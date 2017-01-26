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 Политика Украины
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Все про:взятка (3295) обыск (923) СБУ (13080) Ужгород (287)

 Посредник в передаче взятки для заместителя мэра Ужгорода не работает в горсовете

Во время обысков у двух работников горсовета нашли денежные средства.

Посредник, задержанный СБУ накануне на передаче взятки для заместителя мэра Ужгорода Иштвана Цапа, является физическим лицом и не работает в горсовете. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Закарпатской области Виктория Попович в комментарии каналу " 112 Украина ".

"С ним проводятся внеочередные следственные действия, он не является работником Ужгородского горсовета, он физическое лицо. Эта спецоперация (по задержанию - ред.) готовилась давно, происходила она в рамках уголовного производства. По решению следственного судьи были проведены обыски. В ходе этих обысков, проведенных как в помещении Ужгородского горсовета, так и в помещениях отдельных работников, было найдено еще определенные денежные суммы, по крайней мере в двух работников Ужгородского горсовета", - заявила Попович.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заместитель мэра Ужгорода Цап требовал взятку в 40 тысяч. Узнав о задержании посредника, он ударился в бега, - Луценко. ФОТО

По словам Попович, пока не известно местонахождение заместителя председателя, которого разоблачили на взятке.

В городском совете Ужгорода сообщили, что до конца недели заместитель должен быть в Ужгороде на рабочем месте. По этому делу тоже проходит депутат городского совета, который имеет непосредственное отношение к земельной комиссии.

Как сообщалось, 25 января правоохранители разоблачили на взятке первого заместителя городского головы Ужгорода Иштвана Цапа, однако ему удалось сбежать. Чиновник требовал у предпринимателя 40 тыс. грн за разрешение на приватизацию земли.

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"является физическим лицом и не работает в горсовете Источник: http://censor.net.ua/n424986" - на фото посредник больше похож на бомжа, чем на финансового теневого воротилу!!! малые комиссионные брал!
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а мінти , думаєш , ще дають і чаєві.
СИТУАЦІЯ , типовий ПЕРЕДІЛ грошових посад.
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Ужгород город маленький, все всё знают, про всех казнокрадов, возможно ментам сб или прокурваторам не перепал желаемый кусочек земли и начали выжидовать и вынюхивать!
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"Посредник в передаче взятки для заместителя мэра Ужгорода не работает в горсовете". А что, обычно посредники в горсовете работают? Так сказать, что-бы делеко не бегать- ездить. Удобно. И государственный бензин экономится, и драгоценное рабочее время.
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фамилия хорошая у чудилы Цап. А детям в школе....
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В принципе, что могут предъявить посреднику? Взятка предназначалась не ему, доказать, что он должен был передать взятку, тоже не смогут. Очередное сотрясание воздуха и показуха.
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начинаются маланские танцы....ну раз не работает то значит мер не при делах и вообще это была не взятка...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосредник в передаче взятки для заместителя мэра Ужгорода не работает в горсовете
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