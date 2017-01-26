 Вооруженные силы Швеции подверглись масштабной кибератаке: "Речь идет о внешнем воздействии"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в среду шведская ежедневная газета Dagens Nyheter, передает Reuters.
Издание отметило, что инцидент произошел "недавно", не уточняя деталей. Факт кибератаки подтвердил журналистам официальный представитель шведской армии Филип Саймон.
"Я могу подтвердить, что был инцидент, связанный с существующей системой. Вооруженные силы отключили ее", - заявил он. "Я использую слово инцидент, но речь идет о внешнем воздействии", - добавил собеседник газеты.
Он пояснил, что Caxcis - это система оперативного планирования. В связи с этим кибератака, по его словам, не повлияла на оперативные возможности шведских войск. "Но любые формы влияния на наши системы являются серьезным происшествием", - добавил глава армейской пресс-службы.
В статье Dagens Nyheter говорится, что компьютерная система была отключена "на неопределенное время". Сообщать подробности происшествия и последующие меры, которые были приняты в связи с ним, Саймон отказался, как и комментировать предположения относительно того, кто может стоять за данным нападением.
Военные доложили о произошедшем властям. "Меня проинформировали", - подтвердил министр обороны Швеции Питер Хултквист. При этом он также отказался комментировать инцидент, аргументировав это тем, что военные держат ситуацию под контролем, а также нежеланием раскрывать информацию о возможностях национальных систем защиты.
Журналисты отмечают, что атака на систему произошла во время подготовки Министерства обороны к масштабным учениям Aurora 17, которые должны состояться в сентябре. В них примут участие более 19 тысяч человек, включая весь состав ВС Швеции, а также военных из Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Норвегии, Германии и США. Данные учения должны стать крупнейшими за более чем двадцатилетний период.
Саймон также подтвердил, что военными была отключена также компьютерная система Charon, обеспечивающая безопасный доступ в интернет. Однако он призвал не связывать это с произошедшей кибератакой, пояснив, что система была устаревшей и требовала замены.
Ранее сообщалось, что компьютерная сеть Швеции подвергалась в 2016 году более 100 тысячам кибератак со стороны различных спецслужб и организаций, связанных с иностранными государствами.
Аналитики Радиокоммуникационной службы шведской обороны полагают, что атаки совершаются либо для сбора секретной информации, либо для использования шведских компьютеров для проведения акций в других странах. Они отметили, что противостоять таким кибератакам очень сложно.
В последние годы активность в киберсреде все чаще становится причиной международной напряженности. Одним из наиболее громких случаев стали обвинения против России, выдвинутые США. Вашингтон обвинил Москву во вмешательстве в предвыборную кампанию с целью помочь одержать победу на выборах президента США одному из кандидатов - Дональду Трампу. В связи с этим США в конце 2016 года ввели против России санкции и выслали 35 российских дипломатов, напоминает Newsru.com.
Кроме того, западные СМИ сообщали о масштабной хакерской атаке на серверы ОБСЕ минувшей осенью. Федеральная служба защиты конституции Германии объявила, что к атаке на компьютерные системы ОБСЕ могли быть причастны российские хакеры.
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