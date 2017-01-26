 В результате обстрела боевиками жилого сектора Красногоровки повреждены пятиэтажка и общежитие техникума, - полиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Донецкой области.
"Под обстрел попали ул. Чайковского и ул. Нахимова. Повреждены пятиэтажка и общежитие сельскохозяйственного техникума, в данный момент нежилое. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Сообщение об обстреле со стороны оккупированной территории поступило в полицию в 19.20, 25 января, от диспетчера Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В период с 15.00 по 16.00 снаряды попали на окраину города, рядом с линией разграничения. В многоквартирном доме, где еще жили несколько семей, повреждены 40 окон и 5 балконов. В здании общежития - 8 окон", - рассказали в полиции.
372 3
ВСУ не обстреливали гражданский автомобиль под Славяносербском, - пресс-офицер(1)
Сегодняшняя ночь была самой неспокойной за последние несколько недель: боевики применили РСЗО "Град" на луганском направлении, - пресс-центр штаба АТО(8)
Обстрелы со стороны боевиков в Станице Луганской сорвали реализацию договоренностей о разведении сил(22)
Террористы обстреляли Красногоровку из РСЗО. За день на Донбассе ранен один украинский воин, - пресс-центр АТО(72)
Новинский: голосование в ПАСЕ – полная и безоговорочная победа оппозиции(0)
Боевики 55 раз за сутки обстреляли позиции ВСУ, применяя 122-мм артиллерию и 120-мм минометы, - штаб(13)
За прошедшие сутки в зоне АТО был ранен один украинский воин, - штаб(23)
Ответить
Ответить
Ответить