 Приоритет Эстонии – интеграция Украины в ЕС, - Райво Аэг на заседании в ПАСЕ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"Эстония может поделиться своим опытом управления демократическим государством и его развития, - сказал Р.Аэг. - После событий Майдана и выбора Петра Порошенко на пост президента Украина однозначно выбрала путь развития демократического государства, основанного на верховенстве права и правах человека".
Р.Аэг также выразил обеспокоенность в связи с коррупцией на Украине.
"Влияние олигархов и укоренившаяся коррупция во всех сферах жизни препятствуют быстрому изменению законодательства, проведению необходимых реформ и нормальной работе гражданского общества, а также понижают веру людей в честное и прозрачное правление. Особенно тревожной является политическая коррупция и коррупция в судебной системе", - сказал Р.Аэг.
По его словам, "самая важная проблема, которая требует решения - это военный конфликт в Восточной Украине".
Напомним, ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Эстония выступает за сохранение санкций против России до полного выполнения ею Минских договоренностей и своих международных обязательств.
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Molodci Estonci.
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"После ...выбора Петра Порошенко на пост президента Украина однозначно выбрала путь развития демократического государства"
""Влияние олигархов и укоренившаяся коррупция во всех сферах жизни препятствуют быстрому изменению законодательства, проведению необходимых реформ"
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