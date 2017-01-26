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Все про:отставка (2191) США (11768) Нуланд (202) Трамп (550) Тиллерсон (7)

 Нуланд уходит в отставку с поста помощника госсекретаря США

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд покидает этот пост и уходит из Госдепартамента.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дождь", об этом сообщает Associated Press.

По информации агентства, внешнеполитическое ведомство США покинут сразу несколько дипломатов. Так, в день инаугурации Дональда Трампа в отставку подал помощник госсекретаря по дипломатической безопасности Грегори Старр.

Кроме того, Госдеп покинет заместитель госсекретаря Патрик Кеннеди, а в среду в отставку ушли двое помощников госсекретаря - Джойс Барр и Мишель Бонд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Никаких ожиданий прорыва по Донбассу здесь быть не может, - Песков о визите Нуланд в Москву

С 2011 по 2013 год Нуланд занимала должность официального представителя Госдепартамента США. В декабре 2013 года в должности помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии она посетила массовые акции протеста в Киеве.

В январе 2017 года Комитет по международным делам американского сената одобрил кандидатуру бывшего главы ExxonMobil Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря США. В поддержку Тиллерсона на голосовании в комитете высказались 11 республиканцев, а против выступили 10 демократов.

Ранее в американском Конгрессе Тиллерсона критиковали за тесные связи с Россией и опасались, что он будет выступать за отмену санкций. При этом на слушаниях в сенате 11 января Тиллерсон заявил, что Россия представляет угрозу для США и не имела права присоединять Крым.
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в Индии подох очередной кацаПсинский посол...,ПосолоПад продолжаецца..
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их хуйло таким образом отзывает из загранкомандировок
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что по этому поводу думают остальные послы медвепутии
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Любят кацаПсины дохнуть партиями,Турция Греция Индия...типа братаны Путлера...
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Якійсь вірусВ Раші виріс:
генерали, дипломати
стали раптом подихати Полоній якісний , мабуть!!
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Ну хоть отдохнет женщина, а то совсем затроллили кацапы своими печеньками..
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Ей от кацапского троллинга не холодно , не жарко !
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единственная кто реально помог Украине!
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До,долго кацапы истерили по поводу её "печенюшек"...
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Думаешь прекратится? Нееее печенькы навсегда. Нуланд ушла, печенькы остались.
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Кацапы не радуйтесь, иногда последнее бывает хуже чем первое, в вашем случае!
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Кстати, за Трампа тоже, подождите ещё, он своё нутро "Янки -республиканца" покажет ещё!
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Nu vot, sjcjas, dobrij carj Tramp naberjot rusofobov ili gosdep im podsunet, oni eti ....... takije, kak bi sjto rassejusjke navreditj - a sjto razve net.
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