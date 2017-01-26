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Все про:обстрел (5163) Нацполиция (5632) Донбасс (12064)

 В результате обстрела боевиками жилого сектора Красногоровки повреждены пятиэтажка и общежитие техникума, - полиция

В результате обстрела боевиками Красногоровки повреждены два здания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Донецкой области.

"Под обстрел попали ул. Чайковского и ул. Нахимова. Повреждены пятиэтажка и общежитие сельскохозяйственного техникума, в данный момент нежилое. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Сообщение об обстреле со стороны оккупированной территории поступило в полицию в 19.20, 25 января, от диспетчера Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В период с 15.00 по 16.00 снаряды попали на окраину города, рядом с линией разграничения. В многоквартирном доме, где еще жили несколько семей, повреждены 40 окон и 5 балконов. В здании общежития - 8 окон", - рассказали в полиции.

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раздолбали многоэтажку вхлам с общагой? и нет пострадавших? а где они все были?
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Потрібно наносити превентивні удари по терористам ще в момент їх висування на позиції для нанесення артилерійського удару, а для цього в повітрі постійно мають працювати безпілотники розвідки і відслідковувати ситуацію по всій довжині фронту 450км! Для цього потрібно створити підрозділи безпілотної авіації, які будуть нести чергування в АТО і постійно спостерігати за ситуацією, відслідковуючи будь які пересування терористів в ближній зоні від наших окопів. Генштаб та міноборони мають займатись не тільки показухой а робити реальні реформи в армії та створювати нові роди військ для боротьби з терористами! Волонтери вже разробили необхідні технології, які можна застосовувати для масового виробництва БПЛА, тепер справа за владою та командуванням, а це в нашому ланцюгу дуже слабка та нікчемна ланка! Три роки війни, а влада досі в коматозному стані!
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эту общагу по телику показывали .....давно там никого нет
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ результате обстрела боевиками жилого сектора Красногоровки повреждены пятиэтажка и общежитие техникума, - полиция
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