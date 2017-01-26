 Нуланд уходит в отставку с поста помощника госсекретаря США

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дождь", об этом сообщает Associated Press.
По информации агентства, внешнеполитическое ведомство США покинут сразу несколько дипломатов. Так, в день инаугурации Дональда Трампа в отставку подал помощник госсекретаря по дипломатической безопасности Грегори Старр.
Кроме того, Госдеп покинет заместитель госсекретаря Патрик Кеннеди, а в среду в отставку ушли двое помощников госсекретаря - Джойс Барр и Мишель Бонд.
С 2011 по 2013 год Нуланд занимала должность официального представителя Госдепартамента США. В декабре 2013 года в должности помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии она посетила массовые акции протеста в Киеве.
В январе 2017 года Комитет по международным делам американского сената одобрил кандидатуру бывшего главы ExxonMobil Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря США. В поддержку Тиллерсона на голосовании в комитете высказались 11 республиканцев, а против выступили 10 демократов.
Ранее в американском Конгрессе Тиллерсона критиковали за тесные связи с Россией и опасались, что он будет выступать за отмену санкций. При этом на слушаниях в сенате 11 января Тиллерсон заявил, что Россия представляет угрозу для США и не имела права присоединять Крым.
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генерали, дипломати
стали раптом подихати Полоній якісний , мабуть!!
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