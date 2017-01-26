 В ходе операции "Рубеж-2016" задержано товаров на 2,1 млрд грн, - Белан

Об этом в ходе пресс-конференции заявил первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Сергей Белан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
"В течение 2016 сумма установленных убытков по всем уголовным процессам в этой сфере составляет 655,3 миллиона гривен, из которых возмещено 247,7 миллиона. В рамках проведения операции начато 195 уголовных производств в таможенной сфере. В ходе их расследования изъято товаров на сумму 2,1 миллиарда гривен, из которых на товары на сумму более 1,4 миллиарда наложен арест", - сказал он.
Вместе с тем Сергей Белан отметил, что в 2017 году указанная операция будет продолжена и предотвращение попыток незаконного перемещения товаров через государственную границу будет одной из основных задач налоговой милиции.
"С первого января 2017 года было выявлено, изъято и арестовано подакцизных товаров на сумму почти 100 миллионов гривен. Это та продукция, которую пытались незаконно доставить в Украину или вывезти из Украины, или продать на теневом рынке", - подчеркнул он.
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Приветствуем новую совместную рекламную акцию
от протухшей налоговой милиции и свежей ГФС!!
Теперь нам не нужны погранцы и таможня - фсе будет ГФС!!
Куда мы теперь без нее???
И да, - граница теперь на ЗАМКЕ!!
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