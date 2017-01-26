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 На Черкасчине сошел с рельсов поезд: задерживаются 10 пассажирских составов

На станции Каменка сошли с рельсов 7 вагонов и перекрыли главные пути.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Сегодня в 4:25 на станции с подъездного пути ООО "АДМ Каменский элеватор" 10 зерновозов (семь пустых и три - груженых зерном) самовольно сдвинулись с места. В результате происшествия семь вагонов сошли с рельсов, повредили контактные опоры вместе с жестким поперечным соединением и перекрыли главные пути. Специалисты "Укрзализныци" выясняют, какие нарушения допустило предприятие-держатель пути на своей подъездной железнодорожной ветке.

"По состоянию на 8 утра поезда пропускают по третьему пути с помощью тепловозной тяги. Задерживаются 10 пассажирских поездов: №110 Львов - Херсон, №120 Львов - Кривой Рог, №732 Киев - Запорожье, №776 Киев - Харьков, №70 Львов - Мариуполь, №11 Новоалексеевка - Киев, № 137 Одесса - Черкассы, № 73 Кривой Рог - Москва, №739 Кривой Рог - Киев и №733 Запорожье - Киев. Ориентировочное время задержки поездов может составить до 3:00. Объявления на вокзалах предупреждают пассажиров о задержках поездов" , - сказано в сообщении.

Последствия схода железнодорожники ликвидируют с помощью восстановительных поездов со станций им. Т. Шевченко и Знаменки. На восстановлении контактной сети работают 36 электриков, а также специалисты безопасности движения, автоматики и связи.

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№ 73 Кривой Рог - Москва, цей хай і постоїть пару неділь...
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И обратный Москва - Кривой Рог тоже пусть постоит. До весны...
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Владельцы предприятий регулярно платят мзду руководителям УЗ, а те в свою очередь закрывают глаза на нарушения. Вот к чему это приводит. За 8 месяцев с момента вступления в должность бальчуна на УЗ ничего не поменялось все теже взятки , откаты, воровство.
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Похоже польские "реформы" Укрзализницы удались на славу.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа Черкасчине сошел с рельсов поезд: задерживаются 10 пассажирских составов
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