понад 40 тис. осіб, в якому розміщена багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування другого рівня. Ось дані Держкомстату, які дають уявлення про кількість населення. Показник у 40 тисяч долає лише Вінниця.
Для тих, хто не знайомий з постановою, наголошую, що там прописана низка факторів, які впливають на формування центрів госпітальних округів та їхніх меж.
Тобто , для ефективного визначення центрів госпітальних округів, треба промоніторити відвідуваність пацієнтів у розрізі з яких населених пунктів які лікарні люди найчастіше відвідують і тільки тоді , оперуючи фактами визначати центри госпітальних округів. Щодо лікарень, в Постанові чітко прописано кількість пацієнтів, які будуть обслуговуватись у лікарнях.
Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування першого рівня повинна забезпечувати надання медичної допомоги не менш як 120 тис. осіб ( багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування першого рівня - заклад охорони здоров'я, що забезпечує надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги та екстреної медичної допомоги населенню у разі виникнення патологічних станів, що загрожують життю, та потерпілим під час надзвичайних ситуацій).
Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування другого рівня повинна забезпечувати надання медичної допомоги не менш як 200 тис. осіб ( заклад охорони здоров'я, що забезпечує надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги в умовах цілодобового стаціонару, денного стаціонару або амбулаторних умовах населенню у гострому стані захворювання або з хронічними захворюваннями, що потребують інтенсивного лікування та догляду, з обов'язковою наявністю відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги
Якщо ми подивимось чисельність населення по районах, то побачимо , що ні в одному з районів області не вистачає населення навіть на лікарню інтенсивного лікування первинного рівня. Хоча слід зауважити, що в райони, в яких відбулись протести через інформацію, пов'язану із закриттям лікарень , як Козятинський ( 42 000 населення) та Шаргородський ( 60 000) - одні з найбільших у області. Тому , логічно спрогнозувати, що це останні в списку лікарень, які потрібно оптимізувати чи закрити.РайониЧисельність населенняБарський55033Бершадський64134Вінницький75490Гайсинський60124Жмеринський36909Іллінецький39186Козятинський42275Калинівський60385Крижопільский36112Липовецький40472Літинський37879Могилів-Подільський35429Мурованокуриловецький28304Немирівський52441Оратівський23585Піщанський22547Погребищенський33029Теплицький31185Томашпільський35739Тростянецький38121Тиврівський44259Хмельницький39514Чернівецький23995Чечельницький23463Шаргородський60005Ямпільський42974
У той же час у постанові чітко прописано, що зона обслуговування госпітального округу визначається своєчасністю прибуття до багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування, що не повинно перевищувати 60 хвилин, та повинна бути еквівалентна радіусу зони обслуговування 60 кілометрів за умови наявності доріг з твердим покриттям. Тому у самій постанові протиріччя: з одного боку за кількістю пацієнтів потрібно об'єднувати три - чотири райони , з іншого тоді відстань до лікарень складе більш як 60 км чи відповідно 60 хв по дорозі з твердим покриттям.
Нагадаємо , що у Вінницькій області департамент охорони здоров'я пропонує розділити область на три госпітальних округи (загальна чисельність населення області 1625367 осіб) в той же час як департамент охорони здоров'я Львівської пропонує для зручності населення аж 10 таких госпітальних округів ( 2 536 326 осіб).
Нагадаю, що у 2011 році у Дніпропетровській, Донецькій, Вінницькій областях та в Києві уже намагались реформувати медицину. В трьохобластях стартувала пілотна ініціатива, що повинна була реформувати первинну та екстрену медичну допомогу а також запровадити механізм перенаправлення до закладів вторинної та третинної ланки. Однак якісну оцінку пілотних ініціатив 2011-2014 рр. так і не провели через відсутність контролю виконання проекту, моніторингу його продуктивності і збору реальних даних щодо якості надання послуг, ефективності, охоплення, і т.д
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Источник: http://censor.net.ua/n424994
Помнится как к нам в областную поликлинику приезжал якуневич "пообщаться"))) неделю персонал готовили. якуневич им :"сейчас ведь зарплата медиков более 5 тышшш))) жить стало веселей? (при том что и двух на то время не было)))) Все дружно покивали , поулыбались "Да-да, мы довольны"))) Все.
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