 Посредник в передаче взятки для заместителя мэра Ужгорода не работает в горсовете

Посредник, задержанный СБУ накануне на передаче взятки для заместителя мэра Ужгорода Иштвана Цапа, является физическим лицом и не работает в горсовете. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Закарпатской области Виктория Попович в комментарии каналу " 112 Украина ".

"С ним проводятся внеочередные следственные действия, он не является работником Ужгородского горсовета, он физическое лицо. Эта спецоперация (по задержанию - ред.) готовилась давно, происходила она в рамках уголовного производства. По решению следственного судьи были проведены обыски. В ходе этих обысков, проведенных как в помещении Ужгородского горсовета, так и в помещениях отдельных работников, было найдено еще определенные денежные суммы, по крайней мере в двух работников Ужгородского горсовета", - заявила Попович.

По словам Попович, пока не известно местонахождение заместителя председателя, которого разоблачили на взятке.

В городском совете Ужгорода сообщили, что до конца недели заместитель должен быть в Ужгороде на рабочем месте. По этому делу тоже проходит депутат городского совета, который имеет непосредственное отношение к земельной комиссии.

Как сообщалось, 25 января правоохранители разоблачили на взятке первого заместителя городского головы Ужгорода Иштвана Цапа, однако ему удалось сбежать. Чиновник требовал у предпринимателя 40 тыс. грн за разрешение на приватизацию земли.