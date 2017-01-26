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 Политика Украины
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Все про:евроинтеграция (1917) ПАСЕ (989) Эстония (460) Евросоюз (11481)

 Приоритет Эстонии – интеграция Украины в ЕС, - Райво Аэг на заседании в ПАСЕ

Приоритетом Эстонии является интеграция Украины в ЕС в рамках программы Восточного партнерства, заявил выступивший на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге член делегации Эстонии в ПАСЕ Райво Аэг (Raivo Aeg).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Эстония может поделиться своим опытом управления демократическим государством и его развития, - сказал Р.Аэг. - После событий Майдана и выбора Петра Порошенко на пост президента Украина однозначно выбрала путь развития демократического государства, основанного на верховенстве права и правах человека".

Р.Аэг также выразил обеспокоенность в связи с коррупцией на Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эстония проголосует за продление санкций ЕС против России, - премьер-министр Ратас

"Влияние олигархов и укоренившаяся коррупция во всех сферах жизни препятствуют быстрому изменению законодательства, проведению необходимых реформ и нормальной работе гражданского общества, а также понижают веру людей в честное и прозрачное правление. Особенно тревожной является политическая коррупция и коррупция в судебной системе", - сказал Р.Аэг.

По его словам, "самая важная проблема, которая требует решения - это военный конфликт в Восточной Украине".

Напомним, ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Эстония выступает за сохранение санкций против России до полного выполнения ею Минских договоренностей и своих международных обязательств.


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Vot tak vot - prezidenstvujusjcjaja strana vidvinula prioritet i sjto harakterno i tradicionaljno - ostaljnije dolzjni v etom pomocj i pomozjet tozje, a te kto protiv, po krainei mere nebudet mesjatj i eto uzje horosjo.
Molodci Estonci.
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У шановного пана эстонца когнитивный диссонанс? Как можно было сказать две эти абсолютно противоречащие друг другу сентенции???
"После ...выбора Петра Порошенко на пост президента Украина однозначно выбрала путь развития демократического государства"
""Влияние олигархов и укоренившаяся коррупция во всех сферах жизни препятствуют быстрому изменению законодательства, проведению необходимых реформ"
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Эстонцы думают:у таких друзей хоть пожрать всегда найдётся,случай чего...Мы же аграрная держава,типо?
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Estonija odna iz silnejsix stran Vostocnoj Evrope.Slovenija i oni tut lydery.Sredniaja zarplata u nix 1400evro v mesiac.Tam reformy prosly uspesno,,liudej bolse prijezdzajut zyt k nim cem ujezdzajet.
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что значит интеграция? Вступление в ЕС? Так друзья хуйла: италия, франция, германия, голландия - против
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А,ты бы хотел что бы в твою страну приехало миллион прыгающих идиотов.
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Башкой думай для начала ,спамит,что не так,хотел бы ты если все Россияне приехали на Украину?,так для запада Вы на данный момент хуже чем Россияне,бандюков много и оружия,понимать надо.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПриоритет Эстонии – интеграция Украины в ЕС, - Райво Аэг на заседании в ПАСЕ
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